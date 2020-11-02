今日校园App图标变雷军头像 官方回应：正在紧急排查修复

2020 年的夏天对于广大学子意味着什么？超长假期、网课、毕业季、面试……这个特殊的年份，每个人都经历着不同的人生。而对于热爱音乐、热爱歌唱的那些大学生朋友来讲，今年夏天的一场音乐赛事给他们留下深刻印象和美好回忆。时间拨回 8 月 7 日晚，这一天的上海九棵树未来艺术中心， 2020 全民K歌校园星歌声全国总决赛在此举行，来自全国各地高校的 30 位选手为了各自的青春梦想和音乐信仰而战。他们是从全国 34 个省级行政区的 1