韵达回应数千只宠物滞留物流园死亡：他人假冒韵达所为

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日 消息：据澎湃新闻报道，昨日，针对“数千只宠物滞留物流园死亡”的报道，韵达方面回应称，系他人假冒韵达所为，韵达公司并未运送活体动物包裹。包裹上贴的韵达快递单系韵达快递服务网点给之前的客户预留的单子，被他人拿走冒用。
此前，有媒体报道称，河南省漯河市一物流园内有数千只动物滞留死亡。其中部分包裹贴着韵达快递面单。 9 月 29 日，漯河市召陵区商务局电商办一名工作人员称，滞留的动物系不知名的车辆在夜间倾倒的，目前公安机关正在调查。
站长之家(ChinaZ.com) 9月30日 消息：据澎湃新闻报道，昨日，针对“数千只宠物滞留物流园死亡”的报道，韵达方面回应称，系他人假冒韵达所为，韵达公司并未运送活体动物包裹。包裹上贴的韵达快递单系韵达快递服务网点给之前的客户预留的单子，被他人拿走冒用。
此前，有媒体报道称，河南省漯河市一物流园内有数千只动物滞留死亡。其中部分包裹贴着韵达快递面单。 9 月 29 日，漯河市召陵区商务局电商办一名工作人员称，滞留的动物系不知名的车辆在夜间倾倒的，目前公安机关正在调查。
韵达控股发布2020年8月快递服务主要经营指标快报，报告显示，韵达8月快递服务营收27.12亿元，同比增长1.69%；完成业务量12.82亿票，同比增长53.90%；快递服务单票收入为2.12元，同比下滑33.75%。报告显示，8月公司完成快递业务量同比增长53.90%，主要系：电商经济的 持续繁荣和公司服务水平提升等有利因素。而快递服务单票收入同比下降 33.75%，主要系：（1）公司持续推进货品结构优化，快递单票重量下降
自今年2月以来，得益于全国高速公路免收过路费、油价下跌、快递公司自动化设备的广泛应用等因素，快递单票价格持续走低。快递行业战愈演愈烈，从7月份各家快递公司的单票收入来看，同比均下降
不得不说，狗子是人类的好朋友兼得力助手，取快递就是它们的一项新本领。据国内媒体报道，9月13日，广东深圳，网友黄先生爆料，自己家中的监控拍下不可思议的一幕，家中名叫“糯米&rdquo
今天，韵达股份发布公告，拟使用不超 5 亿美元开展外汇套期保值业务，授权公司管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自第七届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
申通发布2020年8月经营简报，8月实现快递服务业务收入16.61亿元，同比下滑10.95%；完成业务量7.88亿票，同比增长16.74%；快递服务单票收入2.11元，同比下滑23.55%。由已披露的报告显示，圆通、韵达、申通和顺丰8月的单票收入同比下滑均超20%。简报显示，圆通速递快递产品收入为22.83亿元，同比增长9.48%；业务完成量10.84亿票，同比增长41.39%；快递产品单票收入2.11元，同比降22.57%。韵达8月快递服务营
【快递员在快递盒上写死去吧】据媒体报道，浙江嘉兴刘先生在网上给孩子买学习用品，孩子收到快递，看到快递员在快递面单上写的“死去吧”。刘先生表示，当时孩子跑在前面签收了快递，回来说签收之前快递员有在快递盒上写字，不知道写的什么。
据国内媒体报道，近日，湖北武汉的冯女士在网上购买了一些生鲜食品，在派送过程中这些食品被快递员直接放进了丰巢快递柜长达30小时。冯女士怀疑所购买的生鲜食品已变质，质疑所用的云集APP配送
近日，冯女士网购的生鲜食品因被放到丰巢快递柜 30 小时猜测已经变质，冯女士质疑云集APP生鲜配送服务存在缺陷。冯女士称，自己是在 8 月 23 日晚上下单， 25 号中午 11 点快递员放到了快递柜，自己以为东西还没有到就没有接电话，自己 26 号才想起来看了物流信息，当时一看东西已经在快递柜了。
企业员工的一言一行，代表的都是企业的外在形象。特别是像快递、连锁餐饮这样的服务人员众多的大企业，员工每天和用户交流沟通的次数也更多。因此一线员工的素质高低，直接影响企业的外在形象。
以前网上9.9块包邮的东西觉得很神奇，现在不用9.9了，拼多多上2-3块的东西都有可能包邮，这也推动了国内的快递物流行业爆发。根据国家邮政总局的消息，今年上半年，全国快递业务收入完成3823.
据香港经济日报消息，中通快递拟明日在港招股。根据美国证券交易委员会文件，中通快递在香港第二上市的集资额不超过15. 6 亿美元（约 121 亿港元），将出售 4500 万股。香港公开发售的最高定价为 268 港元。
申通快递发布《2020 年 8 月经营简报》，该简报显示， 8 月，公司实现快递服务业务收入16. 61 亿元，同比减少10.95%;完成业务量7. 88 亿票，同比增长16.74%;快递服务单票收入2. 11 元，同比减少23.55%。
今日，中通快递正式在香港二次上市，开盘价 244 港元，较 218 港元的发行价上涨 11.9%，股份代码为 “2057”。截至发稿，中通快递港股股价报237. 4 港元，总市值 1968 亿港元。
9 月 3 日， 2020 广东梅州柚·大埔蜜柚开采节暨产销对接会在梅州大埔西河镇漳北村禾肚里及漳北蜜柚种植标准园顺利召开。极兔速递作为物流企业代表之一，参加了本次活动，并为本次活动提供物流保障服务。为支持本次活动，极兔速递粤东大区提供了相应的物流解决方案，包括特殊物流服务、助农补贴、包装安全、服务保障等，在合理的价格下提供最极致的物流服务。在省内快递方面，极兔速递为本次活动专门设立了梅州蜜柚临时转运中心，?
据新华社报道，《厦门经济特区邮政条例》已于近日经厦门市第十五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过。相关条款规定，快递企业未经收件人同意使用智能投递设施投递快件，企业和相关责任人将受处罚。
美联邦航空管理局已批准亚马逊从事无人机物流业务，该业务名为“Amazon Prime Air”，计划在美国境内使用各种无人飞行器执行包裹递送服务。“这表明FAA认可亚马逊的运营及安
9月29日，中通快递正式在港交所挂牌发行，成功二次上市。此次发行价为每股218港元，开盘大涨11.93%，股价达244港元/股，市值2070亿港元。由此，中国快递成为国内首家同时在美国、香港两地上市
据港交所文件，中通快递通过港交所上市聆讯，高盛为独家保荐人。
快递行业的竞争愈演愈烈，不断加剧的价格战使得快递员更忙了，快递员为什么反而收入降了？据央视报道，许多快递员对派费下降叫苦不迭。一位快递员在网上吐槽说，今年7月，到手派件费已降至0.4
9月11日消息，菜鸟平台提供数据显示，国内快递包裹在今年8月份平均送达效率达到48小时，带动经济加快流动。这是自长三角经济圈内快递率先实现24小时达之后，全国快递的又一次里程碑式进步。国家邮政局9月10日公布，全国今年快递业务量已经突破500亿件，彰显了我国经济发展的强劲韧性和巨大潜力。中国快递速度在2016年是2.4天。五年间包裹数量增长了近3倍，速度却加快了10个小时。以中国今年有望破750亿件快递量计算，
2020年9月30日，在这天英雄联盟进行了更新，同时一个好消息就是无限火力模式在国庆节正式的回归了，很多玩家还不清楚这次无限火力开启持续时间是多..
在很长一段时间里，你会发现自己操作的SEO项目，一点起色都没有，迫于KPI的压力，于是就会有病乱投医，往往适得其反。..
【物业锁外卖小哥车称人民的权力】在道路上经常能够看到外卖小哥忙于送餐的身影，同时这些外卖小哥的一些行为也深受热议。据媒体报道， 9 月 29 日..
此前华为消费者业务CEO余承东曾亲口承诺，华为Mate 40系列将如期而至。结合近来各方的爆料，不出意外的话，这款麒麟高端绝版旗舰将于10月中下旬正..
2020年9月30日，在今天英雄联盟更新了10.20的新版本，在这个版本中，无限火力模式终于是来了，这也是很多玩家期盼很久的，下面就一起来看看这次lo..
9月30日消息，港交所对外发布公告称，李小加先生于今天通知香港交易所董事会有关其意欲提早退任香港交易所集团行政总裁职务。在董事会全面支持及同..
9月30日，阴阳师的体验服更新了国庆前的最后一个版本，开启了现世妖约肯德基联动以及一些活动，很多玩家还不清楚具体更新了什么内容，下面就来为大..
B站又出圈了，这次是凭借一档自制综艺。9 月 25 日，#结石姐安利说唱新世代 的话题登上微博热搜榜，原来是JessieJ在微博中真情实感的推荐了《说唱..
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9月30日消息，搜狗及其母公司搜狐分别发布公告，搜狗已与THL A21 Limited、TitanSupernova Limited和Tencent Mobility Limited签署最终的私有化协..
9月30日消息，众信旅游日前对外发布公告称，公司控股股东、实际控制人冯滨向阿里网络转让其持有的众信旅游4547万股无限售条件流通股，约占股份转让..
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【韵达回应数千只宠物滞留物流园死亡】据梨视频 9 月 28 日报道，日前一辆载有 2 千多只宠物的车辆滞留东兴物流园多日，导致大量动物死亡。经清点..
汽车直播破屏而出，从新年开始。根据中国汽车流通协会按经销商复工调研报告显示，2 月 24 日时，全国经销商综合复工率仅仅14.83%。数字即生命线，..
9月29日，CNNIC第46次调查报告发布，在这份报告中显示我国的网民数量达到了9.4亿，其中约2成网民月收入在1000元及以下，但我国超4亿人叫外卖，这样..