骁龙X60对比X55基带速度快多少 骁龙X60基带下载速度介绍

高通骁龙X60基带是高通新一代的5G基带，对比上一代的X55基带，骁龙X60基带的速度怎么样，下载速度可以达到多少呢，这里我们来看下具体的参数性能介绍。

1、骁龙X60基带采用5nm工艺，理论下行速率最高达7.5Gbps，下行则可达3Gbps，它支持全球毫米波和Sub-6GHz全部主要频段，以及5G载波聚合、全球多SIM卡功能、独立（SA）和非独立(NSA)组网模式以及动态频谱共享(DSS)。

2、骁龙X55基带，最主要的特点就是覆盖5G到2G多模全部主要频段，支持独立（SA）和非独立(NSA)组网模式，骁龙X55在4G LTE连接能力上同样有所提升，最高支持2.5Gbps下载速率，对应LTE Cat.22规格、7相载波聚合，并且支持4×4MIMO及256-QAM天线连接。

3、骁龙X60基带率先会在骁龙888芯片上使用，预计之后会在高通中端芯片上陆续使用，当然具体的网络速度和自己的手机型号和附近5G网络覆盖有关

4、在应用方面，骁龙X60 5G基带还支持Qualcomm5G PowerSave， Qualcomm Signal Boost， Qualcomm Smart Transmit， Qualcomm Wideband Envelope Tracking（宽带包络追踪技术），从而让5G终端更节能，信号更强，更稳定。