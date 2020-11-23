同程艺龙第三季度营收19.15亿元，环比增长59.5%

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 同程艺龙最新资讯 > 正文

同程艺龙第三季度营收19.15亿元，环比增长59.5%

2020-11-23 20:51 · 稿源：站长之家

同程艺龙（0780.HK）公布截至2020年9月30日的第三季度财务报告。财报显示，2020年第三季度，同程艺龙实现营收19.15亿元，环比增长59.5%;经调整净利润为3.73亿元，环比增长89.9%;经调整净利润率19.5%，恢复去年同期水平。实现在疫情影响下连续三季度盈利。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 虎牙x同程S10主题班机起飞 快来一起体验一下

    英雄联盟S10 总决赛即将打响，LPL赛区能否在本土夺冠、并达成三连冠伟业成为所有人关注的焦点。10 月30 日至31 日，虎牙高校创造节将在广州拉开帷幕，全国超过40 所高校的同学们也将联动直播各高校S10 总决赛线下观赛盛况!观赛期间，虎牙与同程旅行推出了送大额机票券和创造节门票活动，虎牙创造节包机也安排上了!此次虎牙高校创造节活动，不仅有丰富的S10 观赛，miss、骚男、官总等明星主播尽皆到场，达人区互动游戏，都将为你带?

    虎牙 同程 S10主题班机

  • 除了快盈利 拼多多最新财报还有啥

    作为价值投资的理念的追随者，我们将注意力重点放在企业运营的基本面上，也即，抛开诸如外部环境等干扰因素，一家公司究竟是否可以为投资者带来持续的利润和现金流?

    拼多多 拼多多财报 黄铮

  • Q3财报亮眼，网易的“长期主义”如何实现突围

    11 月 19 日，网易发布 2020 年第三季度财报，净收入186. 6 亿元，同比增长27.5%。其中，在线游戏服务、网易有道、创新及其他业务净收入为138. 6 亿元、 9 亿元和 39 亿元，同比分别增长20.2%、159%和41.6%，环比也都实现了增长。纵观业绩表现，自 2019 年战略聚焦以来，网易一直保持着稳健向上的走势。尤其是在充满不确定性的 2020 年，业绩更是屡创新高，发展韧性十足。这家老牌互联网公司创造确定性的关键在于“长期主义”，这?

    网易 网易Q3财报

  • 年轻化的腾讯微视，年轻化的财报

    腾讯微视又在传统财经资讯的展示上玩出了新花样。11月13日，腾讯公司正式发布了Q3财报，财报数据一如既往的亮眼:2020年Q3，公司整体营收1254.47亿元，同比增长29%，净利润（Non-IFRS）323.03亿元，同比增长32%。

    腾讯 腾讯微视 视频

  • 解密腾讯音乐新财报：音乐赛道只有“长跑冠军”

    11月11日，腾讯音乐娱乐集团（以下简称“腾讯音乐”）发布Q3财报，从数据来看，其整体业绩表现持续稳健，总营收、净利润、调整后净利润、在线音乐收入、社交娱乐收入、在线音乐订阅收入等多项核心数据均创单季新高，多项业务数据也取得重要突破。

    腾讯音乐 财报 在线音乐

  • 苹果发布第四财季财报

    今日，苹果发布了2020财年第四财季财报。财报显示，苹果第四财季总净营收646.98亿美元，同比增长1%;净利润126.73亿美元，同比下降8%。

    苹果 库克 iPhone

  • 虎牙斗鱼发布的这两份财报，让我们窥得了那个关键问题的答案

    据今年11月易观发布的《中国游戏直播市场发展综合分析2020》分析报告指出，2020年，在疫情这一特殊条件影响下，电竞及游戏直播行业迎来新的机会与挑战。

    虎牙 斗鱼 斗鱼虎牙合并

  • 阿里新财报的“最大秘密”：中小商家们会在双11收获什么？

    11月5日晚，阿里巴巴集团公布2021财年二季度（自然年2020年三季度）业绩。这也是阿里巴巴交上的一份支持中小企业数字化转型发展的成绩单。

    阿里 财报 双11

  • 苹果发新财报：大中华区营收暴降28%

    今天苹果发布了2020财年第四财季业绩报告，其中总净营收为646.98亿美元，比去年同期的640.40亿美元增长1%；净利润为126.73亿美元，比去年同期的136.86亿美元下降8%。具体来说，苹果第四财季美

    苹果

  • B站发布第三季度财报

    今日，哔哩哔哩发布了2020第三季度财报。财报显示，哔哩哔哩第三季度营收达32.257亿元，同比增长74%。净亏损11.009亿元，而去年同期为4.057亿元。

    B站 B站财报 哔哩哔哩

  • 富途点评丨付费水平不断提高,腾讯音乐财报超预期

    目前，随着互联网人口红利的消失，提升用户的付费水平，打造属于自己的商业模式成为各大平台的首要任务，MPU、ARPPU成为投资者关注的重点指标。作为华语最大的在线音乐平台，刚刚发布最新财报的腾讯音乐，本季度就以出色的付费数据，获得市场的认可，公司股价盘后就上涨1.67%。富途牛牛发现，第三季度，整个公司营收同比增长16.4%，达到75. 8 亿元，超过此前彭博预计的74. 77 亿元，净利润同比增长10%，达到11. 3 亿元，与彭博预期

    腾讯音乐

  • 中概股“不倒翁”发布Q3财报，跟谁学坚挺背后的力量来自哪里？

    11月20日盘前，跟谁学发布了2020年第三季度的财报，财报延续了之前几个季度的靓眼表现。下面我们结合财报，分析跟谁学上个季度的经营状况与发展前景。一 跟谁学Q3财报，增长依然迅猛根据财报，2020Q3跟谁学实现营业收入19.66亿元（人民币，单位下同），同比增长252.9%。可以看到，跟谁学的营收仍然保持了超高速增长，收入再度刷新历史新高。其中，K12分部表现靓眼，K-12在线课程收入为17.57亿元，同比增长282.7%。图：跟谁学季度营

    中概股

  • 老虎证券：中芯国际史上最佳财报背后，美国禁令的影响即将显现

    本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。在双十一这一天，大陆最先进的芯片代工厂中芯国际发布了三季报。从财务数据上看，中芯国际三季度营收10. 83 亿美元，史上最佳！毛利润总额2. 62 亿美元，同为史上最佳！在先进工艺制程应用上，14/ 28 纳米技术贡献了14.6%的营业收入，较二季度9.1%的营收占比有明显提升

    老虎证券

  • 富途证券：销量大涨266%，小鹏Q3财报能否超预期？

    11 月 12 日，小鹏汽车将在美股盘前公布 2020 年三季度报。首先，这是小鹏今年上市后首份财报，同时其股价在过去一周暴涨近80%，市值高达 250 亿美元，预计市场将特别关注本次业绩，等待验证财报所展示的成长性是否能够支撑小鹏当前的高估值。一、2020Q3 小鹏交付 8578 台汽车，同比增长266%!小鹏近期的交付表现相当抢眼，其在第三季度共计交付 8578 台汽车，同比大幅增长266%。从增速上看，可以说是很强劲。从季度数据看，小鹏Q3

    富途证券

  • 联发科季度财报创历史新高，三驾马车并驾齐驱！

    近日，全球知名的半导体公司联发科公布了第三季度财报，当季营收达到了新台币972.75亿元（约合人民币227.82亿元），同比增长44.7%，实现净利新台币133.67亿元（约合人民币31.3亿元），同比增长93.7%，均创历史新高。联发科2020年第三季度财报数据成长型业务一直是联发科重要的多元产品组成，主要产品线都有强劲的季度成长，包括物联网、电源管理、定制化芯片等产品。近年热门的智能音箱、TWS蓝牙耳机、以及WiFi 6路由器等产品都有?

    联发科

  • 音画王者，享受高端——从索尼财报中，我们看到了消费者的选择

    2020 年疫情以来市场环境十分严峻，电视行业整体规模缩水(今年上半年全球电视出货同比缩减10.2%)，在如此不利的外部环境下，索尼电视业务却依旧保持了高速增长、并为集团2Q财报贡献了主要力量。行业标杆——索尼电视，让我们来一探究竟老大哥的实力。近日，索尼公司公布了 2020 财年第二季度的整体业绩数字。去除业务转让、税率差异、库存减值、新冠病毒全球援助基金支出等一次性因素影响后，索尼集团 2020 财年第二季度的净利润高

    索尼 索尼财报

  • 爱奇艺Q3财报“两增一减”背后：剧场模式拨开前景迷雾

    “尽管今年市场波动很大，但我们实施了包括推出主题剧场和升级会员组合在内的许多策略，更好地服务我们的用户。迷雾剧场无论是在口碑还是在投资回报率方面都取得了显著的成功。”爱奇艺首席执行官龚宇在公司发布2020年第三季度财报（截至9月30日）后，首度提到了“迷雾剧场”。

    爱奇艺 爱奇艺财报 爱艺奇会员

  • 富途证券|财报前瞻：电商狂欢下Shopify是否还能再进一步?

    尽管Q2 实现了收入同比97%的强势增长，加拿大电商解决方案服务商Shopify并没有提供Q3 和全年的业绩指引。Shopify 是帮助非平台零售电商卖家搭建电商网站的SaaS 平台，主要客户是中小零售卖家，按客户规模和需求提供不同的套餐订阅收费，近年也开始拓展相对大型的客户提供定制化服务，同时围绕了电商产业链，Shopify为卖家提供支付、物流、金融等增值服务。受益于疫情下线下零售加速向线上转移的趋势，Shopify帮助零售卖家快速实现?

    Shopify

  • 斗鱼Q3财报：MAU达1.94亿 同比增长18.6%

    11月11日，游戏直播平台斗鱼（NASDAQ：DOYU）公布了2020年第三季度财务报告。财报显示，第三季度斗鱼坚持以游戏电竞为核心的内容生态建设，持续提升平台运营效率，MAU和营收均创下历史新高，连续7个季度盈利。用户规模方面，平台整体MAU达1.94亿，同比增长18.6%；移动端MAU达到5960万，同比增长14.4%。财务业绩方面，平台总营收达到25.5亿元，同比增长37.0%；非美国通用会计准则下，录得净利润9872

    斗鱼

  • 富途证券|财报前瞻：微软上半年涨幅接近40%，下半年增长还有哪些看点？

    上半年由于疫情的影响，微软这样的科技公司反而受益，人们居家隔离、在家办公，笔记本销量得到提高，相应地windows操作系统、Office软件、Skype在线会议应用等一系列服务都在上半年需求上升，而且微软还有游戏业务，让大家在家工作娱乐两不耽误。富途认为，如此一来，海外疫情又再次爆发，微软便宣布，允许员工每周有不超过50%的工作时间居家办公，甚至可以申请永久居家远程办公。用实际行动告诉大家，用微软的硬件、软件，企业老?

    微软 富途证券
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
PUGC PUGC生态 PGC UGC KV KPI PCP AVP 英雄联盟手游 英雄联盟wildrift

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM