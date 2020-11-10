汉堡王被法院列为被执行人 官方：供应商更换存在分歧造成

零售的本质是用户体验感和运营效率，而当下盛行的新零售则是以数据为驱动，围绕智慧终端和用户体验的一次“科技式”升级。然而，这种升级绝不仅仅是在智能化设备上，更重要的是借助智能设备实现运营模式和用户交互方式的重塑，尤其对于一些长期依赖线下门店销售的企业而言，如何在科技赋能之下做好门店运营与用户沟通，是在新零售时代求得市场一席之地的关键所在。家居业亟待破题新零售以零售行业的家居领域为例，提升店铺流量难、