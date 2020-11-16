欧洲维权组织投诉苹果追踪工具严重侵犯用户隐私

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:周一，由隐私维权人士Max Schrems领导的一个团体向德国和西班牙的数据保护当局投诉苹果公司称，该公司允许iphone在未经用户同意的情况下存储用户数据，这违反了欧洲法律。这是针对苹果公司的首个涉及欧盟隐私规定的重大行动。

一直以来，苹果公司都宣称为用户提供了更高水平的隐私保护。苹果此前曾宣布，将在今年秋季推出iOS14操作系统，从而进一步收紧相关规定，但今年9月该公司表示，将把这一计划推迟到明年年初。

数字版权组织Noyb投诉苹果使用了追踪码，即所谓的广告商标识符（IDFA），这种码会在每一部iPhone设置时自动生成。

存储在设备上的代码允许苹果和第三方追踪用户的在线行为和消费偏好——这对Facebook之类的公司至关重要，比如能够发送用户感兴趣的定向广告。

Noyb相关负责律师Rosetti称，“苹果在未经用户同意的情况下，在其手机中植入类似cookie的代码。这显然违反了欧盟隐私法。”Rosetti提到了欧盟的电子隐私指令，该指令要求需要事先获得用户同意安装和使用这些信息。

苹果计划发布的新规则不会改变这一点，虽然它们会限制第三方访问，但并不会限制苹果公司自身的权限。

根据研究公司Counterpoint Research的数据显示，在欧洲售出的智能手机中，苹果占了四分之一。

Noyb表示，这些指控是代表德国和西班牙消费者的个人提出的，并被提交给了西班牙数据保护局及其柏林有关机构。

Noyb是由于奥地利人Schrems领导的隐私维权组织，曾成功打赢两场针对Facebook的里程碑式审判。与西班牙不同，德国每个联邦州都有自己的数据保护机构。

Noyb方面表示，这一行动不是为了高额罚款，而是为了建立一个明确的原则。IDFA不仅应该被限制，而且应该被永久删除。