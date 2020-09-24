外滩大会发布AI理赔技术“理赔大脑”，将向保险机构开放

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外滩大会发布AI理赔技术“理赔大脑”，将向保险机构开放

2020-09-24 16:25 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息：9 月24日，在全球最大的金融科技峰会“外滩大会”上，蚂蚁集团第一次全面展示了智能理赔技术“理赔大脑”。运行数据显示，“理赔大脑”能识别最多107种医疗、理赔凭证，将保险产品的理赔核赔效能提升70%。即便是理赔链路最长的线下调查案件，平均核赔周期也能从30天缩短至15天。

同时，蚂蚁集团宣布向保险行业全面开放这一技术。中国人民健康保险公司总裁华山评价说，这应该是近五年金融科技能力在保险行业最深度的应用。

早在2017年，蚂蚁集团董事长井贤栋就曾公开表示，蚂蚁将向金融机构全面开放自己所积累的技术能力，“成熟一个对外放一个。”“理赔大脑”成为蚂蚁集团向保险机构开放的又一项技术应用。借助这一技术，保险行业的整体理赔体验将更智慧、更高效。

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(蚂蚁集团保险智能产品部总经理方勇在外滩大会上做主题演讲。)

可智能识别 107 种理赔材料

据了解，“理赔大脑”由蚂蚁集团保险智能产品部牵头研发，分成智能材料收集系统、智能调查系统和智能审核系统三大系统。

在重疾险理赔中，不同重疾所需的理赔材料各有差异，有些需要术中的病理检验结果，有些需要术后的诊断结果。这些专业的凭证差异，靠用户自主理解、筛选、提交完成的难度非常大。数据显示，重疾险线上报案里，用户能够一次性提交完整材料的占比小于30%。

“理赔大脑”的出现，让用户理赔报案变得更简单。目前，“理赔大脑”能识别107种医疗凭证，用户在提交申请时，智能材料收集系统会根据病种，全自动鉴别和指导用户上传报案所需的核心凭证，大大提升用户的一次报案成功率，同时最大程度简化用户需要提交的材料。

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(理赔大脑亮相外滩大会。)

将理赔工作数字化

可提升70%案件处理量

对重疾这类一次性给付、且金额较大的案件，保险公司还会对案件进行面访调查，但由于都依赖人工，无法进行数字化管理。蚂蚁“理赔大脑”的智能调查系统能把线下调查的每一个环节都数字化、标准化，提高调查的效率和质量。

以视频面访功能为例，“理赔大脑”会刷脸认证被访人身份，而后实时记录整个面访过程。通过智能语音识别引擎和自然语言处理技术，“理赔大脑”能对关键信息进行线索提示并自动形成文字版纪要。经面访员校正修改后，由用户在线签字确认。

在完成材料搜集、调查取证后，“理赔大脑”的智能审核系统会自动扫描所有材料，抽取关键线索进行决策辅助。运行数据显示，“理赔大脑”能直接给出20%案件的赔付结论，让审核人员专注在复杂案件的审核上，处理案件的效率提升近70%。

蚂蚁集团保险智能产品部总经理方勇在“外滩大会”现场表示，近两年我国保险行业快速发展，尤其是用户对健康险的需求激增。‘理赔大脑’这样的技术应用，能让保险公司具备更强的服务能力、抓住市场机会。”据悉，该技术目前已向支付宝保险平台上的部分保险公司开放。

“外滩大会”是由上海市政府指导、支付宝和蚂蚁集团主办的全球高级别金融科技大会。 9 月24-26日三天大会期间，众多的金融科技创新应用在“外滩大会”上集中亮相。

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