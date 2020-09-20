腾讯旗下微信视频号正在内测“视频号推广”功能

视频号出来有一段时间了，有吹b的，有骂娘的，褒贬不一。据观察，吹b的大多是搞培训的，各种5999/ 6999 课程满天飞。骂娘的基本都是折腾视频号没捞到好处的，说白了，就是既没引到流量又没赚到钱的。反正对我有用就拼命吹，没搞到钱就骂成狗，一切从自身利益出发，没人真正关心视频号到底是个啥?也是服了。