TikTok正式起诉特朗普政府；蚂蚁集团董事调整；平台回应女童被喂到70斤当吃播赚钱

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TikTok正式起诉特朗普政府；蚂蚁集团董事调整；平台回应女童被喂到70斤当吃播赚钱

2020-08-25 08:16 · 稿源：站长之家
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TikTok正式起诉特朗普政府

据央视新闻报道，当地时间 8 月 24 日，TikTok正式对美国特朗普政府提起诉讼，TikTok声明称：“特朗普针对TikTok发布的行政命令威胁禁止我们在美国的业务，这项禁令不仅试图剥夺数百万美国用户在疫情期间依赖的娱乐和交流平台，还将危及我们为美国人提供的 1 万个工作机会。面对这样的行为，我们别无选择，只能提出诉讼。”

据TikTok公布数据显示， 2018 年 1 月约有 1100 万美国人使用TikTok，截至 2020 年 6 月，TikTok的美国月度活跃用户超 9100 万，同时，TikTok在全球范围内下载数量约为 20 亿次。

8 月 23 日，字节跳动宣布将于美国时间 8 月 24 日(北京时间 8 月 25 日)起诉特朗普政府。字节跳动在文中表示：“近一年来，我们怀着真诚的态度，寻求跟美国政府沟通，针对他们所提出的顾虑提供解决方案。但美国政府罔顾事实，不遵循正当法律程序，甚至试图强行介入商业公司谈判。为确保法治不被摒弃，确保公司和用户获得公正的对待。我们宣布正式通过诉讼维护权益。”

抖音2

蚂蚁集团董事调整

据天眼查数据显示，近日，蚂蚁集团发生了工商信息变更，阿里巴巴集团CTO程立、阿里巴巴集团首席人才官蒋芳、北京大学国家发展研究院副院长黄益平、经济学家胡祖六和郝荃五人成为董事，阿里巴巴集团合伙人彭蕾、阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇、阿里巴巴首席财务官武卫退出董事。

目前，蚂蚁集团董事长为井贤栋，CEO为胡晓明。

此外，昨日晚间证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO 胡晓明及 CTO 倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有 3 名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。

此前，有媒体报道称，蚂蚁集团在两地上市计划中的估值目标为 2250 亿美元 ，公司在香港和上海IPO中的筹资目标为 300 亿美元。 

支付宝，蚂蚁金服

平台回应女童被喂到70斤当吃播赚钱

据红星新闻报道，昨日，针对“ 3 岁女孩被爸妈喂到 70 斤当吃播赚钱”的报道，西瓜视频平台方面回应称，此前已经监控到佩琪的视频以及网友的反馈，由于其账号的投诉密度变大，平台已经于上周对其视频和账号进行了封禁。

此前，有媒体报道称，最近一个3岁的“小网红”佩琪引起了大家的关注，因为她的体重实在太夸张了。今年五月，三岁的佩琪已经超过60斤，如今她已经70斤重了。不仅如此，佩琪的爸妈还经常兴奋地宣布：“马上突破100斤!”

据悉，在一个视频中，大人不断给小佩琪添食物，小佩琪反复央求：别弄了别弄了别弄了。佩琪在社交视频网站虽然粉丝只有5157个，但某单条视频的播放量最高达到55.6w。

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