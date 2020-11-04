美团股价盘中大涨 市值突破1.8万亿港元

另一件事是在腾讯的主导下，传了很久的斗鱼、虎牙合并绯闻，终于要尘埃落定了。之所以断断续续、沸沸扬扬了将近一年，却一直没有落定，原因在于当腾讯开始提出合并建议时，在斗鱼和虎牙两家公司都不存在实际障碍，双方实际争夺的地方在于“合并后公司的控制权争夺”与“各方如何在合并后的公司保留更多利益”。双方花了将近一年，来争论这些事情。