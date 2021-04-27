2020年中国独角兽企业：字节跳动位列第一

4 月 26 日，长城战略咨询与天津市政府联合发布了《GEI2020 中国独角兽企业报告》。过去的一年，共有 251 家企业被评为“中国独角兽企业”。其中，聚好看科技以 12 亿美元估值获评，成为OTT行业中唯一一个连续三年当选的科技公司。值得注意的是，在 2020 年的独角兽榜单中，聚好看科技的隶属行业为“数字文娱”，而往年对这一领域的定义则是“新文娱”。概念上的一字之差体，揭示了新技术与行业对未来生活的共同期待，描绘出一幅更