永安行：物联网芯片已试制出测试样品，正在测试各项指标

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:近日，共享单车第一股永安行在互动平台上表示，其物联网存储芯片团队目前已经试制出了测试样品，正在对各项指标进行测试。该存储芯片一旦研发成功将会被广泛使用在物联网设备、云服务器、汽车、手机、家电等各种低功耗、大容量、耐高温、高速率的产品中。

资料显示，永安行科技股份有限公司成立于2010年8月，注册资本约1.9亿。永安行的主要业务是基于物联网和大数据分析技术的共享出行系统的研发、销售、建设、运营服务，同时依托永安行平台通过永安行APP向消费者提供共享出行服务业务。

2016年11月，该公司推出永安行共享单车APP。2017年8月，永安行在A股上市，发行价26.85元。截至今日收盘，永安行股价报18.19元，总市值为34.12亿元。

今年5月，永安行全资子公司Cayman以220万英镑的价格收购了英国LoMaRe芯片公司25%股权，以发展存储芯片研究开发业务。

据了解，早在2018年，永安行就已开始布局物联网芯片和氢能源技术的新业务。12月初，永安行在互动平台表示，公司已在试生产100台氢燃料电动车，本月投入试运营，目前各项工作正在有序进行。