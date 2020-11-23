同程艺龙第三季度营收19.15亿元，环比增长59.5%

11 月 12 日，小鹏汽车将在美股盘前公布 2020 年三季度报。首先，这是小鹏今年上市后首份财报，同时其股价在过去一周暴涨近80%，市值高达 250 亿美元，预计市场将特别关注本次业绩，等待验证财报所展示的成长性是否能够支撑小鹏当前的高估值。一、2020Q3 小鹏交付 8578 台汽车，同比增长266%!小鹏近期的交付表现相当抢眼，其在第三季度共计交付 8578 台汽车，同比大幅增长266%。从增速上看，可以说是很强劲。从季度数据看，小鹏Q3