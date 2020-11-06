数据：超过5亿部iphone已经激活Apple Pay

站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:根据一项新的研究显示，截至今年9月，已有5.07亿部iphone手机激活了Apple Pay，与去年同期相比，零售商和银行的使用数量增长了20%。

这些数据来自Loup Ventures的第四年度Apple Pay可用性年度研究，该研究跟踪了苹果支付平台的增长和采用情况。

Loup Ventures估计，已有5.07亿iPhone用户激活了Apple Pay，而在2019年9月，这个数字是4.41亿。

新的数据显示，51%的苹果iPhone用户已经建立了支付平台。Loup Ventures的Gene Munster还指出，用户增长的统计数据并没有包含Apple Pay的交易数据，他估计“过去六个月Apple Pay的增长超过了30%”。研究发现，采用该平台的银行和顶级零售商的增长率为20%或更高。

数据显示，大约40%的顶级零售商在台式电脑上提供Apple Pay;39%的人通过手机提供;43%的用户在iOS应用程序中提供Apple Pay。移动领域的增长速度最快，同比增长39%，桌面和iOS应用分别为22%和20%。

Loup Ventures还指出，银行继续采用苹果的支付平台。截至2020年9月，全球共有5，480家银行支持Apple Pay，较前一年的4，250家增长29%。

尽管Loup Ventures表示不再跟踪店内使用情况，但据估计，目前美国100家顶级零售商中有95家和全美85%的零售商都接受Apple Pay。