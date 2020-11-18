网红博主曹译文视频引网友不满，其父亲公司已被列入被执行人名单

华讯投资发现，近年来，“互联网+驾校”的新兴模式因抓住了时下年轻人学车的需求，加上铺天盖地的宣传和较低的价格吸引了不少学员，这也让一度吃香的传统驾校也受到不小的冲击。但华讯投资也发现，互联网驾校平台发展存在过快过急的特征。其在迅速发展的同时，也引发了不少问题。部分互联网驾校平台在收取大量学员的报名费后无法满足学员的培训需求，有的驾校平台甚至直接卷款“跑路”，致使学员退费无门。近期，曾号称要用互联网?