马蜂窝穷游等App涉嫌超范围采集个人隐私

今年我家大洋成绩呈直线上升，从一个成绩忽高忽低不稳定的学生变成一个名列前茅的优等生，老师更是给孩子颁了进步奖与三好学生的奖状，可把孩子开心的。也因为这个进步，很多家长来问我，平常也不见你们送孩子去补课，怎么提高成绩的呢？我告诉他们，因为我家大洋在豌豆思维APP学数学思维。他们一听，什么叫数学思维？数学思维学好能提高语数英三科的成绩？这么神奇的吗？我跟他们一一解释了一番，最开始我家大洋的成绩真的就在及?