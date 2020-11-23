同程艺龙第三季度营收19.15亿元，环比增长59.5%

同程艺龙（0780.HK）公布截至2020年9月30日的第三季度财务报告。财报显示，2020年第三季度，同程艺龙实现营收19.15亿元，环比增长59.5%;经调整净利润为3.73亿元，环比增长89.9%;经调整净利润率19.5%，恢复去年同期水平。实现在疫情影响下连续三季度盈利。
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同程艺龙（0780.HK）公布截至2020年9月30日的第三季度财务报告。财报显示，2020年第三季度，同程艺龙实现营收19.15亿元，环比增长59.5%;经调整净利润为3.73亿元，环比增长89.9%;经调整净利润率19.5%，恢复去年同期水平。实现在疫情影响下连续三季度盈利。
英雄联盟S10 总决赛即将打响，LPL赛区能否在本土夺冠、并达成三连冠伟业成为所有人关注的焦点。10 月30 日至31 日，虎牙高校创造节将在广州拉开帷幕，全国超过40 所高校的同学们也将联动直播各高校S10 总决赛线下观赛盛况!观赛期间，虎牙与同程旅行推出了送大额机票券和创造节门票活动，虎牙创造节包机也安排上了!此次虎牙高校创造节活动，不仅有丰富的S10 观赛，miss、骚男、官总等明星主播尽皆到场，达人区互动游戏，都将为你带?
作为价值投资的理念的追随者，我们将注意力重点放在企业运营的基本面上，也即，抛开诸如外部环境等干扰因素，一家公司究竟是否可以为投资者带来持续的利润和现金流?
11 月 19 日，网易发布 2020 年第三季度财报，净收入186. 6 亿元，同比增长27.5%。其中，在线游戏服务、网易有道、创新及其他业务净收入为138. 6 亿元、 9 亿元和 39 亿元，同比分别增长20.2%、159%和41.6%，环比也都实现了增长。纵观业绩表现，自 2019 年战略聚焦以来，网易一直保持着稳健向上的走势。尤其是在充满不确定性的 2020 年，业绩更是屡创新高，发展韧性十足。这家老牌互联网公司创造确定性的关键在于“长期主义”，这?
腾讯微视又在传统财经资讯的展示上玩出了新花样。11月13日，腾讯公司正式发布了Q3财报，财报数据一如既往的亮眼:2020年Q3，公司整体营收1254.47亿元，同比增长29%，净利润（Non-IFRS）323.03亿元，同比增长32%。
11月11日，腾讯音乐娱乐集团（以下简称“腾讯音乐”）发布Q3财报，从数据来看，其整体业绩表现持续稳健，总营收、净利润、调整后净利润、在线音乐收入、社交娱乐收入、在线音乐订阅收入等多项核心数据均创单季新高，多项业务数据也取得重要突破。
今日，苹果发布了2020财年第四财季财报。财报显示，苹果第四财季总净营收646.98亿美元，同比增长1%;净利润126.73亿美元，同比下降8%。
据今年11月易观发布的《中国游戏直播市场发展综合分析2020》分析报告指出，2020年，在疫情这一特殊条件影响下，电竞及游戏直播行业迎来新的机会与挑战。
11月5日晚，阿里巴巴集团公布2021财年二季度（自然年2020年三季度）业绩。这也是阿里巴巴交上的一份支持中小企业数字化转型发展的成绩单。
今天苹果发布了2020财年第四财季业绩报告，其中总净营收为646.98亿美元，比去年同期的640.40亿美元增长1%；净利润为126.73亿美元，比去年同期的136.86亿美元下降8%。具体来说，苹果第四财季美
今日，哔哩哔哩发布了2020第三季度财报。财报显示，哔哩哔哩第三季度营收达32.257亿元，同比增长74%。净亏损11.009亿元，而去年同期为4.057亿元。
目前，随着互联网人口红利的消失，提升用户的付费水平，打造属于自己的商业模式成为各大平台的首要任务，MPU、ARPPU成为投资者关注的重点指标。作为华语最大的在线音乐平台，刚刚发布最新财报的腾讯音乐，本季度就以出色的付费数据，获得市场的认可，公司股价盘后就上涨1.67%。富途牛牛发现，第三季度，整个公司营收同比增长16.4%，达到75. 8 亿元，超过此前彭博预计的74. 77 亿元，净利润同比增长10%，达到11. 3 亿元，与彭博预期
11月20日盘前，跟谁学发布了2020年第三季度的财报，财报延续了之前几个季度的靓眼表现。下面我们结合财报，分析跟谁学上个季度的经营状况与发展前景。一 跟谁学Q3财报，增长依然迅猛根据财报，2020Q3跟谁学实现营业收入19.66亿元（人民币，单位下同），同比增长252.9%。可以看到，跟谁学的营收仍然保持了超高速增长，收入再度刷新历史新高。其中，K12分部表现靓眼，K-12在线课程收入为17.57亿元，同比增长282.7%。图：跟谁学季度营
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。在双十一这一天，大陆最先进的芯片代工厂中芯国际发布了三季报。从财务数据上看，中芯国际三季度营收10. 83 亿美元，史上最佳！毛利润总额2. 62 亿美元，同为史上最佳！在先进工艺制程应用上，14/ 28 纳米技术贡献了14.6%的营业收入，较二季度9.1%的营收占比有明显提升
11 月 12 日，小鹏汽车将在美股盘前公布 2020 年三季度报。首先，这是小鹏今年上市后首份财报，同时其股价在过去一周暴涨近80%，市值高达 250 亿美元，预计市场将特别关注本次业绩，等待验证财报所展示的成长性是否能够支撑小鹏当前的高估值。一、2020Q3 小鹏交付 8578 台汽车，同比增长266%!小鹏近期的交付表现相当抢眼，其在第三季度共计交付 8578 台汽车，同比大幅增长266%。从增速上看，可以说是很强劲。从季度数据看，小鹏Q3
近日，全球知名的半导体公司联发科公布了第三季度财报，当季营收达到了新台币972.75亿元（约合人民币227.82亿元），同比增长44.7%，实现净利新台币133.67亿元（约合人民币31.3亿元），同比增长93.7%，均创历史新高。联发科2020年第三季度财报数据成长型业务一直是联发科重要的多元产品组成，主要产品线都有强劲的季度成长，包括物联网、电源管理、定制化芯片等产品。近年热门的智能音箱、TWS蓝牙耳机、以及WiFi 6路由器等产品都有?
2020 年疫情以来市场环境十分严峻，电视行业整体规模缩水(今年上半年全球电视出货同比缩减10.2%)，在如此不利的外部环境下，索尼电视业务却依旧保持了高速增长、并为集团2Q财报贡献了主要力量。行业标杆——索尼电视，让我们来一探究竟老大哥的实力。近日，索尼公司公布了 2020 财年第二季度的整体业绩数字。去除业务转让、税率差异、库存减值、新冠病毒全球援助基金支出等一次性因素影响后，索尼集团 2020 财年第二季度的净利润高
“尽管今年市场波动很大，但我们实施了包括推出主题剧场和升级会员组合在内的许多策略，更好地服务我们的用户。迷雾剧场无论是在口碑还是在投资回报率方面都取得了显著的成功。”爱奇艺首席执行官龚宇在公司发布2020年第三季度财报（截至9月30日）后，首度提到了“迷雾剧场”。
尽管Q2 实现了收入同比97%的强势增长，加拿大电商解决方案服务商Shopify并没有提供Q3 和全年的业绩指引。Shopify 是帮助非平台零售电商卖家搭建电商网站的SaaS 平台，主要客户是中小零售卖家，按客户规模和需求提供不同的套餐订阅收费，近年也开始拓展相对大型的客户提供定制化服务，同时围绕了电商产业链，Shopify为卖家提供支付、物流、金融等增值服务。受益于疫情下线下零售加速向线上转移的趋势，Shopify帮助零售卖家快速实现?
11月11日，游戏直播平台斗鱼（NASDAQ：DOYU）公布了2020年第三季度财务报告。财报显示，第三季度斗鱼坚持以游戏电竞为核心的内容生态建设，持续提升平台运营效率，MAU和营收均创下历史新高，连续7个季度盈利。用户规模方面，平台整体MAU达1.94亿，同比增长18.6%；移动端MAU达到5960万，同比增长14.4%。财务业绩方面，平台总营收达到25.5亿元，同比增长37.0%；非美国通用会计准则下，录得净利润9872
上半年由于疫情的影响，微软这样的科技公司反而受益，人们居家隔离、在家办公，笔记本销量得到提高，相应地windows操作系统、Office软件、Skype在线会议应用等一系列服务都在上半年需求上升，而且微软还有游戏业务，让大家在家工作娱乐两不耽误。富途认为，如此一来，海外疫情又再次爆发，微软便宣布，允许员工每周有不超过50%的工作时间居家办公，甚至可以申请永久居家远程办公。用实际行动告诉大家，用微软的硬件、软件，企业老?
刚刚加入小红书的时候我相信每个人都曾有过这个困惑，不知道自己要做什么，甚至也不知道自己能做什么，就像大学刚毕业的时候一样迷茫，这个时候..
金山办公发布《关于5%以上股东减持股份计划公告》，根据公告，股东MS TMT Holding II Limited持有公司股份24，000，000股，占公司总股本的5.21%。..
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上周，微信正式新增六个新表情包，分别为:翻白眼、666、让我看一眼、叹气、苦涩、裂开。这波新表情一上线，就引发了网友使用的热潮。有趣的是，有..
今日，世界互联网大会·互联网发展论坛在浙江乌镇开幕，由《世界互联网发展报告2020》和《中国互联网发展报告2020》组成的大会蓝皮书正式发布。根..
今日，权威调研机构Gartner发布报告称，今年第三季度全球智能手机出货量为3.66亿部，同比下滑5.7%。其中三星以8080万部的整体出货量位居第一，市场..
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苏宁易购发布公告称，计划继续使用20亿自有资金对公司发行的18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07进行购回。苏..
今日，国家广播电视总局发布了《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》称，网络秀场直播平台、电商直播平台要坚持社会效益优先的正确方向，..
腾讯Q3财报发布一周后，腾讯市场侧、设计侧及QQ产品侧的负责人在QQJOY展会上接受了媒体的采访。聊的比较多的一个词，依然是“年轻”。这大概是一个..
今年，是让人眼红的一年，不止是卖货的商家们，还包括手握流量的MCN机构，坐拥粉丝的网红。动辄过亿的直播间销售额刺激着每一个人的肾上腺素。..
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2020年11月23日，以“数字赋能、共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，世界互联网大会·互联网发展论坛在浙江乌镇拉开帷幕。于开幕当..
2020 年突如其来的疫情让传统农副产品市场的转型升级迫在眉睫。据不完全统计，我国现有传统农副产品市场约4.4 万家，普遍规模较小，数字化管理和平..
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随着氧疗在我国越来越普及，现在有越来越多的家庭购买了制氧机。但制氧机作为一种医疗器械，光会使用可能还不够，还得知道它的维护保养。以下以乐..
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无论是追求健美身材还是为了身心健康，运动都是极佳的选择，因此许多人都有了运动的习惯，日常的运动基本上还是跑步居多，既方便又高效。运动者往..
虽说蓝牙耳机出现的时间已经有很久了，但要说到流行起来其实也就这几年的事，之前大家不愿意用蓝牙耳机是因为它无论是音质还是延迟上都远不如有线..