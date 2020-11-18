网红博主曹译文视频引网友不满，其父亲公司已被列入被执行人名单

11月18日，B站网红博主曹译文iris发布的在自家建筑项目的一日体验VLOG遭到网友吐槽，其视频中行为引发网友不满，该建筑项目的工作人员评论前一天加班搞卫生，只因要迎接大小姐（曹译文）。
企查查APP显示，曹译文现为臻境教育软件科技（上海）有限公司法定代表人，曾担任上海弘韬建设发展有限公司股东身份，而后者法定代表人及大股东为其父亲曹栋胜，今年10月该企业被曲周县人民法院列入被执行人名单，执行标的319106元。
11月18日，B站网红博主曹译文iris发布的在自家建筑项目的一日体验VLOG遭到网友吐槽，其视频中行为引发网友不满，该建筑项目的工作人员评论前一天加班搞卫生，只因要迎接大小姐（曹译文）。
企查查APP显示，曹译文现为臻境教育软件科技（上海）有限公司法定代表人，曾担任上海弘韬建设发展有限公司股东身份，而后者法定代表人及大股东为其父亲曹栋胜，今年10月该企业被曲周县人民法院列入被执行人名单，执行标的319106元。
作为物质匮乏年代的产物，国产老字号汽水，在很多城市留下了独属的品牌符号——北京北冰洋、天津山海关、西安冰峰、武汉的滨江、青岛的崂山、沈阳的八王寺……面对新消费场景及新年轻群体，老字号汽水品牌们也在努力搭载国潮运动列车，从复古的基因里长出新枝条，以待梅开二度。
在抖音，网红的生命周期到底有多长?2018年以前，卡思数据的答案可能还有1年，但2018年以后，这个周期快速缩短，从一年到半年，再到3个月，即便是拥有着持续优质创作能力的创作者，在高增粉6个月后，无论是涨粉还是互动数据，都将出现不同程度地滑落。
直播带货竞争胶着之下，无论粉丝们是否在每场直播中都有消费转化，只要直播间观看数据越好，网红的机会就越多。因此，网红主播、MCN机构花费心力去经营粉丝群，已经不是什么新鲜话题。
据悉，2020直播电商与短视频发展年会上，中国演出行业协会网络表演（直播）分会正在参与制定《主播账号分级分类管理规范》和《直播行业打赏行为管理规则》，预计年底前将出台。这些规范针对的是激情打赏、高额打赏和未成年人打赏，分别通过设置冷静期、限制单笔打赏的最高额度以及利用人脸识别甄别未成年人，来约束三种直播乱象。
网红跨界娱乐圈早已不是新鲜事，几乎隔段时间就会有网络红人跨界录歌、拍戏、上综艺，完成自己的“出圈”之路。有些网红的确是从小屏幕走向大屏幕之后才开始逐渐被观众认识，为以后的事业发展铺路。
最近，一则六旬老人“痴恋”假靳东的新闻登上微博热搜，引起网友热议。从嘲笑到心疼，从心疼到理解，从匪夷所思到深入思考，网友的心理发生了很多起伏。在这些起伏背后，我们也关注到了一个现状:老年人在短视频平台上越来越活跃了。
据国内媒体报道，10月20日，周鸿祎与罗永浩一起探讨“网红企业家”这一话题。周鸿祎认为，有的企业家选择低调，有的人选择比较喧嚣，属于不同的领导风格。不能只看到“网红&rd
直播带货，似乎成为近几年通往财富自由的最快路径。刚刚过去的双11，淘宝主播李佳琦和薇娅两人贡献了近乎恐怖的GMV（成交总额）——淘宝直播榜单显示，在10月20日晚至10月21日凌晨的直播中，两人直播间的累计观看量分别是1.62亿和1.48亿人次，GMV总和近80亿元;11月11日(24小时)直播中，知瓜数据显示，薇娅GMV约达15亿，销量约达460万件，李佳琦GMV约近9亿，销量约超324万。即便成交额数据有水分，再刨除一定的退货率，也足够薇娅?
最近，男团R1SE男团两位成员夏之光和任豪最近频频上热搜，夏之光恋情曝光。但是女方钟丽丽微博评论堪称娱乐圈里的一股清流，纷纷都在夸小姐姐长得好看，还有自称是婆婆粉的来祝福，果然长得好看的人总是被人优待。
双十一大战在即，经历过疫情的寒冬时期，各大商家都在蓄势待发，想要打一个漂亮的翻身仗，与此同时，营销利器#网红推广上WEIQ# 热搜不断，在双 11 营销刷屏案例中强势出圈！事实证明今年的双十一直播势在必行，没有WEIQ一定不行！不仅热搜不断，而且还有针对性的传播，今年 9 月，WEIQ去到中小企业聚焦的淘宝村，直播卖货村等下沉市场，做路演，做广告位的投放，全方位的覆盖中小商家。希望让中小企业主在双 11 期间，可以到WEIQ平
11月12日亚马逊向法院起诉两名网红和十一家第三方商家卖假货，指控他们在Instagram和TikTok等平台打广告，并利用亚马逊销售奢侈品仿制品。
如今,网络生态的快速发展,微博、微信、抖音、小红书等平台已经成为很多人生活中不可或缺的一部分,网络红人通过社交平台进行内容创作,慢慢渗透人们的日常生活,对受众群体的引领能力不断加强,红人新经济已经逐渐形成了全新的产业链,对于各大品牌和商家来说,网红推广已经成为流量收割的重要渠道,那么网红推广应该怎么做?怎么才能进行高效的红人营销?在这流量红利逐渐消失的互联网下半场,市场竞争越来越激烈的环境中,红人营销带来的全?
曾宣称要改变行业的互联网驾校“猪兼强”坚强不下去了。近日，猪兼强因无力负担高额的运营成本，最终被走投无路的员工向法院申请破产。
如果说，2019年，因抖音种草出圈的美妆个护品牌有:半亩花田、珀莱雅和花西子，那么，截至2020年9月，因抖音而“红”的品牌里，小奥汀或许是最耀眼的一个。
【酒店称未开除与辛巴起冲突保安】近日，网红辛巴与一酒店保安发生冲突，涉事保安被开除的视频流传网络。对此，涉事酒店称，未开除任何员工，保安仍在现场做维持工作。
华讯投资发现，近年来，“互联网+驾校”的新兴模式因抓住了时下年轻人学车的需求，加上铺天盖地的宣传和较低的价格吸引了不少学员，这也让一度吃香的传统驾校也受到不小的冲击。但华讯投资也发现，互联网驾校平台发展存在过快过急的特征。其在迅速发展的同时，也引发了不少问题。部分互联网驾校平台在收取大量学员的报名费后无法满足学员的培训需求，有的驾校平台甚至直接卷款“跑路”，致使学员退费无门。近期，曾号称要用互联网?
昨日，针对“不可能打工男子当老板”的传闻，广西飞驴电动车科技有限公司发布说明回应称，11月11日周立齐（窃格瓦拉）签约成为飞驴科技联合创始人信息真实有效，部分网友猜测的天价签约费或炒作完全是子虚乌有，周立齐先生与飞驴科技属于共同创业。
2020首届随刻精彩大会正式于11月8日在上海圆满落下帷幕,这场以“随刻江湖,无所不能”为主题的大型兴趣互动嘉年华,众多人气明星与百万级网红齐聚外滩,打造了为期两天的兴趣互动嘉年华。活动期间,斩获全网28个热搜,#随刻精彩大会#、#全网最下饭网红齐聚外滩#等9个话题在24h内席卷全平台各大榜单。60+兴趣展位火力全开,超人气随刻创作者现场互动惊喜不停本次随刻精彩大会现场设置了四大展区,集结了随刻音乐现场、史莱姆博物馆、潮流搭
近日，一条狗狗接小主人电话帮忙送水杯的视频走红网络。视频中（视频地址），小主人拨通了爸爸的电话后，直接让狗狗“糯米”接，狗狗听完去屋子里咬住水杯、开门、送水杯一气呵成。
时下，网上“直播带货”已越来越受到消费者的青睐，成为网上购物的新模式。营销覆盖更快捷，营销效果更直接，营销反馈更有效，让“直播带货”何乐不为?不可置否，直播是一个新的挑战，而“社交+直播”，俨然成为直播的新蓝海。小编发现诗与远方(上海)网络科技有限公司过去一直为这个新媒体行业提供源源不断的网红达人，目前为止该公司为抖音、快手和小红书的MCN经纪公司输送了 3 万多中小网红达人。 诗与远方(上海)网络科技有限公
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室内空气除了大气污染物质，还面临着室内各种家具建材挥发出来甲醛、二甲苯以及细菌尘螨等污染，这些污染随着空气被我们吸入体内，对我们的身体健..
11月20 日晚8点,《中国好声音》决赛之夜准时开启。据悉,这次的的总决赛将前往武汉录制,在武汉体育中心体育场上演,面向全球华人同步直播,观众可以在..
为了吃下同城零售这块“肉”，阿里铆足了劲。11月5日，阿里巴巴发布了2021财年二季度财报。数据显示，以天猫超市、盒马、银泰为主的新零售及直营业..
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（2020年11月18日 北京） 近日，印象笔记移动端正式上线了全新的“超级笔记”编辑器，完成了八年来印象笔记移动端编辑器的首次大幅升级。至此，印..
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近日，iiMeia Research(艾媒咨询)发布了《 2020 上半年中国在线音频市场研究报告》，报告显示，近年来在线音频用户量持续上升，预计 2020 年用户人..
今日，百家号宣布直播功能面向站内作者全面开放，百家号作者完成个人实名认证，即可进行直播创作。此前，百度正在不断加码直播业务。今年5月，百度..
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在刚过去的十一长假中，根据数据显示数以亿计的国人可以选择自己出游，这其中租车自驾游的比重非常的多，可见，租车出行问题已成为人们生活越来越..
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受办公及在线教育等新增需求带动，今年电脑产品成为数字经济的重要元素，IDC报告显示，第三季度全球PC出货量为 8130 万台，同比增长14.6%。英特尔..
11 月 16 日，京东集团发布了 2020 年第三季度财报。财报数据显示，截至 2020 年 9 月 30 日，京东集团实现净收入 1742 亿元人民币（约 257 亿美元..