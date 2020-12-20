京东金融跟进互联网存款调整 已停止新增上线互联网存款产品

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日消息:据澎湃新闻报道，京东数科今天表示，根据监管部门对于互联网存款业务的关注，京东金融App已停止新增上线互联网存款产品、停止新用户购买相关产品，并已对存量客户和业务进行稳妥有序地调整，相关产品将只对已购买产品的用户可见，已购买相关产品的用户不受影响。京东金融表示，未来将密切关注相关监管政策和指导意见，认真落实。

此前中国央行金融稳定局局长孙天琦 15 日在第四届中国互联网金融论坛上表示，互联网平台存款模式的实质是信息展示/存款营销/无牌照提供银行产品和服务，属“无照驾驶”的非法金融活动；对此类业务，未来需要明确银行准入资质和标准、研究出台针对高风险银行吸收存款行为的有关法律法规、完善审慎监管指标和有关规则等。

阿里巴巴系的蚂蚁集团过后于 18 日表示，根据近期监管部门对于互联网存款行业的最新规范要求，蚂蚁已经主动下架平台上的互联网存款产品，只对已购买产品的用户可见，持有产品的用户不受任何影响。蚂蚁集团强调，会认真落实监管相关规范和要求，用科技手段更好地支持金融机构，服务实体经济。

据悉，目前包括蚂蚁集团、度小满金融、腾讯理财通、携程金融APP也全部下架了互联网存款产品。