特斯拉将为完全自动驾驶选购包加入鸟瞰停车视角

9月21日消息，据国外媒体报道，受弗里蒙特工厂停产影响，今年一季度特斯拉电动汽车的交付量较去年四季度有明显下滑，二季度较一季度也仅提高了2250辆，还是远不及去年四季度。而在弗里蒙特工厂产能回升、上海超级工厂产量不断提升的推动下，三季度特斯拉电动汽车的交付量，有望创下新高，其CEO埃隆·马斯克在给员工的邮件中已提到了这一点。泄漏的邮件显示，马斯克在邮件中告知员工，他们的季度交付量有望创下记录，但