2020年中国独角兽企业：字节跳动位列第一

4月26日，长城战略咨询发布《中国独角兽企业研究报告2021》。根据报告，2020年中国独角兽企业251家，总估值首次超万亿美元。
2020年中国独角兽企业名单中，字节跳动以1800亿美元估值位列第一，蚂蚁集团以1500亿美元估值位居第二，滴滴出行估值580亿美元排名第三。
另外，菜鸟网络、快手、微众银行、京东科技、猿辅导、SheIn、京东物流均跻进前十。在该榜单中的独角兽企业还包括货拉拉、小红书、阿里音乐、度小满、哈啰出行、青桔单车、网易云音乐等。
4月26日，长城战略咨询发布《中国独角兽企业研究报告2021》。根据报告，2020年中国独角兽企业251家，总估值首次超万亿美元。
2020年中国独角兽企业名单中，字节跳动以1800亿美元估值位列第一，蚂蚁集团以1500亿美元估值位居第二，滴滴出行估值580亿美元排名第三。
另外，菜鸟网络、快手、微众银行、京东科技、猿辅导、SheIn、京东物流均跻进前十。在该榜单中的独角兽企业还包括货拉拉、小红书、阿里音乐、度小满、哈啰出行、青桔单车、网易云音乐等。
4 月 26 日，长城战略咨询与天津市政府联合发布了《GEI2020 中国独角兽企业报告》。过去的一年，共有 251 家企业被评为“中国独角兽企业”。其中，聚好看科技以 12 亿美元估值获评，成为OTT行业中唯一一个连续三年当选的科技公司。值得注意的是，在 2020 年的独角兽榜单中，聚好看科技的隶属行业为“数字文娱”，而往年对这一领域的定义则是“新文娱”。概念上的一字之差体，揭示了新技术与行业对未来生活的共同期待，描绘出一幅更
自 80 年代雀巢进入中国市场开始，咖啡在国内已经发展了三十余年。但为什么在最近几年里，这个行业突然变得热闹起来？从连锁咖啡品牌、便利店咖啡以及新零售咖啡这三个细分市场，很明显感觉咖啡行业的快速发展，咖啡行业的发展和科技的进步也让各种新颖的咖啡机横空出世，从专业的商用全自动咖啡机到现在的支持扫码支付咖啡机，一台咖啡机融合“咖啡师+收银员”的技能，下面这篇文章，就带大家了解扫码支付咖啡机。（扫码支付咖啡
据外媒CNET报道，周四一位年轻的太空迷向国际空间站上的一群宇航员询问了一个关键话题。“我一直在寻找地球上的独角兽，但你们在太空中见过它们吗？”这个5岁的孩子问道。这个问题引发了宇航员们的微笑，他们目前正在国际空间站上执行任务。美国宇航局（NASA）宇航员Mike Hopkins 在回答这个问题时说：“到目前为止，答案是否定的，我们在这里没有看到任何独角兽，但我们会继续寻找。”歌手兼作曲家肖恩·蒙德兹周四主持了NASA的“
2021 年 4 月 26 日，黑格科技与其他独角兽企业一同齐聚天津，与新经济专家、政府官员和媒体代表等共探创新之路。黑格科技作为全球范围内顶尖的3D打印公司入选“中国独角兽企业”榜单，此次入选，是对黑格科技创新业务理念的认可，也体现出黑格科技在数字化技术平台、制造平台、行业应用解决方案等方面的卓越成绩。中国（天津）高成长企业发布会现场深耕3D打印在垂直领域的应用，数字化创新技术颠覆传统模式黑格科技由七名来自全美
在陆续收购了沐瞳科技、有爱互娱等游戏公司之后，近期，字节跳动将目光移向了另一家游戏公司代码乾坤。
【TechWeb】4月24日消息，昨日晚间，字节跳动官方账号发布声明，对近期上市传闻做出回应。字节跳动方面称，近期有不少关于字节跳动公司上市的消息，在此声明：经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。
今日，游戏公司有爱互娱发布全员信，宣布有爱互娱正式加入字节跳动。据悉，今年初，朝夕光年就已完成对有爱互娱的全资收购。
近日，多位字节跳动员工表示，字节跳动即将开启2020年度员工期权兑换计划，主要岗位员工可选将年终奖兑换成期权，价格为126美元/股，目前外部市场价格为180美元/股，相当于70%折价。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“狗头”、“狗头大作战”相关商标申请信息，国际分类涉及设计研究、广告销售、科学仪器、通讯服务等。目前商标状态均为“注册申请中”。值得一提的是，企查查信息显示，腾讯、新浪微博关联公司于2021年2月已陆续申请“狗头”相关商标，商标状态为“注册申请中”。
今天有媒体报道称，目前抖音电商已经在广东、云南、浙江、河南等全国多个地区拿地建仓，对珠宝玉石、酒类、保健品类等需要鉴定的产品进行集中采购发货。供应链团队也在快速搭建中。现在据浙江新闻报道，字节跳动针对此事回应称：不实消息，但具体内容并未透露。
截至2020年8月，包含抖音火山版在内，抖音的日活跃用户已经超过了6亿。过去一年，有超过2200万人在抖音合计收入超过417亿元。如今“抖音”几乎已经成为短视频的代名词，但你知道这款APP当初为何取名“抖音”吗？4月20日，在字节跳动火山引擎技术开放日上，字节跳动副总裁、算法和数据技术负责人杨震原对此进行了揭秘。杨震原称，当时做这款短视频产品时，有很多候选名字。于是就把产品demo（原型）起成不同的名字，用不同的Logo在?
企查查APP显示，近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“狗头”、“狗头大作战”相关商标申请信息，国际分类涉及设计研究、广告销售、科学仪器、通讯服务等。目前商标状态均为“注册申请中”。
近日，网上有传闻称字节跳动旗下的“大力智能作业灯”会向小学男生推荐周围写作业的小女生，同时还具备抖音功能。对此，就在刚刚，大力智能作业灯官方回应称，大力智能作业灯没有做“推荐周围的人”的功能，也不存在“向小男生推送小女生”功能。截图上展示的不是“抖音”功能，而是“学习小队”中的优秀作品展示。这些作品，需经过孩子家长同意，才会展示给其他用户。
随着抖音和微信的垄断案件发展，字节跳动与腾讯的“恩怨”也渐渐走向前台，这两大冤家在不少领域存在这业务冲突，比如腾讯旗下龙头业务的游戏领域。据悉，字节跳动方面一直非常看好游戏产业，前段时间还曾正式公布了游戏品牌“朝夕光年”，旗下拥有《火影忍者：巅峰对决》《镖人》《灵猫传》《热血街篮》《战争艺术》《终结战场》等多款游戏。其中不乏十分热门的手机游戏，但字节跳动对手游的扩展并未就此止步。根据企查查官方数据
今日针对“字节开发独立电商App”一事，抖音内部人士回应称，各种形态也不排除去尝试，但抖音电商目前没有计划开发一款独立电商App。
字节跳动发布声明回应称:近期有不少关于字节跳动公司上市的消息，在此声明:经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。
近日，中国裁判文书网公布了腾讯员工陈某跳槽字节被判赔还111万一案。据悉，原告腾讯称，陈某与腾讯公司订立有《劳动合同》和《竞业限制通知书》，离职前担任内容平台部的高级编辑经理职务，主要负责腾讯平台的内容编辑
在公司9周年庆上，字节跳动创始人张一鸣发表了演讲《平常心做非常事》，分享了他对于「平常心」的思考:如何以平常心对待自身、公司业务、行业竞争、成功和失败。
【TechWeb】4月13日消息，据浙江新闻报道，字节跳动即将开启2020年度员工期权兑换计划，主要岗位员工可选将年终奖兑换成期权，价格为126美元/股，目前外部市场价格为180美元/股，相当于70%折价。对此，字节跳动方面暂未回应。此前，字节跳动宣布聘请小米前高管周受资担任新设立的首席财务官（CFO）一职，此举被认为是字节跳动在为加速IPO做准备。根据市场消息，字节跳动正商讨抖音在纽约或香港上市的可能性，此外，字节跳动还考虑?
4月20日，手机游戏研发商“代码乾坤”获战略投资，投资机构为字节跳动，融资金额近1亿人民币。企查查信息显示，“代码乾坤”旗下有UGC创作平台《重启世界》，隶属于北京代码乾坤科技有限公司。该公司成立于2018年，法定代表人为邢山虎
根据特斯拉递交给美国美国SEC文件显示，2021年第一季度特斯拉在华收入30.43亿美元，同比增长238.1%，占一季度营收比例29.29%。..
4月29日，记者从蚂蚁集团消保专项行动“蚂蚁315”获悉，该公司已在内部启动产品健康度计划，所有上线支付宝APP的产品和功能都要考核用户满意度，..
新加坡国家超级计算机中心（NSCC）宣布：定于 2022 年初投入使用的 10 PFLOP 新超算，将采用 10 万核心的 AMD EPYC Milan 处理器、以及 352 颗英伟..
日前，有消息称，华为寻求控制北汽蓝谷新能源科技旗下电动车品牌 ARCFOX，最快有望在 7 月敲定交易。..
4月29日消息，小米集团合伙人、小米集团中国区总裁兼Redmi品牌总经理卢伟冰为Redmi K40游戏增强版预热。卢伟冰表示，为了更好得打磨天玑1200，我们..
距离号称安卓之光”的小米11 Ultra发布已有一个月时间，你入手了吗？今日，小米商城官方通过微博宣布，即日起小米11 Ultra将开启五一限时优惠，通..
天眼查App显示，4月28日，东峡大通（北京）管理咨询有限公司深圳分公司(ofo小黄车关联公司)新增一条限制消费令，案号(2020)粤0303执26526号。限制..
PS5国行版已经正式的发布了，其中大家最为关心的问题就是PS5国行到底锁区锁服吗？是否有后门呢？这些才是玩家重点关心的，那么下面就来为大家分析..
“一直以来，在快手，最具存在感的是独特社群属性的“老铁”文化，粉丝也钟爱这样亲切的氛围。但，这在一定程度上，也使得“潮流”元素在快手平台..
很显然，微软在不遗余力的提高Windows 10系统及其自家应用的应用性。Windows Latest报道称，微软正在缓慢清理Windows Store中的原生应用，并以渐进..
今天上午（4月29日），索尼PS5国行版正式登场，数字版定价3099元，光驱版定价3899元。尽管锁服锁区问题尚无确切定论，但考虑到价格比外版水货便宜..
4月29日消息，锤子科技CEO罗永浩代言美团，担任美团省钱顾问。为此，罗永浩拍摄了一支美团的广告宣传片，该宣传片的slogan是五一用美团，干啥都省..
过去一年，中国人的生活节奏怎么样？哪些城市最忙碌？日前，《中国美好生活大调查》发布了十大忙碌城市”榜单，分别为郑州、乌鲁木齐、西安、长春..
在上海车展期间正式推出自动驾驶技术，以及智选开始卖车之后，华为现在已经是智能汽车行业最受关注的企业之一了，现在市场上又传闻华为要收购新能..
日前，苏宁易购公布了首批免费家电检测服务覆盖城市，包括北京、上海、南京、西安、杭州、重庆、天津、徐州、苏州、无锡、长沙、成都。检测品类包..
据国外媒体报道，昨日，图像传感器制造商索尼公布了截至2021年3月31日的2020财年财报。财报显示，2020财年，该公司的影像及传感解决方案业务营收为..
今日，有用户向站长之家反馈国内知名开发平台微擎系统近日更改用户协议引发众多站长不满，千名站长准备发起维权。..
打工人，打工魂，打工得做人上人！作为一名时常出差、随时办公的“体面”打工人，从里到外的行头必须够面儿，吃饭的家伙事儿——笔记本就更得有面..
近期，中国民航复苏的步伐让人欣喜。民航局数据统计显示， 10 月 1 日- 8 日，全国民航共计运输旅客 1326 万人次，日均旅客运输量恢复至 2019 年国..
随着我国数字经济的高随速增长，利用数字化技术重塑业务、探索新的发展机遇，成为企业维持竞争优势、进行可持续发展的不二选择。尤其在2020 年新冠..