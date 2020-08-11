小米透明电视发布 售价49999元

经过了一段时间的密集预热，雷军的小米十周年主题演讲以及小米10至尊纪念版等多款新品的发布会将于明日正式举办。随着发布会进入最后的倒计时，越来越多的爆料设计到了最为核心的“秘密”。比如现在就有爆料达人抢先晒出了据称是小米10至尊纪念版的外观渲染图，这也是本次发布会最大的主角的首次亮相。根据此次曝光的渲染图来看，小米10至尊纪念版拥有银色和透明两个版本，虽然依旧是后置四颗摄像头，但外观形式上却与?