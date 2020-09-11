美团点评：董事会建议中文名更名为“美团”取代“美团点评”

今日下午，美团点评发布公告称，董事会建议将本公司之英文名称由MeituanDianping更改为Meituan，并采纳中文名称“美团”作为本公司之双重外文名称，以取代其现有中文名称“美团点评”。
9月11日消息，美团点评在港交所发布公告称，公司名称拟简化为美团。股东特别大会审议通过后，其在香港联交所的股票名称将启动相应名称简化流程，将由开曼群岛公司注册处正式办理更名并发放新的公司证书，中英文名称分别简化为美团和Meituan，股份代号保持3690不变。公司名称的简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。公告称，公司名称的简化将有助于对外建立公司统一的品牌形象，增强用户、商户等对公
【TechWeb】8月18日消息，今天港股开盘后，美团点评涨幅超5%，股价一度达到230港元，创上市以来新高，市值超1.3万亿港元。截至发稿，美团点评涨5.13%，报229.4港元，总市值为1.35万亿港元。7月，美团发布组织调整公告称，为进一步探索社区生鲜零售业态，满足差异化消费需求，推动生鲜零售线上线下加速融合，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。同时，原小象事业部更名为“买菜事业部
美团点评股价又涨了!截至发稿，美团点评股价涨6.2%，目前总市值为1. 53 万亿港元，距离 6 月市值突破 1 万亿港元仅用时两个月。
美团股价又涨了!今天港股开盘后，美团点评股价涨幅超5%，股价一度达到 230 港元，创上市以来新高。截至发稿，美团点评股价涨5.22%，报229. 6 港元，目前总市值为1. 35 万亿港元。
美团点评平台推出“夜宵狂欢季”活动，对于夜宵商户和夜宵时段使用的套餐和代金券，美团和大众点评平台会倾斜亿级夜间流量进行扶持。除了存在严重违约的商户、暂停营业的商户、评分小于等于 3 星的商户等都可以参与此次活动。
8月24日消息，美团点评今天在港股交易中涨幅一度扩大至10%创下新高，市值超2000亿美元。截至今日港股收盘，美团点评股价报收于265.8港元，涨幅达8.4%，目前总市值为1.56万亿港元。根据美团此前发布的财报数据显示，美团二季度营收247.2亿元，同比增长8.9%；公司实现期内溢利22.1亿元，同比增长152.4%；经调整净利27.18亿元，同比增长82%。二季度，美团餐饮外卖业务收入同比增长13.2%至145亿元，交易金额同比增长16.9%?
今日，美团点评发布了 2020 年中期业绩报告，报告显示，二季度，美团点评营收247. 2 亿元，同比增长8.9%，市场预期为235. 82 亿元，上年同期为 227 亿元;净利润22. 1 亿元，市场预期亏损5. 83 亿元，去年同期盈利8. 76 亿元。餐饮外卖业务交易金额同比增长16.9%至 1088 亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比增长6.9%至24. 5 百万笔。餐饮外卖收入同比增长13.2%至 145 亿元。
今天，美团点评发布了 2020 年中期业绩报告。财报显示，第二季度，美团点评营收达274. 2 亿元，同比增长8.9%;净利润达22. 1 亿元。
美团与携程系在酒旅业务上的差别很明显：美团在用户订单量、活跃用户拥有很大优势， 尤其是三四线及低星酒店;而携程则在高星酒店及旅行全产业链苦修“二十年”之功，近八千家线下门店与酒旅产品管理、营收能力又是美团一时难以企及的。
据天眼查App显示，北京三快科技有限公司新增“美团主播”商标，状态为商标申请中，申请日期为 2020 年 8 月 12 日。
美团最近开启了一个新活动，可以以0.01元的价格购买到美团定制版的小药箱，算是一个很划算的活动了，很多朋友还不清楚这个美团小药箱怎么0.01元买到，下面就来为大家详细介绍一下攻略。
【美团将给骑手留出8分钟弹性时间】据媒体报道， 9 月 8 日，有公众号发布文章题为《外卖骑手，困在系统里》刷屏网络，文章指出：在外卖系统的算法与数据驱动下，外卖骑手疲于奔命，导致他们违反交规、与死神赛跑，外卖员成了高危职业。
今年，颇有些荒诞感的是，在网约车、外卖这两个曾展开过轰轰烈烈补贴大战的战场，经历约五年的秩序组建、休生养息后，又同时出现了补贴战重演的苗头。
美团CEO王兴谈投资理想汽车的原因：理想汽车的创始人李想也是一位非常有潜力的创业者，他们拥有好的产品，而且电动汽车市场很大，出于长期考虑，美团希望参与电动汽车产业革命。财报发布后，美团点评CEO王兴和CFO陈少晖参加了分析师电话会议，对财报进行了解读。以下为电话会议实录：瑞士信贷分析师Kenneth Fong：感谢管理层接受我的提问，祝贺强劲的业绩。最近，美团投资了理想汽车。当然我们也理?
针对媒体、公众对外卖小哥、平台系统的关注，美团外卖今日发布声明，表示将更好优化系统，在为用户提供准时配送服务的同时，调度系统会给骑手留出 8 分钟弹性时间；同时改进骑手奖励模式，让骑手在保障安全的同时获得更实际的回报。
凤凰网科技讯 9月9日晚间消息，针对此前媒体报道外卖骑手成高危职业一事，美团今日回应称，将为骑手留出8分钟弹性时间、增强配送安全技术团队、改进骑手奖励模式等5大整改措施。以下是美团回应全文：大家对外卖小哥、平台系统的关注、意见和建议我们都收到了。没做好就是没做好，没有借口，系统的问题，终究需要系统背后的人来解决，我们责无旁贷，有几件正在做的事向大家汇报：1. 更好优化系统每一单外卖，在为用户提供准时配送服
昨天上午，有网友发微博称，自己吃外卖时，吃到一半，突然发现外卖里竟然有一只黑色的不明生物，当时就反胃吐了。她怀疑是不是蟾蜍，会不会中毒。经微博大V@博物杂志 确认，的确是蟾蜍。&ldqu
美团对于电商的试探，正越来越大胆。不过这次或许阿里还没感觉到，拼多多就已经先有感知。
近日，《外卖骑手，困在系统里》一文引发关注，美团外卖 9 日发布声明称，没做好就是没做好，没有借口。会更好优化系统，给骑手留出 8 分钟弹性时间;恶劣天气下，系统会延长骑手的配送时间，甚至停止接单。
【TechWeb】针对媒体、公众对外卖小哥、平台系统的关注，美团外卖今日发布声明，表示将更好优化系统，在为用户提供准时配送服务的同时，调度系统会给骑手留出8分钟弹性时间；同时改进骑手奖励模式，让骑手在保障安全的同时获得更实际的回报。声明中，美团外卖从优化系统、安全保障、改进骑手奖励模式、骑手关怀和倾听意见等角度，回应了公众关注。美团外卖表示，会更好优化系统：给骑手留出8分钟弹性时间，留给骑手等候延迟的电梯
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