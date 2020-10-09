美团公告：美团点评正式更名为“美团”

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美团公告：美团点评正式更名为“美团”

2020-10-09 20:32 · 稿源：站长之家

今日晚间，美团正式发布公告称，公司的英文名已由“Meituan Dianping”改为“Meituan”，并已采纳中文名称“美团”作为公司的双重外文名称，代替原有的“美团点评”，改项变更已于 9 月 30 日生效。



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