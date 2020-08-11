小米透明电视发布 售价49999元

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 小米最新资讯 > 正文

小米透明电视发布 售价49999元

2020-08-11 22:20 · 稿源：站长之家

在今日晚间小米十周年发布会上，小米带来了第三个“超大杯”小米透明电视。配置方面，小米透明电视采用透明OLED屏幕，尺寸 55 英寸，5.7mm超薄设计。其配备10. 7 亿原色屏幕，支持DCI-P3 93%广色域，120Hz刷新率，支持MEMC运动补偿，并采用MTK9650 定制电视芯片。价格方面，售价 49999 元。

afe09d9dly1ghn7ztk2trj20u018gqqk.jpg

网友热搜:

小米CC9配置小米手机自动重启小米note3配置小米max4 雷军小米尼龙偏光镜怎么样小米8青春版发布会视频直播小米在印度销量逆天了小米笔记本键盘不能用小米Note顶配版怎么样魅族16xs对比小米cc9小米在欧洲销量一加6t与小米8
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
2020世界500强 微软回应断供谣言 RTX30系列显卡 贝壳找房赴美上市 美国封杀微信 麒麟9000 iPhone12最新消息 鹿鸣人工桌面 微软求购TikTok 米家智能

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM