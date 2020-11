因利用手游充值系统漏洞非法获利超374万 90后男子被公诉

英雄联盟手游在27日公测了,不少的玩家都是下载的日服或者是东南亚服玩,但是经常的碰到登录失败等等问题,其中还有显示“We have received your request. Please wait a few minutes and try again”错误提示,不清楚怎么办,下面就来为大家分享一下解决办法。