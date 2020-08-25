蚂蚁集团已向科创板以及港交所递交上市申请 总股本超300亿股

今日，蚂蚁集团向上交所科创板及港交所同步递交上市招股文件，拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300. 3897 亿股。有消息称蚂蚁集团在上海和香港两地的募资总额或高达 300 亿美元(约 2070 亿元)

据蚂蚁集团招股书显示，蚂蚁集团 2017 年- 2019 的营收分别为653. 96 亿元、857. 22 亿元、1206. 18 亿元， 2020 年上半年营收为725. 28 亿元。