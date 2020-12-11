Airbnb上市首日股价暴涨翻倍 新冠影响IPO之路犹如过山车

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日消息:当地时间12月10日，民宿巨头爱彼迎（Airbnb）在纳斯达克上市。Airbnb上市后的股价在首日交易中暴涨，以每股144.71美元收盘，为其每股68美元IPO价格的两倍多，远高于该公司上周设定的每股44美元至50美元的最初定价区间。截止收盘，市值863亿美元(约合5600亿人民币)，是万豪的两倍，希尔顿的三倍。

Airbnb由现任首席执行官Brian Chesky于2008年与人共同创立，该公司已证明数以百万计的人愿意在其平台上预订房东提供的住所，而不是选择酒店，这已改变了住宿行业的格局。

对于曾经颠覆了酒店行业的爱彼迎，2020年的上市之路可谓是风波不断。接受媒体采访时，Airbnb CEO Brian Chesky表示，这过山车般的一年是他从前完全无法想象的。

自今年初疫情暴发以来，全球旅游业遭重创，Airbnb的民宿业务也受到冲击，预定量大幅下降。Airbnb于11月17日正式递交 IPO 申请。据招股书，Airbnb 2019年公司营收48.05亿美元，今年前9个月营收仅25.19亿美元，同比下滑31.89%。今年上半年，Airbnb累计亏损9.1亿美元。今年五月，Airbnb为削减开支裁去四分之一员工接近1900人，甚至曾因CEO言论遭误读而传出濒临破产的谣言。

但是在各国封锁措施有所放宽后，Airbnb第三季度意外扭转亏损，实现了2.19亿美元的当季净利润。随着人们对新冠疫苗全球推广态度转向乐观，以及短途旅行的复苏，旅游相关行业重获资本青睐的可能性也被推高。

另外，日前Airbnb还宣布推出独立非营利组织Airbnb.org，旨在帮助处于危机中的人们寻找临时住宿。目前，全球已有超过10万名房东敞开家门，为总计75000名有需要的人士提供了住宿。即日起，爱彼迎Open Homes计划和一线疫情防控人员住宿计划将合称为Airbnb.org。

资料显示，爱彼迎成立于2008年8月，总部设在美国加州旧金山市，是一个旅行房屋租赁社区，用户可通过网络或手机应用程序发布、搜索度假房屋租赁信息并完成在线预定程序。Airbnb是AirBed and Breakfast（「Air-b-n-b」）的缩写。