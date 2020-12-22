捷豹将推J-PACE纯电动SUV，对标特斯拉Model X车型

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:据外媒报道称，英国汽车制造商捷豹将推出一款纯电动车型J-Pace，该车型将在英国西米德兰兹郡的布罗姆维奇城堡工厂生产，其定位的竞争对手是特斯拉的Model X。

捷豹旗下现在只有一款电动汽车车型I-Pace，是由奥地利格拉茨的第三方工厂生产，但捷豹计划将布罗姆维奇城堡工厂改造之后，今后的电动车型都在这里进行组装，包括这款J-Pace SUV车型。

J-Pace的平台与捷豹XJ豪华轿车的纯电动版相同，由捷豹路虎（JLR）设计，可容纳传统的内燃机动力传动系统和电池动力传动系统，该平台预计也将用于下一代路虎揽胜。

J-Pace预计将提供各种尺寸的电池，包括可以支持100kWh电池组，该电池组与认为用于特斯拉Model X的电池组大小相同。此前特斯拉给出的Model X续航里程可达557公里，因此可以作为J-Pace续航的参考数据。

J-Pace将借鉴I-Pace的设计风格，该车因其“漂亮曲线”而受到The Grand Tour编辑Richard Porter的称赞。在前脸设计方面，可能采用了一个封闭的格栅和家族式时尚的前灯。

据《泰晤士报》报道，由于捷豹路虎在本财政年度的上半年损失了数亿英镑， 因此尚不清楚捷豹何时会发布J-Pace