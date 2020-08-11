小米透明电视发布 售价49999元

在今日晚间小米十周年发布会上，小米带来了第三个“超大杯”小米透明电视。配置方面，小米透明电视采用透明OLED屏幕，尺寸 55 英寸，5.7mm超薄设计。其配备10. 7 亿原色屏幕，支持DCI-P3 93%广色域，120Hz刷新率，支持MEMC运动补偿，并采用MTK9650 定制电视芯片。价格方面，售价 49999 元。
在今日晚间小米十周年发布会上，小米带来了第三个“超大杯”小米透明电视。配置方面，小米透明电视采用透明OLED屏幕，尺寸 55 英寸，5.7mm超薄设计。其配备10. 7 亿原色屏幕，支持DCI-P3 93%广色域，120Hz刷新率，支持MEMC运动补偿，并采用MTK9650 定制电视芯片。价格方面，售价 49999 元。
8月7日消息，小米集团公关部总经理徐洁云表示，几个媒体朋友实在太小看小米电视超大杯了，那个惊艳不是套话，是真惊艳。目前关于小米电视大师系列超大杯的细节官方尚未透露，从徐洁云的话中看
小米电视国内销量一骑绝尘，Redmi如今也拍马赶上，跻身销量前十了。今日，小米公司Redmi电视运营总监林发强晒出了2020年第31周整体电视线上零售量排名，Redmi电视首次杀入前十。随后@小米
DoNews 8月11日消息（记者 刘文轩）小米CEO雷军今晚进行了小米10周年演讲，演讲过后，雷军正式宣布推出小米10至尊纪念版。小米10至尊纪念版在外观上分为陶瓷黑、亮银版和可以看到电路效果的透明版。小米10至尊纪念版带来120Hz流速屏，也是小米首款真10亿色（10bit）屏幕的手机，除此之外，还支持前后感光，带来更精准的自动亮度。配备立体声双扬声器，带来极致的影音体验 。其它配置方面，小米10至尊纪念版搭载高通骁龙865处理器、
8月11日晚19点30分，雷军的小米成立10周年演讲暨新品发布活动将隆重召开，目前，官方已经预告了小米10至尊纪念版、Redmi K30至尊纪念版以及第二款小米电视大师系列等“超大杯”产品。
8月7日消息，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军宣布，小米电视大师系列第二款即将于8月11日登场。雷军介绍，小米电视大师系列第二款是“超大杯”，定位要比小米大师系列第一款更
在本月中旬召开的发布会上，小米电视棒正式发布。而援引外媒 91Mobile 报道，这款电视棒即将于 8 月 5 日登陆印度市场。和亚马逊的 Fire TV Stick 类似，新款小米电视棒是一款便携式的流媒体设备，可通过 HDMI 端口和电视连接，播放 Netflix、Amazon Prime 和 Disney Hotstar+ 的资源。
当下，开机广告几乎成为互联网电视的“标配”。但此前由于无法跳过、一键关闭，广为用户诟病。2019年下半年，江苏省消保委针对智能电视开机广告侵犯消费者权益问题开展系列专项行动，
小米电视“十周年感恩季”超级优惠来了！今天至8月20日购买小米电视，最高立减3000元。其中优惠最大的是小米电视4 75英寸原价8999元，限时闪降3000元，到手仅5999元。这款电视201
经过了一段时间的密集预热，雷军的小米十周年主题演讲以及小米10至尊纪念版等多款新品的发布会将于明日正式举办。随着发布会进入最后的倒计时，越来越多的爆料设计到了最为核心的“秘密”。比如现在就有爆料达人抢先晒出了据称是小米10至尊纪念版的外观渲染图，这也是本次发布会最大的主角的首次亮相。根据此次曝光的渲染图来看，小米10至尊纪念版拥有银色和透明两个版本，虽然依旧是后置四颗摄像头，但外观形式上却与?
今日，江苏省消保委发文称，因前期乐视公司无实质整改， 2019 年 12 月 12 日，对乐视强行植入开机广告且不可关闭侵犯消费者权益问题依法向南京市中级人民法院提起消费民事公益诉讼， 2020 年 1 月 6 日，市中院立案受理。 2020 年 7 月 15 日，市中院正式开庭审理乐视公益诉讼案，双方提交了证据并发表意见，法庭将择日宣判!
8月6日消息，小米集团公关部总经理徐洁云透露，小米8月11日发布会不止有Redmi和小米超大杯旗舰两款新品。目前官方尚未公布第三款新品的具体信息，有网友猜测可能会有小米MIX新品。去年下半
7 月 10 日，小米迎来上市两周年后首个交易日，开盘半小时后，股价达到 17 港元水平，重回股票发行价。这让资本市场重估小米有了新的契机，也给小米的投资者们以更加明确的信心。从今年第一个交易日至今，小米股价累计涨幅超过50%，对比之下小米的涨幅颇为可观，毕竟腾讯今年涨幅超过40%，阿里巴巴涨幅也才超过20%。目前小?
知情人士称，印度政府已禁用更多中国应用程序，包括小米浏览器Pro和百度搜索。对此，小米印度的一位发言人表示，该公司正在了解事态发展，将会采取恰当措施。百度对此不予置评。
小米迎来成立十周年，除了雷军的公开演讲，小米10至尊纪念版、K30至尊纪念版和小米大师系列电视第二款等产品，一些补充活动也开始跟进。小米商城APP的信息显示，8月16日到18日，小米9、小米9探
有了这样的厕所，谁还敢上厕所玩手机？绝佳的防沉迷模式！据国内媒体报道，近日，日本东京，有民众发现在一家公园发现了一间透明厕所，3个坑位都是透明的。等锁门后，厕所会自动变成雾面。
近日印度政府对数十款中国公司开发的应用程序进行禁用，其中就包括小米、百度、腾讯、阿里等旗下的众多应用产品，最新的一次是发生在7月28日，印度电子信息技术部决定开展第二轮禁用中国网络程序的决定，该禁令涉及 47 个中国公司开发的程序。
8月11日，小米创始人雷军将举办十周年演讲，分享心路历程，展望未来发展。与此次演讲相得益彰的是，小米10至尊纪念版将首发亮相，作为对米粉的献礼。今日，小米方面公布了第二个“超大杯
经历了多次偷跑后，小米终于正式发布了TV Stick(电视棒)产品，目前仅面向海外市场。所谓电视棒，可以理解为小型电视盒子，根据官方数据，其三围92.4 x 30.2 x 15.2 mm，大约普通人手指长度那样
在上市两周年之际，股价在地上 “趴”了多月的小米，终于猛涨了一波，从 5 月开始股价一路狂奔，两个月内上涨幅度超过了71%，近日最高达到了17. 5 港币。
7月27日，小米电视带来了好消息：奥维云网数据显示，2020年上半年，小米电视出货量中国第一，并连续六个季度稳居中国第一。2019年，小米电视完成了中国市场1000万台的市场目标。雷军表示，这是
【TechWeb】8月11日，Redmi正式发布定位旗舰的K系列新品：Redmi K30 至尊纪念版。作为十周年代表作之一，Redmi K30 至尊纪念版搭载天玑1000+旗舰5..
【TechWeb】8月11日，小米10周年发布会暨小米公司创始人雷军公开演讲成功举行，现场发布了多款10周年高端新品。其中，小米透明电视作为小米电视大..
【TechWeb】8月11日，小米集团十周年雷军首次公开演讲在小米科技园举办，小米集团董事长、创始人兼CEO雷军发表了“一往无前”的十周年演讲。雷军用..
DoNews 8月11日消息（记者 吴丽）8月11日晚，小米召开十周年主题演讲会。会上，九号卡丁车Pro兰博基尼汽车定制版正式发布，售价9999元。外观方面，..
在小米10周年的大会上渐渐进入尾声的时候，之前预告的One More Thing来了，几乎没人想到会是一台兰博基尼——定制版九号卡丁车 Pro，售..
凤凰网科技讯 8月11日晚间消息，针对北京市发布暴雨预警信息，饿了么方面向凤凰网科技表示，骑手安全是其平台最重的重点，平台将根据官方发布的天..
2014年，小米启动手机芯片自研。2017年，小米发布了第一代澎湃S1芯片，但此后就再也没有关于澎湃的官方消息，坊间说法称澎湃S2流片五次均告失败。..
让众多人期待一九的“小米 10 至尊纪念版”正式发布，小售价 5299 元起， 8 月 16 日正式上市首销。这款手机具体表现如何呢?..
北京时间 8 月 11 日晚，在“小米十周年”雷军的公开演讲之上，我们期待已久的“小米10至尊纪念版”终于揭开了神秘的面纱。作为小米十周年的献礼，..
8 月 11 日晚，小米在总部开启了“一往无前”小米十周年演讲。在此次演讲的下半场，小米不但为我们带来了多款“超大杯”新品，还为我们带来了多款..
8 月 11 日晚，小米品牌正式发布了小米10至尊纪念版手机。随后，相机评测机构DXOMARK公布了这款手机的相机拍照测试结果，拿到了 130 分。其中，拍..
8 月 11 日晚，小米十周年主题演讲正式开幕。小米创始人雷军在演讲中向大家回忆起了与格力董事长董明珠打赌一事的来龙去脉。雷军最后还表示，自己..
我国移动互联网飞速发展的同时，消费者隐私安全正面临前所未有的挑战。近日，央视曝光不法分子利用SDK在用户不知情的情况下，盗取用户手机设备内包..
8月11日，以“一往无前”为主题的小米十周年雷军公开演讲在小米科技园举办。这是雷军首度对公众做公开演讲，也是今年消费电子行业在北京的首次大型..
8月11日，Redmi正式发布定位旗舰的K系列新品：Redmi K30 至尊纪念版。作为十周年代表作之一，Redmi K30 至尊纪念版搭载天玑1000+旗舰5G处理器，..
?8月11日，小米创办人，董事长兼CEO雷军于北京总部小米科技园举办小米十周年主题演讲，同时正式发布十周年旗舰小米10至尊纪念版。小米10至尊纪念..
8月11日，小米集团十周年雷军首次公开演讲在小米科技园举办，小米集团董事长、创始人兼CEO雷军发表了“一往无前”的十周年演讲。雷军用20个故事回..
8月11日晚，小米举办了十周年主题演讲会，会上小米集团创始人、董事长兼CEO雷军做了精彩的个人演讲，还发布了九号卡丁车Pro兰博基尼汽车定制版等..
凤凰网科技讯 8月11日消息，雷军在小米十周年公开演讲上发布了全球首款量产透明电视。该款电视配备了55英寸、宽5.7mm的透明OLED屏幕，拥有DCI-P3 ..
8月11日晚，小米带来了一款重磅产品：小米透明电视，这是世界第一台量产的透明电视，售价49999元！小米透明电视是小米电视大师系列的第二款产品，..