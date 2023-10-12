美国唱片业协会要求将AI语音克隆网站列入打击盗版名单

划重点: 📢 RIAA认为AI语音克隆可能侵犯版权，并要求美国政府将其列入打击盗版名单。 🤖 RIAA认为Voicify.AI等网站鼓励未经授权使用名人声音进行克隆，侵犯版权和公众形象权。 🎵 过去一年，AI语音克隆引起广泛关注，尤其是在一首使用Drake和The Weeknd声音的AI版本的歌曲在网上走红。

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:美国唱片业协会（RIAA）认为，AI语音克隆可能对版权构成威胁，要求美国政府将其纳入打击盗版的名单。

在提交给美国贸易代表（USTR）的一份文件中，RIAA要求政府在其每年的打击盗版和侵权名单中，包括AI语音克隆在内。这份名单通常包括特定公司、网站或地区，旨在警告用户可能存在的版权侵犯。举例来说，像AliExpress、WeChat和The Pirate Bay等网站已经连续多年出现在该名单上。

在这份文件中，RIAA特别指出了一个在这一领域的公司，即Voicify.AI。这家网站提供了著名音乐艺人如Ariana Grande、Taylor Swift和Kanye West的声音模型。RIAA认为该网站允许用户从YouTube视频中提取声音并复制纯人声音轨，然后使用AI声音模型进行修改。RIAA表示:“这种未经授权的行为侵犯了版权，也侵犯了声音录制艺人的公众形象权。”

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

RIAA在文件中指出，2023年见证了大量未经授权的AI声音克隆服务的涌现，这不仅侵犯了那些被克隆声音的艺人的权益，还侵犯了每个音乐音轨的声音录制所有者的权益。这导致了“大量未经授权的衍生作品”的涌现。

过去一年，AI语音克隆备受关注，尤其是在一首使用Drake和The Weeknd声音的AI版本的歌曲在四月份走红，引发了关于其版权地位的重要问题。尽管YouTube在Drake的音乐公司发出警告信后将该歌曲下架，但此次版权纠纷并非因为未经授权使用Drake或The Weeknd的声音，而是涉及到音乐样本。

自那时以来，还出现了其他一些声音克隆公司，其中一些公司积极面向音乐家和播客推广。一些音乐艺人也拥抱了AI声音平台，例如Grimes和Holly Herndon创建了他们声音的AI版本供他人使用，但他们有着控制分发的权利。像环球唱片公司（恰好是Drake的唱片公司）等唱片公司据报道已与谷歌合作，授权他们艺人的声音供AI模型使用。

尽管RIAA表示担忧像Voicify这样的网站可能会鼓励更多未经授权使用他人声音的行为，但目前尚不清楚法律将如何处理AI侵犯公众形象权的论点。关于某人的肖像权，如其面容、姓名或声音，法律在各个州之间存在差异。

虽然有人认为应追究侵犯肖像权的AI工具的法律责任，但过于积极地追究法律责任也可能破坏音乐产业在致敬和翻唱乐队之间达成的平衡。此外，在文件中，RIAA还列出了多个流媒体下载网站、未经授权的音乐下载平台和BitTorrent索引网站。

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