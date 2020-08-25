蚂蚁集团已向科创板以及港交所递交上市申请 总股本超300亿股

今日，蚂蚁集团向上交所科创板及港交所同步递交上市招股文件，拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300. 3897 亿股。有消息称蚂蚁集团在上海和香港两地的募资总额或高达 300 亿美元(约 2070 亿元)
据蚂蚁集团招股书显示，蚂蚁集团 2017 年- 2019 的营收分别为653. 96 亿元、857. 22 亿元、1206. 18 亿元， 2020 年上半年营收为725. 28 亿元。
今日，蚂蚁集团向上交所科创板及港交所同步递交上市招股文件，拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300. 3897 亿股。有消息称蚂蚁集团在上海和香港两地的募资总额或高达 300 亿美元(约 2070 亿元)
据蚂蚁集团招股书显示，蚂蚁集团 2017 年- 2019 的营收分别为653. 96 亿元、857. 22 亿元、1206. 18 亿元， 2020 年上半年营收为725. 28 亿元。
8月21日消息，据证监会官网公开的信息显示，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。早些时间，多家媒体报道称，蚂蚁集团计划在数周内提交香港和上海的IPO申请， 计划最早于10月份在两地上市。同时，蚂蚁集团香港、上海双重上市计划的目标估值为2250亿美元，融资300亿美元。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所?
据证监会官网信息显示，蚂蚂蚁集团已完成了首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市辅导备案工作。此前，正在8月21日，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。8月14日，浙江监管局官网公示了蚂蚁科技集团股份有限公司
证监会浙江监管局官网 8 月 14 日公示了蚂蚁集团辅导备案文件。文件显示，蚂蚁正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导。
今日晚间，证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO 胡晓明及 CTO 倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有 3 名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。
DoNews8月23日消息（记者 翟继茹）23日，天眼查数据显示，阿里彭蕾、张勇、武卫3人退出蚂蚁科技集团股份有限公司董事，新增程立、胡祖六、蒋芳、郝荃、黄益平5人为董事。今年7月份，蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。蚂蚁集团董事长井贤栋表示，“我们欣喜?
据新流财经公众号报道，从多个信源获悉，蚂蚁集团在重庆申请的消费金融牌照，目前除了个别细节没有最终明确，已经进入到最后决定性阶段，有望于今年在重庆拿下继小米之后的第二张消费金融牌照。
今日，蚂蚁集团董事长井贤栋在与证监会科技监管局局长姚前参加一场对话访谈节目时指出，区块链是数字经济时代的信任新基建，没有信任的引擎，数字经济很难真正发展，未来上链将成为每个企业的标
据财联社报道，蚂蚁集团最快月内向香港联交所递交上市申请，香港上市集资额或达 100 亿美元。
据香港信报报道，阿里巴巴旗下蚂蚁集团启动A+H上市计划，财新引述消息称，蚂蚁集团计划两地上市集资 300 亿美元(约 2340 亿港元)，估计最快在 9 月IPO。
有媒体透露称，蚂蚁集团计划A股、港股两地上市，共集资300亿美元，估计最快在9月IPO。蚂蚁集团目前估值约2000亿美元，此次上市预计将发行15%的股份，其中上海科创板发行10%股份，香港发行5%股
今日傍晚，蚂蚁集团向上交所及港交所同步递交了A+H招股文件。据蚂蚁集团招股书显示，蚂蚁集团 2017 年-2019的营收分别为653. 96 亿元、857. 22 亿元、1206. 18 亿元， 2020 年上半年营收为725. 28 亿元。蚂蚁集团 2017 年- 2019 年的净利润分别为82. 05 亿元、21. 56 亿元、180. 72 亿元， 2020 年上半年净利润为219. 23 亿元。
DoNews8月20日消息（记者 翟继茹）20日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞在采访时表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。蒋国飞提出区块链（Blockchain）始于区块（Block），但核心是链（Chain）。当区块链与产业链接后，可以实现数字资产在平台上更好的流转和交换。蒋国飞认为，过去很多的数字化协作是断裂的；未来，“路”修好了，产业就可以繁荣了。简单来说，由于区块链
8月20日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞做客《寻找区块链力量》对话节目。他表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。与他对话的嘉宾是中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事肖风。
8月20日消息，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞做客《寻找区块链力量》对话节目，他表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。一个月前，蚂蚁集团区块链品牌正式由“蚂蚁区块链”升级为“蚂蚁链”。作为蚂蚁链的负责人，蒋国飞提出区块链（Blockchain）始于区块（Block），但核心是链（Chain）。蒋国飞指出，过去很多的数字化协作是断裂的；未来，“路”修好了，产?
花呗是很多网友在线购物甚至线下消费的主要支付方式了，简单方便。不过前两天有报道称，花呗开始接入央行征信系统，这让很多人担心影响信用。对于花呗上征信的问题，蚂蚁集团日前向新浪财经做
根据天眼查信息显示，8月21日，蚂蚁科技集团股份有限公司发生工商变更，彭蕾、张勇、武卫 3 人退出董事，新增程立、胡祖六、蒋芳、郝荃、黄益平 5 人为董事。
7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板（A+H）寻求同步发行上市的计划。最新消息显示，蚂蚁集团在两地上市计划中目标估值为2250亿美元
三言财经8月24日消息，据证监会网站消息，证监会受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料。
据媒体报道，支付宝母公司蚂蚁集团最快会在本月内向港交所递交上市申请，募资金额有望达到100亿美元，约合人民币693亿元。根据证监会的公示文件，蚂蚁集团已接受上海科创板上市辅导，中金、中
蚂蚁集团据悉在两地上市计划中目标估值为 2250 亿美元，在上海、香港IPO中将筹资 300 亿美元。蚂蚁集团计划最早于 10 月份在两地上市。
顺丰控股发布 2020 年半年度报告，实现营业收入711. 29 亿元，同比增长42.05%;上半年实现净利润37. 6 亿元，同比增长21.35%。一季度快递行业业务量..
今天七夕，中国传统的情人节。单身的人，心疼自己;不单身的人，心疼自己的钱包。但不论是上半年的西洋情人节，还是下半年的中国传统七夕节，淘宝..
随着使用微信人群的不断壮大，各类安全问题也开始出现。微信安全中心就汇总了10个大家最关心的微信安全问题答案，看完自己也能轻松搞定。1、忘记微..
根据彭博社周二援引一位知情人士消息称，苹果(NASDAQ：AAPL)将于下月在印度开设一家网店。目前，苹果通过第三方供应商和电商公司(如亚马逊和沃尔..
今日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书。招股书显示，蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分别实现营业收入653.9..
2020 年，全球经济全面进入“新常态”。相较于实体经济，移动互联网暂未出现大幅下滑，相反，游戏、在线办公、社交娱乐等更是逆势上升。但这并意味..
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日常，我们在刷抖音时候，偶然会在热门刷到一些直播间的推荐，直播的内容也多是一些名人的演讲直播，进入直播间有种让人看现场直播的错觉。..
8月25日，迅雷发布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示，Q2迅雷集团各项业务总营收为4430万美元（约合人民币3.06亿），环比下降..
汽车自燃也算是一种常见的意外事故，不过新能源汽车，因为有电池组和高压驱动装置的存在，其自燃的情况，也更受到消费者的关注。前几天中，一辆北..
DoNews 8月25日消息（记者 丁凡）近日，一款三星新机通过了WiFi联盟认证，型号为SM-F415F/DS。该型号三星手机被认为是廉价版三星GalaxyFold，其命..
2020年8月26日，这天是周三，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史知识的，问题是“古代的圣旨都是黄色的吗?”相信很多小伙伴在电视剧都见..
七夕之际，腾讯视频京东旗舰店推出5折大促活动，VIP年卡原价198元，现在只要99元。此外，支持电视端的超级影视会员年卡原价488元，现在也只要244元..
8月11日，小米10至尊纪念版正式发布，在拍照方面拥有拥有小米变焦最远的潜望式超长焦镜头，高达120倍；定制主摄采用了行业中少有的1/1.32英寸型超..
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特斯拉供应商、上交所上市公司易德龙发布了2020年半年度报告。报告显示，该公司今年上半年的营收为6.03亿元，同比增长24.98%；净利润约为7296万元..