马蜂窝穷游等App涉嫌超范围采集个人隐私

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马蜂窝穷游等App涉嫌超范围采集个人隐私

2020-12-17 20:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:据新华社报道，近日，国家计算机病毒应急处理中心在“净网2020”专项行动中通过互联网监测发现，多款旅行类移动应用存在隐私不合规行为，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

其中，《指南猫旅行》（版本3.7.9）在App首次运行时未通过弹窗等明显方式提示用户阅读隐私政策等收集使用规则，或以默认选择同意隐私政策等非明示方式征求用户同意。

《畅途汽车票》（版本5.6.3）、《去看看旅行》(版本2.1.1)、《穷游》(版本9.23)、《我和旅行》 (版本4.6.0)、《中青旅遨游旅行》(版本5.9.7)、《方特旅游》(版本5.3.38)、《窝友自驾》(版本9.1.1)、《指南猫旅行》(版本3.7.9)、《花筑旅行》(版本3.0.7)、《出发吧-旅行计划》(版本4.1.5)、《蚂蚁短租》(版本7.2.4)、《快票出行》(版本3.3.3)、《春秋旅游》(版本8.0.2)未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。

苹果应用商店、手机APP

《去看看旅行》（版本2.1.1）、《格林》(版本5.28.4)、《途牛旅游》(版本10.36.0)、《驴妈妈旅游》(版本8.6.20)。未逐一列出收集使用个人信息的目的、方式、范围等，涉嫌隐私不合规。

《中青旅遨游旅行》（版本5.9.7）、《花筑旅行》(版本3.0.7)。未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。

《我和旅行》（版本4.6.0）、《中青旅遨游旅行》(版本5.9.7)、《窝友自驾》(版本9.1.1)、《指南猫旅行》(版本3.7.9)、《马蜂窝旅行》(版本10.3.3)、《出发吧-旅行计划》(版本4.1.5)、《快票出行》(版本3.3.3)。未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道，或未在承诺时限内受理并处理，涉嫌隐私不合规。

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