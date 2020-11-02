今日校园App图标变雷军头像 官方回应：正在紧急排查修复

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今日下午4点40分，针对“APP内部分图标变雷军头像”一事，今日校园官微回应称，正在紧急排查修复。
此前，有网友反映称，今日校园App部分板块的图标变成了小米CEO雷军的头像，包括了:“查寝”、“辅导员通知”、“活动报名”、“签到”等。
资料显示，今日校园是为大学生提供学习、生活、就业等全方面优质服务的移动互联网平台，全国已有超过400所高校正在使用今日校园。
站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今日下午4点40分，针对“APP内部分图标变雷军头像”一事，今日校园官微回应称，正在紧急排查修复。
此前，有网友反映称，今日校园App部分板块的图标变成了小米CEO雷军的头像，包括了:“查寝”、“辅导员通知”、“活动报名”、“签到”等。
资料显示，今日校园是为大学生提供学习、生活、就业等全方面优质服务的移动互联网平台，全国已有超过400所高校正在使用今日校园。
今日2020小米核心供应商大会在小米科技园举办，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军表示，还特别邀请了十多家重量级合作伙伴举办Tech-Day活动，给小米各个工程团队展示他们各自最新的技术和产品。
今日，雷军宣布小米集团副总裁、CFO林世伟正式到岗。据悉，林世伟将负责小米集团财务工作的全面统筹与管理，向CEO雷军和集团总裁王翔双线汇报。据介绍，林世伟此前在瑞信亚太区投资银行与资本市场部任董事总经理及科技、媒体与电信业务主管。
10月18日消息，雷军宣布，从今天开始，小米的金融业务“小米数科”品牌升级为“天星数科”，小米金融App正式更名为天星金融App。雷军称，品牌升级后，我们会一如既往地运
近日，雷军通过社交媒体发布视频欢迎大家参与小米校招，在视频中，雷军回答了网友们各种各样的问题。
10月12日消息，昨日下午，小米创办人、董事长兼CEO雷军在个人微博公布了小米集团的高管团队，仅仅15位高管。具体来看，包括合伙人：王翔、周受资、张峰、卢伟冰；集团副总裁：尚进、Manu、颜克胜、崔宝秋、何勇、常程、高自光、杨柘、曾学忠、彭志斌、林世伟。雷军表示，“世界500强很多企业，由于经营规模和业务复杂度的原因，都有上百位高管。小米高管团队是非常精干的。”小米高管常程曾出任联想副总裁、移动业务中
10月9日，雷军宣布，小米新任CFO(首席财务官)林世伟到岗，正式上班，同时担任小米集团副总裁，全面负责小米集团财务工作的全面统筹与管理，向雷军和集团总裁王翔双线汇报。最近一段时间，小米
10 月 9 日，小米集团副总裁、CFO林世伟正式到岗。雷军在微博上对其表示欢迎，他说：“林总在资本市场有 20 多年的丰富经验，他的加入将帮助小米加强财务相关工作，助力小米开创更热血沸腾的十年!”
小米创办人兼首席执行官雷军与小米再次登上10月18日晚播出的央视《新闻联播》。在新一期央视《新闻联播》中，雷军谈到了中国制造。雷军表示，帮助中国提升智能制造的水平，赋能中国制造业是
小米公司今年创业十年了，今年的销量还没公布，但是小米今年的成绩有目共睹，特别是小米10系列在高端市场上的表现。雷军日前在核心供应商大会上表示，补课三年，如今小米已经脱胎换骨了。小米
近日，雷军接受国内媒体采访时表示，小米会坚定不移地以中国市场为根，同时加快推动全球化。雷军透露，小米去年的营业额是2058亿元，位居世界500强的第422位。从区域看，中国市场占一半，国际
10月30日消息，三家知名市场研究公司：IDC、Canalys和Counterpoint分别发布了第三季度全球智能手机市场统计报告，三家的数据一致显示，小米手机出货量全球第三。对此，雷军表示，2014年Q3，小
今中午( 10 月 9 日)，雷军在微博透露，小米新任CFO(首席财务官)林世伟到岗，正式上班。
10月9日消息，小米集团发布公告，任命林世伟为小米集团副总裁、首席财务官（CFO），负责集团财务工作的全面统筹与管理，向集团CEO雷军和总裁王翔双线汇报。今年8月，小米集团曾公告宣布，林世伟担任集团首席财务官的消息，任命于2020年10月8日正式生效，但未公布详细信息。公告介绍，林世伟今年46岁，具备逾20年的全方位的投资银行业务经验。之前任瑞信亚太区投资银行资本市场部董事总经理及科技、媒体与电信业务主管?
今日，雷军发微博称，在小米核心供应商大会上，收到一份来自高通公司祝贺小米十周年的生日礼物：由中国国家地理摄影师使用小米10 Pro拍摄的照片集，一共300张，非常惊艳。他还透露，截至目前，
2020 年的夏天对于广大学子意味着什么？超长假期、网课、毕业季、面试……这个特殊的年份，每个人都经历着不同的人生。而对于热爱音乐、热爱歌唱的那些大学生朋友来讲，今年夏天的一场音乐赛事给他们留下深刻印象和美好回忆。时间拨回 8 月 7 日晚，这一天的上海九棵树未来艺术中心， 2020 全民K歌校园星歌声全国总决赛在此举行，来自全国各地高校的 30 位选手为了各自的青春梦想和音乐信仰而战。他们是从全国 34 个省级行政区的 1
今日，两大权威市调机构Canalys、IDC先后发布全球Q3智能手机出货量报告。其中，表现亮眼的莫过于小米，两家机构数据一致显示，小米今年第三季度重返全球智能手机出货量前三，力压苹果。IDC数
一家位于河南郑州的油条店引发网友关注，只因该店的名字为“今日油条”，与字节跳动旗下的今日头条仅一字之差。为此，字节跳动以商标权权属、侵权纠纷为由将今日油条背后的河南今日
小米公司今年成立10周年了，以往给大家的印象就是性价比制胜，不过这两年来小米一直在转型技术领先。雷军今天在采访中更表态，要下决心突围硬核技术。小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军
京东11.11全球热爱季正在如火如荼地进行中，各大手机品牌遍地开花，在开门红取得了亮眼的成绩。各位小伙伴们也早已在各手机大牌中徜徉，解锁手机的优惠，势要把心水已久的手机带回家。京东11.11手机竞速榜单排行风云变幻，足以证明了小伙伴们不容置疑的购机热情，手机品牌角逐激烈。竞速第二日，各大手机品牌依然互不相让誓要在销量上比拼高下！截至11月2日12：00，手机品牌角逐战况持续升级，小米手机强势霸榜品牌累计销量榜冠军?
日前，小米真无线蓝牙耳机Air 2 Pro发布，它是小米首款真无线主动降噪蓝牙耳机，小米耳机中的“超大杯”。官方表示，它具有达到行业第一阵营标准的强力降噪效果和极佳音质，媲美千元
今天，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。对此，蚂蚁..
以“品牌授权”的模式，在阿里、京东、社交电商、唯品会等各个渠道上约有10万个产品链接的“南极电商”，2019年可统计GMV达到305亿元，同比增速高..
唯一进入星际空间的人类航天器是两个旅行者号航天器，它们经过30多年的旅行才到达那里。一旦过了冥王星的轨道，即太阳的影响结束的地方，航天器就..
针对被四部门约谈一事，蚂蚁集团回应，蚂蚁集团会深入落实约谈意见，继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针，继续..
唯品会今日宣布，已任命百度和欢聚时代前高管鲁鹏俊为公司联席首席技术官（CTO），该任命即刻生效。鲁鹏俊毕业于复旦大学，曾先后在谷歌、百度、欢..
拼多多宣布联合国内化妆品企业丹姿集团，共同推出国货化妆品新品牌“萃润”。拼多多介绍，这是继珀莱雅、欧诗漫、上美、百雀羚之后，第五家本土化..
据@看山的叔叔 消息称：华为Watch Fit中国区发布会将在2020年11月举行。今年9月10日华为在海外发布最新智能手表Watch Fit。从海外发布会上可以得知..
前两天发布Mate40系列手机之后，华为很快还有一波新机发布，其中nova 8 SE已经入网了。最新海报显示这款手机会在3天后，也就是11月5日预售，会用上..
前几天动视暴雪发布了Q3季度财报，当季应收19.5亿美元，表现超过了预期，旗下的游戏业务表现也不错，《使命召唤》、《魔兽世界》也很稳。动视暴雪..
微信今年新能力释放频繁度堪称一绝，其中，视频号的速度简直算是顶尖，这不，这几天马不停蹄又有新能力不断“蹦”出来。..
近日知名数据分析机构IDC发布报告显示，三星智能手机第三季度出货量达到了8040万台，相比去年同期上涨了2.9%、相较第二季度增长了超过50%。据分析..
完美世界在互动平台表示，2018年完美世界与Valve公司达成战略合作，共同建立Steam中国，公司正在积极推进Steam中国的落地。..
10月9日，AMD正式发布了基于全新Zen3架构的锐龙5000系列处理器，IPC同频性能提升多达19％，最高加速频率4.9GHz，热设计功耗完全不变，更关键的是完..
小米开发者大会定于11月5日到7日举办，议题包括充电技术、屏幕技术等诸多方面。有国外消息称，作为难得的开发者交流活动，MIUI 13有望借此机会登场..
在AMD发布RX 6000系列显卡之后，NVIDIA这边承受的压力就更大了，一方面要竞争，另一方面还要快速搞定缺货的问题，已上市的RTX 3090/3080/3070显卡..
据外媒报道，索尼和豪威科技近日已获得美国许可，可继续向华为供应图像传感器。截止目前，已有5家芯片厂商获准继续向华为供货，另外3家分别是AMD、..
映客发布公告宣布，公司于2020年11月2日斥资25.91万港元回购22.5万股，回购价格每股为1.15港元-1.16港元。..
酷派集团发布公告称，就有关收购精威企业有限公司的75%权益及根据一般授权建议发行代价股份的收购事项。于2020年11月2日，买卖协议的订约方于审慎..
Win10的问题，可谓一言难尽。日前，微软确认了用户报告已久的几个BUG，一个是意外断网导致微软商店无法访问。二是开始菜单中的磁贴程序变灰，导致..
目前学习普遍是预付费模式，首先需要缴纳全款，然后再学习，学习最终成果没有保证，培训机构跑路的事件也层出不穷。对此，曾经用信用体系解决商家..