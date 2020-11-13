因利用手游充值系统漏洞非法获利超374万 90后男子被公诉

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:据海淀法院网消息，因伙同他人利用手机游戏充值系统漏洞获利370余万元，90后男子陈某因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪被公诉至法院。2020年11月10日，海淀法院开庭审理了此案。

检方指控，2017年6月至9月间，被告人陈某伙同他人利用被害单位北京某科技有限公司开发的苹果客户端手机游戏的充值系统漏洞，实现在支付单笔、少量货币的情况下对游戏账户进行多次、反复充值，并以此收取游戏玩家的费用，共计获利3744200元人民币。被告人陈某于2019年3月14日被公安机关抓获归案，该人到案后如实供述了上述犯罪事实。

检方认为，被告人陈某违反国家规定，采取其他手段获取计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，情节特别严重，其行为触犯了刑法第285条之规定，应当以非法获取计算机信息系统数据罪追究其刑事责任。

法庭上，被告人陈某表示认罪伏法，愿意在能力范围内退赔被害单位损失。被告人陈某的辩护人认为被告人主观恶性小，具有坦白情节，且愿意退赔损失，但被指控的金额应以实际获利为准。综上，请求法庭对其从轻处罚。

庭审中，双方针对被告人的供述、证人证言、支付宝交易明细、微信聊天记录、充值数据、鉴定意见、扣押物品清单等证据进行了举证、质证。

法院将择日对此案进行宣判。