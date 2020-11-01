理想汽车回应碰撞事故：将新增OTA2.0及货车碰撞预警

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理想汽车回应碰撞事故：将新增OTA2.0及货车碰撞预警

2020-11-01 16:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月1日 消息:今天，在理想汽车秋季沟通会上，官方对理想ONE近期发生的碰撞事故进行回应:称理想ONE的前悬架和下摆臂本身在质量和材料方面没有问题，正常行驶中也不会发生无故脱开的情况。

通过对事故中车辆前悬架下摆臂球头脱出的原因进行分析，理想汽车公布了两项硬件升级计划。理想表示这个部位的事故发生了97起，出现断轴的10起，观感上高于同级车型，因此决定升级。解决办法是将球销脱出力从35kN提升到50kN。

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理想汽车方面承诺，针对2020年6月1日及以前生产下线的车辆，将为用户升级脱出力50kN的前悬架下摆臂球销，以降低碰撞事故后的球头脱出率降到3%以内。同时，对今年10月31日及其以前交付的车辆，理想汽车将为车辆升级高强度金属底盘后护板。

此外，在这场沟通会上理想汽车还公布了OTA2.0版本及货车碰撞预警功能。

OTA2.0将新增视频应用哔哩哔哩，并将高德地图升级至4.6版本，新增行车记录仪车机回看功能、远程实时拍照及多驾驶员用车功能。

货车碰撞预警功能则在用户开启全速域自适应巡航或者车道保持辅助功能时，系统会自动检测车辆前侧方的大货车，当系统判定大货车并线有碰撞风险时，会进行预警提示，减小事故发生的概率。

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