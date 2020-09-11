美团点评：董事会建议中文名更名为“美团”取代“美团点评”

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美团点评：董事会建议中文名更名为“美团”取代“美团点评”

2020-09-11 16:45 · 稿源：站长之家

今日下午，美团点评发布公告称，董事会建议将本公司之英文名称由MeituanDianping更改为Meituan，并采纳中文名称“美团”作为本公司之双重外文名称，以取代其现有中文名称“美团点评”。

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