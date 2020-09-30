韵达回应数千只宠物滞留物流园死亡：他人假冒韵达所为

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日 消息：据澎湃新闻报道，昨日，针对“数千只宠物滞留物流园死亡”的报道，韵达方面回应称，系他人假冒韵达所为，韵达公司并未运送活体动物包裹。包裹上贴的韵达快递单系韵达快递服务网点给之前的客户预留的单子，被他人拿走冒用。

此前，有媒体报道称，河南省漯河市一物流园内有数千只动物滞留死亡。其中部分包裹贴着韵达快递面单。 9 月 29 日，漯河市召陵区商务局电商办一名工作人员称，滞留的动物系不知名的车辆在夜间倾倒的，目前公安机关正在调查。