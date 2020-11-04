美团股价盘中大涨 市值突破1.8万亿港元

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:11月3日，有消息称美团正考虑最快明年回A股上市，消息发出后，美团点评在港股午后直线拉升涨超2%，股价再创历史新高，市值逼近1.8万亿港元。
之后美团回应称目前没有相关的上市计划，公司股价大幅回落。然而，今日美团股价再度走高。截至发稿，美团股价涨6.28%，报价314.6港元，目前总市值为1.85万亿港元。
站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:11月3日，有消息称美团正考虑最快明年回A股上市，消息发出后，美团点评在港股午后直线拉升涨超2%，股价再创历史新高，市值逼近1.8万亿港元。
之后美团回应称目前没有相关的上市计划，公司股价大幅回落。然而，今日美团股价再度走高。截至发稿，美团股价涨6.28%，报价314.6港元，目前总市值为1.85万亿港元。
今日晚间，美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团点评”，改项变更已于 9 月 30 日生效。
虽然大家现在提起美团，早就没有人注意之前的名字中还有点评两个字，但是今天开始他们彻底甩掉大众点评这个包袱了， 中文、英文名字双双改为美团、Meituan。10月
10月9日，美团点评正式发布公告，公司的英文名称已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司双重外文名称，以取代其现有中文名称“美团点评”，自 2020 年 9 月 30 日起生效。
美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团点评”，改项变更已于 9 月 30 日生效。
10月19日消息，美团点评发布公告称，建议发行美元优先票据。票据条款落实后，预期公司、高盛（亚洲）有限责任公司、Merrill Lynch（Asia Pacific）Limited、UBS AG香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司及其他初始买家（如有）将订立购买协议。美团方面称，公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途及再融资。公告内容显示，建议票据发
10月23日消息，美团点评对外发布公告称，公司股份于联交所进行买卖的中文股份简称将由“美团点评 -W”更改为“美团-W”，自2020年10月29日上午九时正起生效。同时，公司股份于联交所进行买卖的英文股份简称“MEITUAN-W”将维持不变。股份代号“3690”将维持不变。截至港股周四收盘，美团点评股价报收于270.8港元，目前总市值约1.39万亿港元。
10月12日消息，美团点评盘中股价创下历史新高达282港元，截至发稿，美团报278.4港元，涨3.11%，最新市值1.64亿港元。日前，美团点评发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团点评”，该项变更已于9月30日生效。另外，近日，美团通过内网宣布，在保证员工薪酬竞争力及加薪力度的前提下，将实行以“扁平职级，宽带薪酬”为?
11月4日消息，美团股价今天再创新高，涨幅超5%，市值首次超1.8万亿港元。截至发稿，美团股价报311港元，目前总市值约1.83万亿港元。日前，有报道称，相关知情人士透露，美团正在考虑最早于明年在中国进行二次上市。据消息人士表示，美团已经与顾问就潜在的在中国内地出售股份进行了初步讨论。其中一位消息人士称，美团正在权衡将创业板作为其在中国二次上市的地点之一。此外，消息人士还称，目前审议工作还处于初期阶?
美团股价午后直线拉升，涨幅超3%，股价创下一年中新高，达292港元，市值首次突破1.7万亿港元。截至发稿，美团股价报291港元，涨幅为3.93%，目前总市值约1.71万亿港元。根据美团此前发布的财报数据显示，美团二季度营收247.2亿元，同比增长8.9%；公司实现期内溢利22.1亿元，同比增长152.4%；经调整净利27.18亿元，同比增长82%。此外，日前，美团通过内网宣布，在保证员工薪酬竞争力及加薪力度的前提下，?
昨日晚间，美团点评发布公告称，公司的英文名称已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司双重外文名称，以取代现有中文名称“美团点评”，自 2020 年 9 月 30 日起生效。
截至目前，美团港股涨近1%，股价首次涨至300港元，总市值超1.76万亿港元。
美团点评正在考虑明年在中国内地二次上市，创业板成为其在中国二次上市的选择之一。目前，该计划正处于早期阶段，尚未作出最终决定。
近期，美团联合创始人、高级副总裁王慧文再次回到清华，用 3 个故事聊了聊 “不设限”。“对于一家公司来说，不要用‘核心竞争力’这种概念把自己束缚住，给自己设限。最重要的只有两个，第一个是捕捉真正行业机会的能力。第二个是发现行业机会之后根据行业需要的能力，快速学习去建设这个能力。” 在王慧文看来，商业中常讲的“核心竞争力”，便是典型的“设限”。
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，美团美妆业务近日已正式启动全面招商。其同时发布的消费者调研数据显示， 90 后新一代消费者在线下有妆品购买行为的比例达86%，线下购买妆品的消费金额约为平台总体美妆销量的一半。
据Tech星球报道，内部人士透露称美团将推出一个名为“美团团节社”的新项目，主打本地团购特惠秒杀服务。该项目将在今年10月底正式对外开放，主要采取邀请制的形式。目前，该项目已完成内部测试，并上线了“美团团节社武汉站”公众号。
另一件事是在腾讯的主导下，传了很久的斗鱼、虎牙合并绯闻，终于要尘埃落定了。之所以断断续续、沸沸扬扬了将近一年，却一直没有落定，原因在于当腾讯开始提出合并建议时，在斗鱼和虎牙两家公司都不存在实际障碍，双方实际争夺的地方在于“合并后公司的控制权争夺”与“各方如何在合并后的公司保留更多利益”。双方花了将近一年，来争论这些事情。
接近美团内部人士透露，美团将推出一个名为“美团团节社”的新项目，主打本地团购特惠秒杀服务，以文章的形式，通过当地的团节社微信公众号向本地用户推送，用户可以通过在文内扫码或者点击小程序的方式进行跳转。该项目将于10月底以邀请制的形式对外开放。
在今日下午的网上路演上，蚂蚁集团表示，和美团不处在一个同竞争赛道，美团的竞争对手是饿了么。
10月21日消息，据Tech星球报道，美团将推出一个名为“美团团节社”的新项目。对此，美团方面向TechWeb回应称，“美团团节社”是美团计划在2020年底推出的吃喝玩乐分享平台，将应用全网大数据和专业销售服务团队，为用户筛选热门优质好店，提供更优惠的价格，为商户提供高性价比解决方案，为社群达人提供长期合作方案。据报道，“美团团节社”主打本地团购特惠秒杀服务，聚合商品优惠活动信息并以文章形式通过当地团节?
京东宣布了今年双11的促销计划。第二天，10月20日，天猫紧随其后也发布了双11的打折计划。相比京东和天猫，苏宁甚至早在9月28日就宣布了提前启动双11大促。此外，拼多多、抖音、快手、严选纷纷开始为自家双11造势。
11月4日，在今天支付宝的蚂蚁庄园更新了全新的问题，下午不少的小伙伴收到关于“下列哪个儿童年龄符合我国古代总角所指的年龄段?”总角这个词恐怕..
日前，陕西西安有网友发现小区内一名快递员正暴力摔快递，并拍下视频发布到网上，引发热议。对此，圆通方面回应称:因双11期间派件激增，业务员情绪..
11月4日消息，据国外媒体报道，英特尔继续通过收购优质的初创公司，深耕机器学习和人工智能领域。该公司近日收购了一家以色列公司 Cnvrg.io——建..
今年 11 月 1 日，月影灯饰再创灯饰行业销售佳绩，实现“ 11 月 1 日全天行业第一”的成绩，爆卖 605868 件产品。 值得一提的是，月影灯饰落地灯在..
炉石传说从11月4日开始就要陆续的公布最新的疯狂的暗月马戏团的新卡，其中公布新卡的日程表已经放出，很多玩家还不清楚具体的日期是多少，下面就来..
近日，“假靳东”事件引热议，突显出中老年人的情感缺失，和由此引发的安全风险。其实，从之前的夕阳红婚恋诈骗到如今的假明星，情感诈骗一直威胁..
近日,由中国高科技行业门户OFweek维科网主办、OFweek物联网承办的“维科杯·OFweek 2020中国物联网行业年度评选颁奖典礼”在深圳会展中心(福田)成..
如果你还以为京东11. 11 只是打工人的剁手狂欢，那你就大错特错了！京东电脑数码专卖店在11. 11 期间，联合 100 所高校开启“满天星计划”青春版，..
双十一来临，品牌厂商纷纷献上活动促销、优惠福利，准备在这场规模空前的品牌大战中占得先机。而除此之外，品牌厂商愈发重视到选择优质平台的重要..
2020年11月4日，在今天支付宝蚂蚁庄园小课堂更新了最新的问题，不少的朋友都收到了新的问题是“下列哪个儿童年龄符合我国古代“总角”所指的年龄段..
京东11.11全球热爱季正在紧张激烈的进行中，各大手机品牌不断推出各种劲爆福利。作为今年最后一个大型购物节，不少消费者也纷纷在朋友圈互相分享种..
近日，针对“快递员暴力摔件”一事，圆通快递方面回应称，因为今年双十一跟往年不一样，从11月1日就开始，快递量激增，导致快递员压力增大。..
恭喜冰尊空气净化器荣获国际绿色和平组织(Greenpeace)评选的空气净化器排名第一名！ 本次刊载在《纽约时报》的空气净化器排名具体如下。空气净化器..
苹果iPhone12手机今年有三款机型支持双卡双待，因此有很多双卡的用户购买了这款手机，那么在iPhone12上要怎么换电话卡，两张电话卡怎么放呢，以下..
11月3日，联想公布了新一季财报。财报数据显示，第二财季，联想营业额达1005亿元，同比增长7.4%;净利润达21.5亿元，同比增长53.4%。..
继“1020超市狂欢节”之后，达达集团旗下的本地即时零售平台京东到家近日正式启动“11.11好物节”， 并将持续至11月12日，用户一键下单即可体验 “..
今天，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军确认，小米10 Pro已经结单，小米10至尊版还有现货，但是货不多了，小米今年高端手机销售都超出预期，感..
11月4日消息，据国外媒体报道，美国太空探索技术公司SpaceX正在为第8艘星际飞船原型SN8的首次高空飞行测试做准备。不过，这种测试很容易失败。所以..
冰尊空气净化器荣获世界环保组织评选的空气净化器十大排名榜首！空气中的氧气对于所有需氧生物来说是必须的。所有动物都需要呼吸氧气，绿色植物的..
最近闪耀暖暖的所谓“韩服”事件已经愈演愈烈，对此闪耀暖暖官方在11月4日的下午进行了回应，表示叠纸游戏的立场与祖国始终一致，我们拒绝一切有损..