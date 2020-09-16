支付宝：超500万小店数字化进货备战中秋国庆黄金周

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 动态 > 关键词 > 支付宝最新资讯 > 正文

支付宝：超500万小店数字化进货备战中秋国庆黄金周

2020-09-16 13:56 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月16日 消息:国庆中秋 8 天长假将至，数百万小店家正开始积极备货，希望借力黄金周继续回暖生意、保持逆势增长。从今起到 10 月初，小店主上支付宝搜「进货」，即可获得百万进货补贴。

9 月16日，记者从支付宝处获得一组最新数据，全国已有超500万线下小店主通过支付宝选品进货;其中广东成为小店数字化经营大省，深圳、广州和东莞的小店成为支付宝进货全国前三甲城市;而纸巾、水果、毛巾、零食成为小店进货最多的四大品类，其中人字拖、辣条、抽纸成国庆进货爆款。

QQ截图20200916135909.png

数字化程度越高，小店的抗风险能力和增长潜力就越高。近半年，线下小店数字化趋势明显，利用支付宝开通收钱码、进货、接入外卖配送和做客流管理的小店愈来越多。

“一方面，我们会通过算法，给小店推最热门的商品;一方面，我们会固定时间，比如每周三，和各种假期的前夕，给小店主们配置进货补贴，让他们更低成本、更精准的进货，生意变更好。”支付宝商家服务进货负责人韩继宽说。

广州餐饮小店老板崔荟说，自己是在疫情之后学会用支付宝进货、贷款、报名消费券等数字化操作的，“因为补贴，拿一包抽纸成本才三毛，加上还能赊账拿货等，一来一回能省不少钱，关键是进了不少年轻人喜欢的自己却没听说过的新货，学会用这些数字化工具真挺好的。”

9 月 15 日，马云在重庆智博会上呼吁所有城市关注传统行业的数字化：“这一年很不寻常，世界发生巨变、疫情带来巨大挑战，但所有不确定当中，数字化是我们最确定的巨大机遇!”

疫情之前，数字化或许只是让一些企业活得更好，疫情之后，数字化已经成为很多企业活下去的关键。马云以中国几千万街边小店举例，疫情前有能力线上运营的小店不到20%，疫情后，成千上万的小店在线上做生意、开通外卖，触及了数字化的生产力。

截至目前，全国已有超千万数字化小店收入超过去年同期，不仅扛过疫情生意回暖，而且实现了逆势增长。

网友热搜:

支付宝周期购规则小米充电宝2c无损拆解春节成支付体系年终大考网银支付的概念工银活期宝婚姻杀手 爸宝女支付宝安全支付控件刷脸支付怎么开通支付宝放大招微信支付密码破解工具支付宝比格科技阿里巴巴刷脸支付
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
微信小商店 2020苹果发布会 华为禁令今日生效 小红书推广 ip伪装 甲骨文收购tiktok 私域流量 iOS14 粉笔网张小龙道歉 苹果新品发布会

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM