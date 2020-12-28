《神奇女侠1984》拉升华纳兄弟HBO Max流媒体服务收视率

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日消息:华纳兄弟日前对外宣布，《神奇女侠1984》圣诞周末全球票房达到3610万美元，它还拉升了 HBO Max 流媒体服务的收视率。此前华纳兄弟宣布，旗下超级英雄电影《神奇女侠1984》由于受到疫情的影响，在发行方式上将同步影院上映和HBO Max流媒体上线。

根据华纳兄弟的数据，《神奇女侠1984》的首映周末比预期的要好，在北美2100家影院收获了1670万美元的票房，这是疫情期间成绩最好的首周票房成绩。尽管许多城市仍在实行新冠大流行的限制措施。该片将同时在线下影院和HBO Max线上放映。

HBO Max方面表示，《神奇女侠1984》将是HBO Max上首部支持4K HDR和杜比全景声格式的影片。目前支持的设备包括：Apple TV4K、Amazon Fire TV Stick4K、Amazon Fire TV Cube、4K Fire TV Edition 智能电视、Chromecast Ultra、AT&T TV 和受支持的 Android TV 设备。

「《神奇女侠1984》在服务的前24小时内打破了所有关键的观看和用户指标的记录，并超过了我们的预期，我们看到的兴趣和势头表明这种情况很可能会在周末之后继续下去，」华纳媒体直接面向消费者部门的Andy Forssell说。

华纳兄弟表示，基于疫情期间相对来说还算不错的票房以及 HBO Max 上的不俗播放数字，《神奇女侠》系列的下一部续作已经在加紧筹备当中。《神奇女侠》系列的第三部依然由盖尔·加朵担任主角，派蒂·杰金斯担任导演和编剧。据悉，这将会是《神奇女侠》系列电影的最终章。