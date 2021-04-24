美团王兴捐赠设立清华大学兴华基金 培养全球顶尖人才

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息: 据清华大学官网消息，4月23日，清华大学1997级校友、美团创始人兼CEO王兴捐赠母校，设立“清华大学兴华基金”，支持学校讲席教授制度的全面建设，切实助力清华创新杰出学者引进机制，加强顶尖师资队伍建设。

同时，设立全球顶尖博士生源专项奖学金，在全球范围内吸引和支持顶尖博士生源到清华大学攻读博士学位。

王兴首先向母校的110岁生日表示由衷的祝福。他说，我们每个人从清华毕业时，都带上了更多的科学理性和人文精神，带上了“行胜于言”的校风走出校园，母校给我们奠定了求真务实的作风和基因。我们拿“自强不息”来鼓舞自己，专注发展好业务，永不停息。同时，我们也践行“厚德载物”，经营好一家公司，不但要为客户创造价值，更要为全社会创造价值。

王兴谈到，我们受惠于国家的发展和母校的教育，现在有机会能为母校新发展阶段人才强校战略和全球战略助点滴之力，是非常激动的事。今天有机会与母校携手共同创立清华大学兴华基金，希望将来全球有更多优秀人才能加入清华，有更多优秀人才经过清华培养后走出去，投身社会，践行清华 “自强不息，厚德载物”的精神，不仅促进中国经济社会发展，而且增进人类共同福祉。