汉堡王被法院列为被执行人 官方：供应商更换存在分歧造成

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:今日，针对“汉堡王被法院列为被执行人”一事，汉堡王方面回应称，该案件是因汉堡王在供应商更换过程中，在部分商务条款上存在分歧而造成，不会影响汉堡王中国的任何业务发展。
此前，据天眼查数据显示，11月9日，汉堡王（上海）餐饮有限公司新增一条被执行信息，执行法院为上海市第二中级人民法院，执行标的67714504.0元。
据悉，汉堡王（上海）餐饮有限公司成立于2019年3月，由汉堡王(中国)投资有限公司全资持股。
站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:今日，针对“汉堡王被法院列为被执行人”一事，汉堡王方面回应称，该案件是因汉堡王在供应商更换过程中，在部分商务条款上存在分歧而造成，不会影响汉堡王中国的任何业务发展。
此前，据天眼查数据显示，11月9日，汉堡王（上海）餐饮有限公司新增一条被执行信息，执行法院为上海市第二中级人民法院，执行标的67714504.0元。
据悉，汉堡王（上海）餐饮有限公司成立于2019年3月，由汉堡王(中国)投资有限公司全资持股。
汉堡王计划从明年开始测试可重复使用的容器，以减少浪费。届时，顾客可以点三明治、饮料和咖啡等菜单产品时刻选择可重复使用的包装。
由于疫情原因，英国决定在11月5日开始英格兰进行封城，届时除了必要的出行之外，大多数的外出行动将受限制，对于餐饮业是一个比较大的打击，不过就在这个时候，英国的汉堡王却呼吁人们去麦当劳、肯德基、赛百味等其他快餐连锁店用餐。
交易完成后，阿里巴巴连同其关联方将持有高鑫零售约72%的股份，成为控股股东。
近几年来，各大零售巨头、互联网电商平台都把注意力集中在生鲜零售上，生鲜零售也成为为数不多的“风口”，尤其是在今年疫情的催化下，生鲜电商的价值无疑被极大凸显出来，大大加快了行业的发展进程。
前两天，我去逛了一趟优衣库，试衣服的时候发现我的号码断货了，本来想去问一下售货员什么时候可以补货，结果在试衣间看到了这样一张提示:
十一双节刚过，国美零售“买遍中国”就马不停蹄地一路开进大东北，在“千年古都”、“共和国长子”之称的沈阳开启带货直播。此间，国美零售为消费者带来一场火辣辣的东北风情秀，观赏传统民间艺术二人转，“逛”“吃”沈阳，买最“辽”不起的好货。 10 月 17 日 20 点，国美零售&央视新闻“买遍中国·助力美好生活”全国 31 省份巡回带货直播第八站之辽宁站，将在沈阳广播电视台正式开播。届时央视著名主持人李梓萌和杨帆，将共同?
如何把平台流量盘活，找到符合自身业务逻辑的数字化改造方式，对于品牌来说，确实像“穿过漫长的山洞”，需要一次又一次的试错。对于任何餐饮企业来讲，数字化最大的挑战，在于技术，汉堡王也不例外。于学滨认为:“在技术能够达成的前提下，汉堡王要想尽办法满足消费者的需求。通过不同端和平台触达消费者，从而提供给用户更多数字化的体验”。汉堡王率先布局的，是微信小程序，基于微信去中心化的特点，做社交和裂变，推出手机点?
“我们和社交电商以及线上购物返利从来都不是竞争关系....”发现蛙是一个新零售智能导购电商平台，以线下智能终端为核心，以线上大数据分析为驱动的双引擎互动平台，该平台通过碎片化的消费场景，成功为消费者提供了，涵盖“衣、食、住、行”360°消费闭环的精选福利优惠券，使新零售消费者成功购买到高性价比的优质商品。线下智能终端集成AI 刷脸、GPS、红外感应、5G传输等技术，根据设备位置及覆盖人群属性，通过算法实现千机千?
10月30日消息，在中国连锁经营协会（CCFA）举办的 “CCFA新消费论坛——2020中国时尚零售连锁品牌发展峰会”上，京东到家时尚3C业务部总经理牟广森发表了题为“品牌增长新机遇，时尚行业如何把握即时零售新蓝海”的主题演讲。他表示，在当前线下客流萎缩、95后用户更愿意为速度买单等多重因素驱动下，即时零售平台正成为服饰零售行业新的风向标，京东到家平台在此背景下开拓服饰领域，并已签约斯凯奇、乔丹体育、特步?
苹果正在改变向消费者配送设备的方式，该公司现在将利用庞大的零售店作为产品配送中心，将产品直接从商店发货，以更快地到达客户手中。
昨日公布的财报显示，美国星巴克门店中，有近1/4的交易是通过移动设备下单的。通过官方App提前订购和到店快速取用，似乎已经成为了在COVID-19大流行期间保持社交距离的一个更好选择。其实早在2015年，星巴克就已经推出了可移动下单和支付的功能。因而添加到店取货的选项，也不是一件难事。
不平凡的 2020 年已悄然走向 11 月，复苏中的B2C市场无疑比以往更加期盼“双十一”这一剂“强心针”。双倍红包、提前促销，“双十一”传统主力的电商们已经做好了准备。更加值得注意的是，一些原本IT经验积累较少的大型零售商为了加速恢复销售，纷纷依托云计算快速部署线上业务，力争也能在“双十一”期间有所斩获。 新冠疫情的突发让许多零售商不得不长时间歇业，即便现在国内疫情已经得到良好控制，人们现在也不太愿意去商店购?
据外媒报道，苹果周四表示，它将永久关闭位于明尼阿波利斯的一家零售店，起因是另一家位于拉斯维加斯的苹果零售店起火。因为新冠大流行，位于明尼阿波利斯南部的上城区苹果店自3月份以来就关闭了。虽然全球其他苹果商店已经重新开张，但上城区的店铺仍处于关闭状态。
今日，阿里发布公告称，已同意通过其子公司淘宝中国投资总计约 280 亿港元（ 36 亿美元）向AuchanRetailInternationalS.A.及其附属公司收购吉鑫控股有限公司的合共70.94%股权。
名创优品反其道而行，在线上零售发展前景最好的时间段，开启了它的第一家门店，随后，便一发不可收拾。
据彭博社报道，为缩短送货时间，降低成本，苹果将利用零售店网络作为配送中心向消费者直接发货。以往，苹果通常是从消费者所在地仓库，或工厂所在地中国发运iPhone、Mac电脑、iPad以及其他商品。
国美作为零售连锁企业代表受邀出席全国零售业创新发展现场会，同时凭借在零售业的丰富创新经验优势入选《全国零售业创新发展现场会交流材料》汇编中。
零售的本质是用户体验感和运营效率，而当下盛行的新零售则是以数据为驱动，围绕智慧终端和用户体验的一次“科技式”升级。然而，这种升级绝不仅仅是在智能化设备上，更重要的是借助智能设备实现运营模式和用户交互方式的重塑，尤其对于一些长期依赖线下门店销售的企业而言，如何在科技赋能之下做好门店运营与用户沟通，是在新零售时代求得市场一席之地的关键所在。家居业亟待破题新零售以零售行业的家居领域为例，提升店铺流量难、
10月10日消息，据国外媒体报道，苹果现在不再将所有硬件产品直接从中国或当地仓库发货，而是开始利用其庞大的实体店作为产品分销网的节点，将产品直接从专卖店发货，以便更快地送到消费者手中。苹果据消息人士透露，苹果将通过遍布北美的近300个零售网点向买家配送iPhone、iPad和Mac等产品。苹果告诉员工，从零售店直接发货将意味着更快的交货时间。这些商品将通过UPS和联邦快递等快递公司走陆路进行配送，将现货产品?
阿里巴巴财报电话会议上，阿里方面对外表示，预计在12月份开始将高鑫零售财务并表。
10 月28 日，新城地产在南京斩获江北新区G18 地块，成交总价为11.5 亿元。资料显示，G18 地块处于南京工业大学、江苏警官学院浦口校区中部，周边自..
如今，凭借着短小精悍、动态展示内容、超强互动等特性，“短视频+”成为“互联网+”之后的新方向，其中“短视频+电商”“短视频+广告”“短视频+内..
2020 年的国庆档结束了， 2020 年国庆档票房达到39. 2 亿元，获得中国电影史上国庆档票房的第二名《我和我的家乡》成为国庆节的一大爆款，以18. 5..
截至目前，京东港股下跌超9.5%，股价报327.6港元，总市值10189.29亿港元。..
今日，针对“改款车卖香港不供应内地市场”的传闻，特斯拉对外事务副总裁陶琳回应称，是误解，香港市场目前销售的右舵车辆是进口自美国，上海工厂..
2020年的双十一购物狂欢节马上就要到了，过了双十一，即将迎来的就是双十二，也是一个优惠大促的活动，很多朋友还不清楚到底是双十一优惠力度大还..
第三届中国国际进口博览会于11月5日至10日在上海举办,蔡司连续第三次参展进博会,亮相“公共卫生防疫”专区,展示防疫科研、疾病诊疗和眼健康等领域..
于2020 年11 月8-10 日在湖南长沙举办的第55 届中国高等教育博览会（简称高博会），是在高等教育领域举办时间最长、规模最大、影响力最强的兼具专..
近日，在苹果社区、贴吧等有不少iPhone12用户反应手机信号差的问题，切换飞行模式也没用，必须重启手机才行。..
2020首届随刻精彩大会正式于11月8日在上海圆满落下帷幕,这场以“随刻江湖,无所不能”为主题的大型兴趣互动嘉年华,众多人气明星与百万级网红齐聚外..
苹果iPhone12ProMax在11月6日正式开启预售，11月13日将正式发售，已经有很多用户在苹果官网预约下单，其中一部分人选择了到店取货，那么具体如何进..
11 月 6 日，在2020（第十二届）中国物流与供应链信息化大会上，创新奇智推出以数字供应链为核心价值的智能物流解决方案，在人工智能技术和大数据..
在没有进入到了 2020 年之前，人们对于 2020 年充满了期待，不少人打算在新的一年中"大展身手"，完成自己的"致富之路"。但 2020 年却给了人们"当头..
儿童滑板车作为大部分孩子人生中的第一辆“车”，因其对儿童平衡感和肢体协调能力的助益，备受家长与小朋友们的喜爱。佛山市南海飞宇体育用品有限..
根据谷歌、淡马锡控股和贝恩咨询公司（Bain & Company）的一份新报告称，受疫情影响，东南亚电子商务、外卖和在线支付等数字服务的使用激增。..
今年情况特殊，许多企业早早启动了双“11”，可谓是赚足市场眼球。不过，这种由实体转移到虚拟模式的消费模式，也着实令企业不知所措，愈多品牌进..
新华三集团日前于北京举办了智慧计算战略暨新品发布会，并推出了全新一代H3C UniServer G5 系列服务器产品。新华三也宣布以"内生智能，成就智慧计..
今日，针对“汉堡王被法院列为被执行人”一事，汉堡王方面回应称，该案件是因汉堡王在供应商更换过程中，在部分商务条款上存在分歧而造成，不会影..
为了进一步提升刘燕酿制与苏州大学药学院双方协同创新能力，并促进“产学研”深度融合，让女性健康问题得到解决且满足其需求。于 2020 年 11 月 7..
由ZOMO在 2017 年推出的金属猫爪键帽，一经发表便成为了网红爆款，也受到了外设玩家和键帽爱好者的喜爱。 2019 年 7 月ZOMO又推出了ABS材质的塑料..