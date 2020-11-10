汉堡王被法院列为被执行人 官方：供应商更换存在分歧造成

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汉堡王被法院列为被执行人 官方：供应商更换存在分歧造成

2020-11-10 13:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:今日，针对“汉堡王被法院列为被执行人”一事，汉堡王方面回应称，该案件是因汉堡王在供应商更换过程中，在部分商务条款上存在分歧而造成，不会影响汉堡王中国的任何业务发展。 

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此前，据天眼查数据显示，11月9日，汉堡王（上海）餐饮有限公司新增一条被执行信息，执行法院为上海市第二中级人民法院，执行标的67714504.0元。

据悉，汉堡王（上海）餐饮有限公司成立于2019年3月，由汉堡王(中国)投资有限公司全资持股。 

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