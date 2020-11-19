苹果支付1.13亿美元与美国各州就iPhone“降速门”达成和解

站长之家(ChinaZ.com) 11月19日 消息:苹果公司将支付1.13亿美元来解决美国33个州以及哥伦比亚特区的指控。

这些州的官员周三宣布，苹果公司将支付1.13亿美元，以解决有关苹果公司减慢iphone的性能以掩盖电池问题，从而促使用户购买新设备的指控。

最新和亚利桑那州等州达成的协议与苹果今年3月达成的一项拟议和解协议不同，后者向受影响的iPhone用户支付高达5亿美元费用，以阻止一起集体诉讼。

2016年，苹果悄悄升级了iPhone6/7/SE型号的软件，通过降低芯片速度从而减少手机能耗，最终导致手机意外关机。各州认为苹果的行为具有欺骗性，应该更换电池或披露问题。

不过苹果否认有不当行为，拒绝就和解协议置评。

苹果公司还同意在未来三年通过其网站、软件更新说明和iPhone设置提供有关iPhone电源管理的“真实信息”。亚利桑那州表示，苹果目前的披露和选择已经充分，与各州的和解须经法院批准。

在研究人员发现2017年出现了不寻常的能耗下降后，苹果承认其更新降低了能耗。该公司公开道歉，并大幅降低电池更换价格。

和解协议包括向亚利桑那州支付500万美元，向加利福尼亚州支付2460万美元，向德克萨斯州支付760万美元。后两个州是美国受影响的iPhone用户群中排名前两位的地区。