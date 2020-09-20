腾讯旗下微信视频号正在内测“视频号推广”功能

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腾讯旗下微信视频号正在内测“视频号推广”功能

2020-09-20 07:13 · 稿源：站长之家

据科创板日报消息，腾讯旗下微信视频号正在内测“视频号推广”功能。据开发主体为腾讯的“视频号推广”小程序介绍，该功能旨在帮助用户快速高效的推广视频号，提高曝光率。不过，内测期间该小程序只有扫码才可以进入。

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