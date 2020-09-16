支付宝：超500万小店数字化进货备战中秋国庆黄金周

站长之家(ChinaZ.com) 9月16日 消息:国庆中秋 8 天长假将至，数百万小店家正开始积极备货，希望借力黄金周继续回暖生意、保持逆势增长。从今起到 10 月初，小店主上支付宝搜「进货」，即可获得百万进货补贴。

9 月16日，记者从支付宝处获得一组最新数据，全国已有超500万线下小店主通过支付宝选品进货;其中广东成为小店数字化经营大省，深圳、广州和东莞的小店成为支付宝进货全国前三甲城市;而纸巾、水果、毛巾、零食成为小店进货最多的四大品类，其中人字拖、辣条、抽纸成国庆进货爆款。

数字化程度越高，小店的抗风险能力和增长潜力就越高。近半年，线下小店数字化趋势明显，利用支付宝开通收钱码、进货、接入外卖配送和做客流管理的小店愈来越多。

“一方面，我们会通过算法，给小店推最热门的商品;一方面，我们会固定时间，比如每周三，和各种假期的前夕，给小店主们配置进货补贴，让他们更低成本、更精准的进货，生意变更好。”支付宝商家服务进货负责人韩继宽说。

广州餐饮小店老板崔荟说，自己是在疫情之后学会用支付宝进货、贷款、报名消费券等数字化操作的，“因为补贴，拿一包抽纸成本才三毛，加上还能赊账拿货等，一来一回能省不少钱，关键是进了不少年轻人喜欢的自己却没听说过的新货，学会用这些数字化工具真挺好的。”

9 月 15 日，马云在重庆智博会上呼吁所有城市关注传统行业的数字化：“这一年很不寻常，世界发生巨变、疫情带来巨大挑战，但所有不确定当中，数字化是我们最确定的巨大机遇!”

疫情之前，数字化或许只是让一些企业活得更好，疫情之后，数字化已经成为很多企业活下去的关键。马云以中国几千万街边小店举例，疫情前有能力线上运营的小店不到20%，疫情后，成千上万的小店在线上做生意、开通外卖，触及了数字化的生产力。

截至目前，全国已有超千万数字化小店收入超过去年同期，不仅扛过疫情生意回暖，而且实现了逆势增长。