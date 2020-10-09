美团公告：美团点评正式更名为“美团”

今日晚间，美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团点评”，改项变更已于 9 月 30 日生效。
今日晚间，美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团点评”，改项变更已于 9 月 30 日生效。
今日下午，美团点评发布公告称，董事会建议将本公司之英文名称由MeituanDianping更改为Meituan，并采纳中文名称“美团”作为本公司之双重外文名称，以取代其现有中文名称“美团点评”。
9月11日消息，美团点评在港交所发布公告称，公司名称拟简化为美团。股东特别大会审议通过后，其在香港联交所的股票名称将启动相应名称简化流程，将由开曼群岛公司注册处正式办理更名并发放新的公司证书，中英文名称分别简化为美团和Meituan，股份代号保持3690不变。公司名称的简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。公告称，公司名称的简化将有助于对外建立公司统一的品牌形象，增强用户、商户等对公
和美团合并 5 年后，大众点评的名字正式从美团“消失”了。9 月 11 日，美团点评在港交所发布公告称，公司名称拟简化为美团，公司名称的简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。
9 月底，王兴做了一个重大决定：在上海建立美团总部。这意味着，王兴终于要结束和大家挤在一个公共区域办公的历史了，大胆推测的话，新的美团总部应该会有一间单独的办公室给王兴了吧?
据天眼查App显示，北京三快科技有限公司新增“美团主播”商标，状态为商标申请中，申请日期为 2020 年 8 月 12 日。
甩掉“点评”的美团，藏着创始人王兴关于“美团系”更宏大的野心。9 月 11 日，与大众点评合并 5 年后，美团在港交所发布公告称，董事会建议将公司中文名称从“美团点评”简化为“美团”，英文名称由“Meituan Dianping”更改为“Meituan”。美团表示，名称简化不会对业务方向、组织架构、公司运营等产生任何影响。
【美团将给骑手留出8分钟弹性时间】据媒体报道， 9 月 8 日，有公众号发布文章题为《外卖骑手，困在系统里》刷屏网络，文章指出：在外卖系统的算法与数据驱动下，外卖骑手疲于奔命，导致他们违反交规、与死神赛跑，外卖员成了高危职业。
美团和支付宝的App长得越来越像，看起来甚至有一种“孪生兄弟”的即视感。美团和支付宝都变了，它们正变得越来越雷同，彼此向对方的核心领域渗透。
近日，《外卖骑手，困在系统里》一文引发关注，美团外卖 9 日发布声明称，没做好就是没做好，没有借口。会更好优化系统，给骑手留出 8 分钟弹性时间;恶劣天气下，系统会延长骑手的配送时间，甚至停止接单。
一辆4. 2 米长的大卡车，踩着夜色从仓库中缓缓开出来，车上一批共享电单车整装待发。城市的夜晚静悄悄，但老徐的工作才刚刚开始，他的任务是将这批共享电单车投放到城市的街道上。
近日，北京市市场监管局召集美团、饿了么、京东、微店、抖音、快手等 6 家互联网企业负责人，召开落实“长江禁捕打非断链”工作电商平台行政约谈会。
日前，美团关联企业注册了“美团主播”商标，在本就已经暗流涌动的本地生活直播行业之中再次掀起了一阵波涛。
今日，美团月付宣布启动国庆中秋假期临时提额活动，预计有超过八成的美团月付用户可获得由系统匹配的临时提额额度。除临时提额外，美团月付还围绕假期消费场景，推出酒店民宿免息分期等政策。
今日，美团单车联合B站哔哩哔哩在全国 17 所高校投放“实体弹幕”车，此次弹幕车的车身文案精选了多条时下流行、且引人共鸣的弹幕，包含“爷青回”、“弹幕护体”、“封印解除”、“下次一定”、“前方高能”等，好玩又吸睛，高校用户可选择符合自己人设的弹幕车。
针对媒体、公众对外卖小哥、平台系统的关注，美团外卖 9 月 9 日发布声明，表示将更好优化系统，在为用户提供准时配送服务的同时，调度系统会给骑手留出8分钟弹性时间；同时改进骑手奖励模式，让骑手在保障安全的同时获得更实际的回报。
这是滴滴登陆社区团购战场的第 110 天，随后的美团、饿了么也将战火烧到自家门前，黄峥再也坐不住了。
【上海每2.5天就有1名外卖员伤亡】据央视报道，数据显示， 2019 年中国全行业外卖订单配送时长，比过去 3 年减少了 10 分钟。 2017 年上半年，仅上海市公安局交警总队提供的数据显示，在上海，平均每2. 5 天，就有 1 名外卖骑手伤亡。 2018 年 9 月，广州交警查处外卖骑手交通违法，也有近 2000 宗。
现在点外卖几乎成了我们日常生活中的必备技能，越来越多的人愿意在网上点餐。据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的最新报告，截止到今年 6 月，我国网上外卖用户已达4. 09 亿，较今年 3 月增长了 1124 万，占整体的43.5%;手机网上外卖用户达4. 07 亿，较 3 月份增长 1067 万，占手机网民的43.7%。
叫外卖成为很多人的日常，看马路上不停穿梭的黄衣服袋鼠小哥就知道了。目前，美团外卖会员月卡为15元，可享四大特权：1、每月享6张5元会员红包（会员红包即无门槛红包）。2、会员红包可升
九月以来，随着全国各地高校纷纷切换到“开学模式”，沉寂数月的校园终于迎来久违的热闹景象。9月17日，美团App正式推出“学生专享”权益，大学生只需要下载打开美团App，首页搜索“学生”，进入“学生专享”页面，完成学籍信息认证后，即可领取大学生专属百元礼包，含美食、外卖、电影、酒店、门票、休闲娱乐、美容美发、单车、机票、火车票等超值生活服务。全品类优惠大礼包权益，为大学生提供更多质优价廉的选择“学生专享”是?
疫情期间不少公司都开启了在家的远程办公，对于美国等不少欧美国家，现在依然还保持着远程办公的状态，这就包括了硅谷巨头微软。现在外媒报道称，..
英雄联盟S10全球总决赛的B组小组赛上，JDG战队在今天的最后一场是对阵DWG战队，最终发挥完美战胜了未尝一败的DWG，以B组小组第二的身份晋级八强，..
受疫情影响，包括微软在内的美国多家科技公司采取了让员工在家办公的政策。据外媒报道，微软现在允许允许员工永久在家办公。..
《一部手机失窃引发的惊心动魄的战争》引发了广泛讨论，在科技高度发达的今天，犯罪份子还能轻易通过一部手机获得信息、盗刷钱财，的确令人细思极..
美的集团发布公告称，截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回 购了29,544,883股，占公司截至2020年9月30日总股本的0..
美的集团发布关于回购公司股份进展情况公告称，截至 2020 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回 购了29，544， 883 股..
虽然大家现在提起美团，早就没有人注意之前的名字中还有点评两个字，但是今天开始他们彻底甩掉大众点评这个包袱了， 中文、英文名字双双改为美团、..
近日，微软官方宣布，Bing(中文名必应)正式改名为Microsoft Bing，同时启用全新的LOGO标识：“大家将看到我们的产品重命名为Microsoft Bing，这代..
据媒体报道，据报道，谷歌要把旗下视频网站YouTube变成一个主要的购物目的地，从而与亚马逊和阿里巴巴展开竞争。据称，YouTube目前正测试与电商公..
据外媒报道，微软(MSFT.US)允许员工永久在家办公。据称，微软允许员工每周不超过50%的工作时间在家工作，经过经理批准后可以永久进行远程工作。微..
美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团..
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格力电器发布公告称 ，截至2020年9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份94,184,662股，占公司截至2020年9月30日总股..
网络安全公司White Ops本周披露，他们在Google Play Store上发现超过240个用来执行广告诈欺的Android应用程序，这些应用程序的总安装量超过1400万..
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《沉默的真相》目前豆瓣评分9.2，超过了前段时间刷屏网络的《隐秘的角落》(8. 9 分)，截至目前，迷雾剧场已经上线了 5 部短剧。..
今日下午，B站账号“虎子的后半生”发布讣告称，虎子已于10月6日在海南去世。据悉，虎子B站最后一则视频的发布时间为8月14日。此前，“虎子的后半..
10 月 9 日，小米集团副总裁、CFO林世伟正式到岗。雷军在微博上对其表示欢迎，他说：“林总在资本市场有 20 多年的丰富经验，他的加入将帮助小米加..
小米于9月30日在海外发布小米10T、小米10T Pro等，它们采用144Hz LCD全面屏。小米集团手机部总裁曾学忠表示，小米业界首创了7档30-144Hz自适应动态..
随着QLC闪存的不断深入，SSD硬盘容量也是走上了康庄大道了，现在海盗船推出了七起步1TB、最高8TB容量的M.2硬盘——MP400系列，全面升级..