同程艺龙更名为同程旅行 相关服务不受更名影响

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:同程艺龙（0780.HK）发布公告，更改公司名称、股份简称及公司LOGO。公司的中英文名称由“Tongcheng-Elong Holdings Limited 同程艺龙控股有限公司”更改为“Tongcheng Travel Holdings Limited同程旅行控股有限公司”，公司中英文股份简称将分别更改为“TONGCHENGTRAVEL”和“同程旅行”，公司LOGO也进行相应更改。公司股票代码保持不变。

公告显示，同程旅行此次公司名称更改将不会影响股东任何权利、公司日常业务运营及财务情况。另外，同程旅行APP及小程序、艺龙旅行APP等相关应用和服务仍将正常运行，不会受到更名影响。

同程旅行董事会认为，新名称能够更好地匹配公司的长远发展策略，加强旅游业的整体品牌效应，并为客户和股东创造价值。

外界分析认为，此次更名后，将有利于重塑同程旅行的品牌形象，增强外界认知，下沉市场的机会和优势持续加以巩固。

据悉，2018年3月，同程集团旗下的同程网络与艺龙旅行网宣布合并为同程艺龙，同年11月，同程艺龙成功登陆港交所，成为港股上市的第一家主流OTA。2020年4月，同程艺龙就将品牌名升级为同程旅行。数据显示，截至2021年第三季度，平均月活用户达2.77亿，第三季度营收19.39亿元，同比增长1.3%;经调整 EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为5.26亿元。经调整净利润3.52亿元，经调整净利润率为18.1%。