魔兽世界12月22日在线更新修正公告 凋魂之殇晋升高塔副本削弱

魔兽世界在12月22日开启了在线的更新修正，其中对很多地下城副本进行了数值上的改动，下面就来为大家分享一下魔兽世界的更新维护公告。

盟约

周常任务“带回失落之魂”和“补充储备”现在显示为玩家盟约战役的一部分，从而更好地突出它们的重要性。

自然的壮美（尼娅灵魂羁绊）等产生战利品的灵魂羁绊技能不再从不会掉落战利品的敌人(比如被召唤出来的敌人)身上产生战利品。

团队副本和地下城

纳斯利亚堡

顽石军团干将

心能宝珠和巨型心能宝珠不再能够由带有心能灌注、心能感染、不稳定的心能灌注或不稳定的心能感染的玩家拾取。

修正了普通难度下凶残之刃没有正确地跟随被选中的玩家的问题。

史诗难度下顽石军团散兵现在每10秒施放邪恶屠戮（原为8秒）。

史诗难度下顽石军团特种兵的不稳定的石壳的吸收盾降低了10%。

凋魂之殇

菌菇术士的束缚菌须 现在能够被打断，并且现在是3秒施法（原为6秒）。

碱沼幼蜂的附身感染的每层伤害降低了50%。

真菌猛攻者的真菌风暴的伤害降低了20%。

巢群伏击者的纠结缠网现在能够被打断。

酤团

所有难度下的生命值降低了10%。

史诗难度下粘稠的大杂烩的生命值降低了15%。

晋升高塔

弃誓哥利亚的生命值降低了25%。

格里恩黑暗裁定者的生命值降低了30%。

以太俯冲者不再使用渊触飞沫技能。

弃誓恶毒者不再使用奥能波动技能。

胁迫和压迫负面效果现在会在克罗托斯、拉科西斯或阿斯托诺斯被击败后更快被移除。

通灵战潮

阿玛厄斯

史诗难度下折磨回响现在会在30秒后消失（原为永久持续），并且伤害提高了100%。

伤逝剧场

库尔萨洛克

攫取之手现在正确地在两个位置出现。

修正了两个玩家站在灵魂之手位置时有时只有一个灵魂被攫取之手束缚的问题。

无尽女皇莫德蕾莎

史诗难度下屠戮回响的持续伤害降低了50%。

黑暗毁灭的施法时间延长至2.5秒（原为1.5秒），并且扩大了施法的视觉效果，使其更加明显。

幽灵冲锋的施法时间延长至3.5秒（原为2秒）。

物品和奖励

争霸艾泽拉斯任务“介绍自己”现在奖励正确版本的被窃的礼物。

托加斯特，罪魂之塔

心能之力

死亡骑士

[需要重启服务器]新心能之力:饥饿之石 - 灵界打击在5秒内额外恢复你10%最大生命值。可获得3次。

[需要重启服务器]荒芜之石进行了重新设计 - 现在使你的血之疫病、冰霜疫病和恶性瘟疫的伤害提高15%。可获得3次（原为5次）。

[需要重启服务器]蠕行朽菇现在还会使站在你的枯萎凋零内的敌人对你造成的伤害降低10%。可获得3次（原为5次）。

[需要重启服务器]死灵胆汁进行了重新设计 - 现在使你的心脏打击、湮灭和天灾打击的伤害提高15%。可获得3次（原为5次）。

[需要重启服务器]颅骨之花的伤害提高至75%（原为50%），并且现在还会提高冰霜打击和灵界打击的伤害。可获得3次(原为5次)。

[需要重启服务器]染血打击者现在还会使牺牲契约的伤害提高300%。

[需要重启服务器]滑冰被移除。

武僧

[需要重启服务器]噬渊黑化便鞋的伤害提高了20%，并且现在只在滚地翻时造成伤害（原为跳跃和滚地翻时）。

[需要重启服务器]探寻魔杖进行了重新设计 - 站在你的妖魂踏内使你和同伴受到的伤害降低10%，但妖魂踏的长度会缩短。

[需要重启服务器]永滚岩石进行了重新设计 - 你激活该心能之力和在托加斯特变换层数时，滚地翻每翻滚1码使你对所有伤害免疫1秒。