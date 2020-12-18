英特尔发布AI辅助芯片Clover Falls，降低功耗同时提升安全性

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:本周四，英特尔发布了一款名为“Clover Falls”的AI辅助芯片，该芯片首先会用于企业级PC平台，之后会更广泛的应用在消费级PC市场。

英特尔将Clover Falls（又称英特尔视觉传感控制器）描述为“安全辅助芯片，可通过英特尔人工智能的力量帮助PC变得更加智能和安全。” 英特尔发布的一篇博文称，它将安装在笔记本电脑的主板上，为PC带来新的低功耗功能，并且可以帮助其感知和适应周围环境。

英特尔给出了一个例子，比如Clover Falls芯片模块可以帮助系统在检测到用户存在后自动调整显示器的亮度。Clover Falls也可以是一种AI协处理器，其任务通常会唤醒CPU定期执行低功耗任务。系统会将一部分功能转到专用芯片上，让主CPU可以保持深度睡眠，从而节省寿命。

英特尔的一位发言人将Clover Falls描述为“可与任何相机传感器配合使用的伴侣芯片”，他们会在CES2021大会上进行更详细说明。

尽管英特尔暂未透露Clover Falls芯片将针对哪些PC或者用户人群，但该公司的公告中表示提到了戴尔副总裁Meghana Patwardhan的对话，暗示双方可能已经达成了合作伙伴关系。

对于PC领域比较熟悉的用户来说，都知道英特尔这几年在处理器市场面临着巨大的挑战，除了AMD不断紧逼之外，苹果也在今年正式下场推出了自研的M1芯片，这给英特尔带来了巨大的压力。

上述提到的英特尔技术都是旗下“雅典娜计划”的一部分，现在成为“Evo”，这一计划是巩固了英特尔及其合作伙伴的关系，为打造更好的笔记本电脑而进行协同工作。英特尔称，全球已推出了近40款Evo笔记本电脑，其中包括Acer Swift5，华硕ZenBook Flip S，戴尔XPS13，惠普Spectre x360，联想Yoga9i和三星Galaxy Book Flex5G。