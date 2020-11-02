今日校园App图标变雷军头像 官方回应：正在紧急排查修复

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今日校园App图标变雷军头像 官方回应：正在紧急排查修复

2020-11-02 19:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:今日下午4点40分，针对“APP内部分图标变雷军头像”一事，今日校园官微回应称，正在紧急排查修复。

QQ截图20201102194444.jpg

此前，有网友反映称，今日校园App部分板块的图标变成了小米CEO雷军的头像，包括了:“查寝”、“辅导员通知”、“活动报名”、“签到”等。

QQ截图20201102194339.jpg

资料显示，今日校园是为大学生提供学习、生活、就业等全方面优质服务的移动互联网平台，全国已有超过400所高校正在使用今日校园。

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