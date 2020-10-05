特斯拉将为完全自动驾驶选购包加入鸟瞰停车视角

据界面新闻报道，今天早些时候，马斯克向一位特斯拉车主证实，他们的完全自动驾驶（FSD）选购包未来将会加入鸟瞰停车视角。目前，马斯克暂未透露该功能的具体细节，按照市面上已有的类似功能推测，特斯拉预计将利用车辆上的相机摄到的影像来模拟生成出周围的停车空间。
据界面新闻报道，今天早些时候，马斯克向一位特斯拉车主证实，他们的完全自动驾驶（FSD）选购包未来将会加入鸟瞰停车视角。目前，马斯克暂未透露该功能的具体细节，按照市面上已有的类似功能推测，特斯拉预计将利用车辆上的相机摄到的影像来模拟生成出周围的停车空间。
对于马斯克来说，未来新能源车的占比会越来越高，这是全球大趋势。如果特斯拉想要在电动汽车中获得更高的占比，那么继续降价就是必然，马斯克本人也是这么认为（长期来说，将不会有燃料能源汽
特斯拉当前卖力宣传的（FSD）完全自动驾驶套件，听上去确实很诱人。但是考虑到它8000美元（约合人民币5.4万元）的价格后，估计不少特斯拉车主，也不会轻易买定离手了。不过，为了让更多人能
9月23日消息，据国外媒体报道，在当地时间周二举办的“电池日”活动上，电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，该公司计划在北美建立一个新的阴极材料工厂，以帮助降低供应链成本，并简化阴极生产流程。马斯克表示，目前的工艺效率不高，特斯拉正在对该工艺进行改进，以使阴极材料的成本降低76%，并且不会生成任何废水。在“电池日”活动上，特斯拉宣布将生产不含钴的电动汽车电池阴极材料。这一声明
9月23日消息，据国外媒体报道，北京时间今日凌晨，特斯拉举行了2020年股东大会和“电池日”活动（Battery Day）。在会上，CEO马斯克表示，今年特斯拉交付量将增长30%至40%。特斯拉特斯拉2020年股东大会本来早该举行，但受疫情影响，不得不延期。马斯克对股东们表示，尽管2020年是特斯拉创立以来最困难的一年，但他预计该公司将实现30%至40%的增长。特斯拉2019年共交付约36.75万辆汽车，按照马斯克此前的增长计划，今年
9月28日消息，据国外媒体报道，在上周的特斯拉年度股东大会期间，选举三位董事是议题之一，从特斯拉提交到文件来看，他们提名的马斯克等3人，已再次被选为董事，任期三年。特斯拉是在提交给美国证券交易委员会的文件中，披露3位董事再次当选的，分别是CEO埃隆·马斯克、董事长罗宾·德霍姆和水野弘道。这3人中，马斯克与罗宾·德霍姆是任期届满之后再次当选，马斯克在2004年成为特斯拉董事，随后多次连任，罗宾·德霍?
马斯克表示，特斯拉计划增加而不是减少向松下、LG和宁德时代等供应商购买电池。对此，宁德时代、松下电机、LG化学三家公司均拒绝就马斯克的表态回应。一位要求匿名的外资动力电池行业人士表示，从马斯克和特斯拉的销量来看，扩大电池需求量将成为必然选择，在此背景下头部企业特斯拉选择与已有电池厂加强合作，一方面会增加行业需求，同时也会影响更多有计划自产电池的车企。
毋庸置疑，特斯拉在自动驾驶方面的技术，确实领先了不少汽车厂商。包括大众、丰田这样的老牌传统车企巨头，也不得不承认其与特斯拉的差距。特斯拉的自动驾驶体验虽然足够优异，但在现有道路环
上周，马斯克主持召开了年度股东大会即电池日活动。会上介绍了全新的4680型无极耳电芯，同时，马斯克还介绍了多项致力于提高电池容量、产能及降低成本的配套技术，目标是把电池成本降低56%。不
在今日凌晨的特斯拉电池日上，特斯拉CEO埃隆·马斯克正式发布了全新的无极耳 4680 电池。据介绍，该电池直径48毫米，高80毫米，取消了产生很多热能的极耳，解决了高能量密度的散热问题。最终使新电池在能量密度上提升5倍，续航里程提高16%，动力方面提高 6 倍。
特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克日前表示，特斯拉将于 2021 年进军印度市场。马斯克在Twitter上回复一篇贴文时表示，“明年是肯定的。”这篇贴文附带有一个T恤衫图片，上面写着一行字：“印度想要特斯拉”。马斯克还称，“谢谢你的等待。”
继前不久苹果官方在线商店正式在印度上线，特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克日前表示，特斯拉也将于 2021 年进军印度市场。
9月29日消息，据国外媒体报道，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上表示，该公司计划在柏林工厂和上海工厂生产两款不同的原创车型。据悉，特斯拉计划在德国柏林建立一个设计中心。此前，马斯克曾谈到，该公司可能会在德国设计一款小型电动掀背车。今年1月份，特斯拉宣布，它将在中国开设一个设计研发中心，以便更好地服务于其最大的电动汽车市场之一中国。此前，马斯克曾表示，该公司将利用中国
据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，预计将在今年12月中旬推送改进后的Autopilot（自动辅助驾驶系统）系统。马斯克表示，Autopilot系统的秘密测试将在2-4周内开始，而第一次公开测试将在秘密测试之后的4-6周内进行。如果这两个阶段的测试均成功，那么所有特斯拉美国车主将获得改进后的Autopilot系统。按照目前的测试时间表，改进后的Autopilot系统预计将在12月中?
9月23日凌晨（当地时间9月22日下午），2020特斯拉年度股东大会及电池日（2020 Annual Shareholder Meeting and Battery Day）举办。特斯拉CEO埃隆·马斯克分享了在动力电池、车型及工厂的
9月22日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆?马斯克（Elon Musk）预计将在电池日活动上宣传“百万英里”电池。据悉，特斯拉将于当地时间2020年9月22日举办“电池日”活动。届时，该公司将会发布大量关于其电池技术的最新进展。马斯克在推特上表示，他将详细介绍一项百万英里电池项目，此外还有其他“令人兴奋的事情”。据悉，这种电池是一种锂离子电池，是宁德时代与特斯拉合作生产的，可以使电动汽车?
9月21日消息，据国外媒体报道，受弗里蒙特工厂停产影响，今年一季度特斯拉电动汽车的交付量较去年四季度有明显下滑，二季度较一季度也仅提高了2250辆，还是远不及去年四季度。而在弗里蒙特工厂产能回升、上海超级工厂产量不断提升的推动下，三季度特斯拉电动汽车的交付量，有望创下新高，其CEO埃隆·马斯克在给员工的邮件中已提到了这一点。泄漏的邮件显示，马斯克在邮件中告知员工，他们的季度交付量有望创下记录，但
在自动驾驶体验方面，特斯拉的Autopilot获得了车主公认的好评。但是就连特斯拉自己，当前也不敢说其已经做到了完全自动驾驶。在使用Autopilot功能时，还是需要车主驾驶员，时刻关注路况，以便
据国内媒体报道，特斯拉欧洲首家超级工厂正在德国柏林紧锣密鼓建设中，日前，埃隆·马斯克(Elon Musk)前往该地访问并查看工厂建设进度。在现场，马斯克说：“从本质上讲，可持续能
近日，特斯拉CEO马斯克在接受媒体采访时表示，特斯拉公司今年以来，股价已经上涨了400%以上，势头很足。他还表示，自己此前对外界表示特斯拉的股价很高，已经高出了当前的水平，但是他觉得在未来五年里，特斯拉公司会更值钱。
9月23日消息，据国外媒体报道，在推出Model 3、Model Y及电动卡车Semi等多款电动汽车之后，特斯拉在去年11月22日推出了电动皮卡Cybertruck，进一步丰富他们的车型。同此前推出的车型一样，在电动皮卡Cybertruck发布之后，特斯拉随即开始接受消费者的预订，不到一周预定量就超过了25万辆。特斯拉电动皮卡Cybertruck推出已有10个月，特斯拉方面也已很久没有公布预订量，但在外媒最新的报道中，出现了Cybertruck预订量的?
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