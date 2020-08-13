斗鱼回应部分吃播主播浪费；字节跳动回应收购百科名医；B站网页版支持HEVC解码

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斗鱼回应部分吃播主播浪费；字节跳动回应收购百科名医；B站网页版支持HEVC解码

2020-08-13 08:17 · 稿源：站长之家
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斗鱼回应部分吃播主播浪费

据澎湃新闻报道，昨日，针对央视“大胃王吃播浪费严重”的报道，斗鱼方面回应称，将积极响应中央相关号召，加强对之后的美食类直播内容审核，杜绝餐饮浪费行为，共创风清气朗的直播氛围。

昨日早些时候，央视新闻报道称，联合国粮农组织统计显示，全球每年约1/3粮食被损耗和浪费，总量约每年13亿吨。世界76.33亿人口中至少还有8.2亿面临饥饿，相当于世界上每9人中就有1人挨饿。现在有些所谓大胃王吃播秀，更是浪费严重，有的甚至吃了再把食物吐掉。

据悉，“吃播”是从2014年底2015年初在韩国网络上兴起的一种“美食真人秀”节目，具体来说，就是坐在家中的网络摄像头前，向网友直播自己吃饭的过程，依靠“吃相”的受欢迎程度获得“打赏”。吃播走红，主要有“颜值高”、“胃口大”、“吃不胖”三大原因。

斗鱼

字节跳动回应收购百科名医

昨日晚间，蓝驰创投发布公告称，字节跳动宣布以数亿元完成对百科名医的全资收购，蓝驰创投领投并参与了百科名医的A、B轮融资。

对此，字节跳动方面表示，收购百科名医，主要是为了建设更完整的平台内容生态。我们期待百科名医为今日头条、抖音、西瓜视频等产品，注入更丰富、更优质的医学科普内容，更好地满足用户获取实用医疗健康知识的需求。

据悉，今年 5 月就有媒体报道称，字节跳动完成了对医学科普知识平台百科名医网的全资收购，字节跳动战略投资负责人、游戏业务负责人严授成为后者的法人代表。

字节跳动、今日头条

B站网页版支持HEVC解码

昨日，B站主站技术中心宣布，B站网页版现已支持HEVC解码。同时，B站方面还表示，未来将支持AV1 解码。

据悉，HEVC是High Efficiency Video Coding的缩写，是一种新的视频压缩标准，用来以替代H.264/AVC编码标准，2013年1月26号，HEVC正式成为国际标准。HEVC压缩方案可以使1080P视频内容时的压缩效率提高50%左右，这就意味着视频内容的质量将上升许多，而且可以节省下大量的网络带宽，对于消费者而言，我们可以享受到更高质量的4K视频、3D蓝光、高清电视节目内容。

QQ截图20200813081954.jpg

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