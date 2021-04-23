“防跑路套餐”上线支付宝平台，全国已有超2000家健身房加入

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:“收完钱就跑路”是教育培训、健身、美容等行业的老大难问题，不少消费者深受其害。为解决这一痛点，4月23日，支付宝开放平台联合网商银行、芝麻信用推出“防跑路套餐”，通过技术手段保障消费者权益，也让正规商家能更好的做生意。

目前该套餐已在健身行业试点，首批已有超2000家健身机构加入。数据显示，目前全国健身机构中，接入“防跑路套餐”前5名的城市分别是上海、北京、成都、杭州和深圳。消费者也可上支付宝搜“防跑路套餐”了解更多情况。

据介绍，“防跑路套餐”里有“履约担保”、“承诺消费”和“先享后付”等多款产品模式，商家可根据自己的情况进行选择。

以“履约担保”为例，商家接入该模式后，用户向商家的预充资金将由合作银行提供全额保障，商家如果跑路，由银行为用户退回未核销资金。

“承诺消费”模式，则是指达到一定芝麻分的用户只需承诺办理一定周期的会员卡，就可以优惠价按月付费，而非一次性付出长周期全款;“先享后付”则更进一步，通过芝麻信用，消费者可以0元办卡，先享受服务或使用商品，不用一次性预付费，而是在实际使用后付费。

“防跑路套餐”的推出，既能保障消费者权益，也让正规经营的商家更有竞争力。

位于西安的以利沙射箭馆是家新开业的店，店主孙女士表示，“不少消费者对射箭感兴趣，但因为常听说健身房倒闭跑路的新闻，对新开业的健身房缺乏安全感，不敢轻易办会员卡。通过履约担保模式，由正规的银行机构全程担保，又可以随时退卡，所以能吸引更多消费者来。”