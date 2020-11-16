欧洲维权组织投诉苹果追踪工具严重侵犯用户隐私

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 苹果最新资讯 > 正文

欧洲维权组织投诉苹果追踪工具严重侵犯用户隐私

2020-11-16 15:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:周一，由隐私维权人士Max Schrems领导的一个团体向德国和西班牙的数据保护当局投诉苹果公司称，该公司允许iphone在未经用户同意的情况下存储用户数据，这违反了欧洲法律。这是针对苹果公司的首个涉及欧盟隐私规定的重大行动。

一直以来，苹果公司都宣称为用户提供了更高水平的隐私保护。苹果此前曾宣布，将在今年秋季推出iOS14操作系统，从而进一步收紧相关规定，但今年9月该公司表示，将把这一计划推迟到明年年初。

个人隐私，隐私泄露 工作

数字版权组织Noyb投诉苹果使用了追踪码，即所谓的广告商标识符（IDFA），这种码会在每一部iPhone设置时自动生成。

存储在设备上的代码允许苹果和第三方追踪用户的在线行为和消费偏好——这对Facebook之类的公司至关重要，比如能够发送用户感兴趣的定向广告。

Noyb相关负责律师Rosetti称，“苹果在未经用户同意的情况下，在其手机中植入类似cookie的代码。这显然违反了欧盟隐私法。”Rosetti提到了欧盟的电子隐私指令，该指令要求需要事先获得用户同意安装和使用这些信息。

苹果计划发布的新规则不会改变这一点，虽然它们会限制第三方访问，但并不会限制苹果公司自身的权限。

苹果手机，iPhone12 (3)

根据研究公司Counterpoint Research的数据显示，在欧洲售出的智能手机中，苹果占了四分之一。

Noyb表示，这些指控是代表德国和西班牙消费者的个人提出的，并被提交给了西班牙数据保护局及其柏林有关机构。

Noyb是由于奥地利人Schrems领导的隐私维权组织，曾成功打赢两场针对Facebook的里程碑式审判。与西班牙不同，德国每个联邦州都有自己的数据保护机构。

Noyb方面表示，这一行动不是为了高额罚款，而是为了建立一个明确的原则。IDFA不仅应该被限制，而且应该被永久删除。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 苹果向门店提供工具 可以分清AirPods设备堵塞和故障的区别

    苹果已经开始向各直营门店推出一款工具，可以在全面维修前对AirPods进行初步测试，这款工具可以确定声音的降低或者消失是真正的设备故障还是由污垢堆积造成的。个人音频设备的用户普遍忍受的问题是随着时间的推移会有音质或音量的损失。虽然有可能是硬件出现了故障，但也有可能是耳机受到污垢堵塞气道的影响，可行的办法是通过清洁和疏通来纠正。

    苹果 AirPods 无线耳机

  • 苹果压力山大：美国2千家执法机构拥有破解全系iPhone的加密工具

    对于苹果来说，这绝对不是一个好消息，因为自家的iPhone所加密的把内容，可以随随便便被第三方给破解。据外媒最新报道称，美国各地的执法机构都有工具来获取存储在加密iPhone上的数据，目前全

    iPhone

  • 现在买苹果12还是11 现在买苹果12划算吗

    苹果iPhone12系列手机已经正式发布和上市，对比去年的iPhone11，苹果12不仅外观上采用了新的设计，边框都使用直角风格，看起来更加硬朗，同时还支持了5G网络，但价格也比去年的iPhone11贵了一些，那么现在购买iPhone12还是iPhone11更好呢，我们来一起看下吧。

    苹果12 苹果11

  • 美国联邦法官驳回苹果对Epic的反诉，但苹果不服

    美国当地时间周二，加州一名联邦法官驳回了苹果对游戏公司Epic Games的部分反诉。该纠纷案件中，Epic旗下游戏《堡垒之夜》被苹果从应用程序商店下架。

    Epic 苹果诉讼 苹果应用商店

  • 苹果12小白点怎么打开 苹果12小圆点怎么设置

    苹果iPhone12手机采用了全面屏的设计，尺寸也变得比较小，但很多用户还是比较喜欢小圆点的设计，想要在手机上开启小白点，那么iPhone12手机的小白点在哪里可以设置开启呢，我们来一起看下具体的开启方法。

    苹果12 iPhone12

  • 魔兽世界玩具腐烂的苹果必出攻略 腐烂的苹果怎么获得

    魔兽世界中有一个玩具是叫腐烂的苹果，这个玩具比较难得到，不过有一个方法是可以必定得到腐烂的苹果的，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。

    魔兽世界

  • 苹果12和苹果12pro该买哪个 配置有什么区别

    苹果iPhone12和iPhone12Pro都是6.1英寸的大小，这两款手机在配置上有哪些区别之处，在购买的时候哪一款更加值得购买呢，这里我们来介绍下主要的区别和不同之处。

    苹果12 iPhone12

  • 苹果重新让Unix shell iOS应用进入应用商店

    Linux和Unixshell的开发者已经收到了苹果的警告，称他们的iOS应用违反了AppStore审核准则，将被终止在AppStore上架。shell是一种能够让用户在设备上进行命令行操作的工具，通常设备并不提供这类功能，比如iOS系统中缺乏终端。像a-Shell和iSH这些终端仿真器应用可以在iOS中实现许多Unix命令的使用，这对于开发者和实力派用户来说是非常有用的。

    苹果

  • iPhone12销量数据怎样 苹果12销量会超过苹果11吗

    苹果iPhone12在10月正式发售，今年的iPhone12升级幅度比较大，外观上采用了直角边框设计，网络还支持了5G，因此很多旧iPhone手机用户都打算购买iPhone12，那么iPhone12的销量数据如何，对比iPhone11销量怎么样呢。

    苹果12 iPhone12

  • 苹果12和苹果12pro屏幕有什么区别 屏幕参数对比介绍

    苹果iPhone12系列中有两款型号的尺寸是完全一样的，分别是iPhone12和iPhone12Pro，他们都使用了6.1英寸的屏幕，那么这两个手机的屏幕一样吗，我们来看下它们的参数对比。

    苹果12 iPhone12

  • 苹果关闭iOS14.0.1验证

    今日，苹果关闭了 iOS14.0.1 的验证， iOS14.0.1以上版本的用户无法降级至该版本。

    苹果 iOS iPhone

  • 苹果推送 iOS 14 系统更新

    苹果今天凌晨向用户推送 iOS 和 iPadOS 等分支版本的 14.1 更新，这次更新为 iPhone 8 及后续机型带来在“照片”中播放和编辑 10 位 HDR 视频的功能，解决了部分小组件、文件夹和图标在主屏幕上显示的尺寸变小的问题，以及在主屏幕上拖移小组件可能导致 App 从文件夹移除的问题。iPad 上，这次更新加入了第二代 iPad Pro 12.9 吋和后续机型、iPad Pro 11 吋、iPad Pro 10.5 吋、第三代 iPad Air

    苹果

  • 苹果12充电器和苹果其他手机一样吗 iPhone12充电器在哪买

    苹果iPhone12手机的包装盒中没有充电器，只有附赠了一条数据线，那么iPhone12的充电器要自己购买，或者使用以前旧的充电器给iPhone12充电，但速度又比较慢。那么iPhone12的充电器要怎么买，选什么样的比较好呢。

    苹果12 iPhone12

  • 沃尔玛停止使用机器人扫描货架追踪库存

    据外媒报道，沃尔玛结束了与机器人公司Bossa Nova Robotics Inc的合作，放弃使用巡视机器人来扫描货架和监控库存。据了解，Bossa Nova Robotics Inc已经与沃尔玛合作了五年。沃尔玛方面没有表明停止这一合作的原因。在一份声明中，沃尔玛表示，“这是我们在约500家商店中的一个尝试，就像我们也会尝试其他方法一样”。（完）

    沃尔玛

  • 苹果和索尼将讨论收购播客 Wondery

    11 月 7 日消息，苹果和索尼将讨论收购播客 Wondery，Spotify 已经退出谈判，Wondery 寻求通过出售获取3- 4 亿美元资金。

    Wondery 苹果 播客

  • 谷歌每年向苹果支付120亿美元默认搜索费 占苹果利润21%

    10月26日早间消息，美国司法部已经对谷歌公司提起了反垄断诉讼，其中一个关键指控就是谷歌与苹果达成的秘密默认搜索协议。2017年，苹果更新了一项协议把谷歌作为苹果设备上的默认搜索引擎。《纽约时报》现在预计，苹果每年预计将收到谷歌支付的80亿美元至120亿美元费用，以便把谷歌作为其设备和服务上的默认搜索引擎，包括iPhone和Siri，远高于2014年的10亿美元。这笔费用被认为是谷歌对

    谷歌 搜索引擎 苹果支付

  • 苹果测试可折叠iPhone显示屏 苹果折叠屏手机配置价格介绍

    据外媒报道，苹果正在测试可折叠显示屏，但发布将需要几年的时间，可能要到 2022 年 11 月才会到来。目前还没有确认苹果打算在可折叠iPhone上使用哪种显示技术，但如果一切按计划进行的话，改用micrOLED可能需要三到四年左右的时间。

    苹果 iPhone

  • 苹果或将在圣诞节再推出一款新品

    近日，有爆料者称，苹果在圣诞还有一个惊喜，苹果将在圣诞节推出一款冬季佳品。

    苹果

  • 苹果解决了macOS中关于应用认证的隐私问题

    在上周发布macOS Big Sur后，Mac用户在连接互联网时开始遇到了应用程序启动缓慢或根本无法启动等相关问题。苹果的系统状态页面将这一情况归因于其开发者ID公证服务的问题，开发人员Jeff Johnson指出，这是苹果的OCSP服务器存在连接问题。不久之后，安全研究员Jeffrey Paul分享了一篇题为“你的电脑不是你的”的博客文章，他在文中提出了隐私和安全问题，简而言之就是macOS产?

    macOS 苹果Mac 苹果隐私

  • 揭秘控制狂苹果的供应链操控术

    还是动手了。“M1芯片是我们迄今为止创造出最好的一款芯片，它使Mac电脑的运行速度大幅提升，提供更长的电池续航时间，使Mac能够运行更多软件。”库克对着镜头自信地介绍到。

    苹果 供应链 芯片
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
PUGC PUGC生态 PGC UGC KV KPI PCP AVP 英雄联盟手游 英雄联盟wildrift

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM