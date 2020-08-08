360金融品牌升级 启用“360数科”为新品牌

今日， 360 金融正式对外公布品牌升级，启用“ 360 数科”为新品牌。
今日， 360 金融正式对外公布品牌升级，启用“ 360 数科”为新品牌。
7月22日消息，近日，浙江嘉兴市公安局港区分局给360金融送来一封感谢信和写有“警企合作显神威，数据支撑安宁”锦旗，向360金融大力协助嘉兴警方反诈，并取得显著成效表示感谢。在感谢信中，嘉兴警方表示在开展反诈的关键时期，360金融主动作为，充分展现了全球一流金融科技平台的职责担当，为港区分局开展精准反诈宣传工作提供了坚强有力的支撑，为全区打赢这场人民战争做出了重大贡献。据了解，在360金融的协助下，?
7月27日消息，日前，360金融CFO徐祚立在“2020年上市公司领袖峰会中概分会”上发表演讲称，根据第三方咨询机构保守测算，到2025年中国消费信贷市场规模将达到24万亿以上，360金融计划从三个不同角度发力，全面提升服务能力。徐祚立透露称，通过此次疫情的检验，360金融实现了多个业绩指标的V型反转。他宣称，从资本市场角度来看，自今年年初以来，360金融的表现远远优于同行，以及主要市场指数。在分享中，徐祚立披露?
在2020世界人工智能大会上，360金融首席科学家张家兴博士在企业级AI架构专场中发表金融领域的数据AI融合中台演讲，分享360金融在人工智能应用的实战经验。张家兴认为，“原本在金融里的决策是基于人的理性的决策，但随着人工智能的发展，我们逐渐转变为用机器学习模型做抉择。这种决策超越了人的理性，可以称为超理性决策，其特点是基于数据和不可解释，效果上优于人的理性决策。”据悉，目前市场上采取?
【TechWeb】7月13日消息，360金融对外发布公告正式宣布组织架构升级，内容涉及组织架构调整和战略升级。公告称，360金融任命徐祚立为公司首席财务官，原首席财务官吴疆将担任首席战略官（CSO）。360金融方面表示，这些管理上的变化将使公司能够更好地实施其增长战略，满足其未来发展的需求，并在瞬息万变的市场环境中进一步提升组织能力。据悉，徐祚立曾任360集团联席CFO，此前一直兼任360金融高级顾问，支持CFO工作。周鸿祎表示?
今日， 7 月 13 日， 360 金融发布公告宣布组织架构升级， 360 金融任命徐祚立为公司首席财务官，原首席财务官吴疆将担任首席战略官（CSO）。
前 360 高级技术总监、Web前端主任架构师、技术委员会委员吴亮(月影)近期已加入字节跳动。吴亮的直接汇报对象为负责包括信息流、搜索、游戏、支付等大中台搭建的技术负责人廖宝华，+ 2 级汇报对象则为字节跳动高级副总裁洪定坤。
在金融领域里,一切服务的提供与信息的储存,都要依赖于一个大前提——安全。尤其是目前互联网科技高速发展,线上优化信用体系,保证用户信息安全与制衡企业风险,是促进金融高质量发展的必要条件之一。具体来说,应当破除担保依赖,改革信用监测、评估、决策体系,完善基于信用的市场化优胜劣汰机制。随着智能风控行业的发展,越来越多的金融机构也意识到智能风控带来的革新作用,能够弥补传统风控技术的不足,为缺少借贷记录的人群提供风控?
日前 360 保险发布的《 2020 上半年理赔服务报告》显示，中老年群体是出险的高发人群，尤其40- 60 岁的男性是赔付最高频的人群，一时又引发人们对“中年焦虑”的关注。熬夜、喝酒、抽烟等不良生活作息习惯加上高强度的工作模式，让很多中年人的身体处于亚健康状态。作为家中顶梁柱们，保险规划成为中年人不得不提上日程的计划。 来自珠海的潘先生是提早做好风险规划的受益者，潘先生今年 52 岁，目前在重庆做生意。今年 2 月份，?
近日，在央视网《对话》节目中，周鸿祎谈起赴美上市原因时表示，当时的想法比较简单，就是终于给投资人有一个交代了。他称， 2010 年， 360 曾和大公司发生过冲突，直言如果不是一家上市公司被人摁死了都没人知道。所以， 360 一定要成为一家美国上市公司。“这样别人再欺负我们的时候，可能大家就会觉得说，你好歹是家上市公司，不那么容易(死)，当然这个想法今天看来很可笑。但当时是一种比较质朴的想法。”
近段时间以来，国内不少地区遭受了暴雨的袭击，特别是南方地区，因暴雨导致水位上涨，长江中下游防汛形势严峻。为此，各个地区也准备了相应的防范措施，来应对洪水险情。不过，让人想不到的是
随着我国互联网进程的加速，各大机构和企业纷纷选择将官方网站作为对外宣传的核心门户。然而，在搜索过程中，搜索引擎会把相关信息全部展现给潜在客户。如此一来，不仅会造成客户的分流，甚至还会带来各种“李鬼”，败坏品牌的好感度。要解决这个问题，最直接的方法便是进行 360 官网认证，通过显著的“官网”标识，突出网站的权威性、专业性，让用户可以一步到位，直接认准你！ 作为我国最大的搜索引擎之一， 360 搜索在移动端的
DoNews 7月10日消息（记者 吴丽）7月10日，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地方媒体以及基金会等第三方非营利性组织，通过平台配捐、媒体报道、基金会扶持等方式，为0-12岁的大病儿童提供专属救助通道，以互联网科技守护每个家庭的希望。据360大病筹负责人介绍，发起宝贝计划的初衷，一是希望借助互联网科技打破传统救助方式在时间和空间的限制，为大病儿童提供
据国内媒体报道，近日，周鸿祎做客央视网《对话》节目中谈及360上市原因时表示，2010年曾和大公司发生过冲突，要不是一家上市公司，被人摁死了都没人知道。周鸿祎称，当年上市第一个简单的想
并不是所有人都追求大富大贵，但家人身体健康永远不会离开每个人的心愿单。然而，妻儿接连的罹患重病，击碎了胡雨露对于生活的所有期待。 胡雨露是来自湖南株洲的农村汉子，对于他来说，那场噩梦始于 2019 年的夏天。当时，胡雨露的妻子因为身体不适前往医院检查，检查结果显示妻子患上了胸肌瘤，虽然通过检查和手术化验最终判定是良性肿瘤，但相关的医药费依然掏空了这个并不富裕的家庭。 原本以为妻子能够健康出院，一家人又可?
【TechWeb】7月10日消息，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地方媒体以及基金会等第三方非营利性组织，通过平台配捐、媒体报道、基金会扶持等方式，为0-12岁的大病儿童提供专属救助通道，以互联网科技守护每个家庭的希望。360大病筹负责人介绍，发起宝贝计划的初衷，一是希望借助互联网科技打破传统救助方式在时间和空间的限制，为大病儿童提供快速高效的网络救?
7月8日，360联合中国移动，发布了全新款Wi-Fi 6标准高速路由器“T6G”，符合AX1800规格，并搭载众多黑科技，完美匹配未来宽带升级和智能家庭。360 T6G路由器采用1024QAM调制方式，进
近日，一则在 360 大病筹发布的“女大学生身患脊柱侧弯多年，恳请社会好心人相助重回校园”求助信息，让人们再次关注“天线宝宝”患者群体。来自贵州黄平县的张越敏是一名脊柱侧弯患者（俗称“天线宝宝”），也是一名在校大学生，因为家庭无力支付手术治疗费用，在 360 大病筹发起求助，盼望好心人援助重回校园。目前，张越敏已获 278 人帮助，共筹集 15000 余元，爱心接力还在持续进行中。（图：“天线宝宝”患者张越敏） 据悉，
买AMD处理器，遭遇下面这样的情况，说起来还真有点哭笑不得。媒体报道，有国内用户购买锐龙5 3600处理器后意外发现，收到的包装盒居然来自锐龙3 3200G。好在里面的处理器并没错，从开口封签
以网络安全闻名的360公司近年来在不断扩大业务范围，去年360安全浏览器业内首款主打PC大屏场景的360小程序，其具有免安装、易卸载、快速启动的特点，十分快捷方便。如今360小程序已经吸引了大量的开发者入驻及用户使用，上线产品过千款。本次ChinaJoy2020，DoNews有幸采访到了360浏览器事业部的总经理杭程先生，请他谈谈为什么360会布局PC端小程序、360小程序有什么自己的特色以及很多开发者和用户都会关心的问题。DoNews：首先想?
8 月 6 日，拼多多开启了百亿补贴节，活动一直持续到 8 月 8 日，里面的物品可以说都是以超低折扣在促销了，全类目不限量，将在日常补贴基础上加码..
8 月 6 日，拼多多开启了百亿补贴节，活动一直持续到 8 月 8 日，里面的物品可以说都是以超低折扣在促销了，全类目不限量，将在日常补贴基础上加码..
著作权法修正案草案8月8日提请全国人大常委会会议第二次审议。草案二审稿完善了作品的定义和类型，删去了不得滥用权利影响作品正常传播及法律责..
有广告商表示，TikTok正在帮助广告客户为美国禁令做准备，并为无法继续运行的广告活动提供退款。TikTok表示，它将继续履行计划中的广告活动，退还..
【TechWeb】 8 月 8 日消息，猫眼娱乐对外发布公告称，预计 2020 年上半年收入约2-2. 3 亿元，净亏损约3.9-4. 4 亿元。而 19 年同期收入约为19. 8..
8 月 8 日消息，《王者荣耀》官方宣布，王者荣耀首部官方动画番剧正式启动，由王者荣耀、企鹅影视出品，将在腾讯视频播出。官方还晒出了首张动态..
2020 年 8 月 1 日，TikTok在美业务将被出售的消息传出，而两年前的这一天，Musical.ly正式改名TikTok。整整 2 年，TikTok的命运发生了翻天覆地的..
微信官方宣传在8月8日将上线，微信支付摇一摇免单活动，在全国线下门店或线上小程序使用微信支付，成功付款后，摇一摇就有机会获得，免单资格为10..
随着淘宝上的一些老牌店铺红人们，如雪梨、于momo小饺子、张沫凡等纷纷开始从直播自己店铺的服装扩展到全品类，初代红人土豆fancy也开始顺应大势入..
今年7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，根据北斗卫星导航系统发言人冉承其介绍，支持北斗地基增强高精度应用的手机已经上市，在国内智能..
8月8日消息，第八届互联网安全大会（ISC 2020）上 360 董事长兼CEO周鸿祎发表战略演讲，他表示，数字孪生时代整个世界的基础都架构在软件之上，一..
美国当地时间8月7日，SpaceX在美国肯尼迪航天中心发射升空使用“猎空9号火箭”发射第十批星链卫星，本次发射的星链卫星数量达到57颗，使得该计划的..
这是一个看似主打“日常共鸣”，实则以“恐怖”为内核的奇葩账号。账号只有 4 条内容、一个主题“人体的漏洞”，总播放量过亿，集均获赞高达186..
国家广播电视总局广播影视发展研究中心发布的《中国视听新媒体发展报告(2020)》显示，截至 2020 年 3 月，网络视频(含短视频)用户规模达8. 5 亿，..
日前，盖茨夫妇基金会宣布将向全世界最大的疫苗生产商印度血清研究所提供1. 5 亿美元的资金，生产两种抵御新冠病毒希望比较大的疫苗，盖茨投资的..
搜狐董事局主席兼CEO张朝阳最近在国内媒体采访时表示，做产品的时候他会有意不去用BAT等竞争对手的产品，这样他的想法才比较原创，避免去抄袭别人..
据Statista的ecommerceDB统计，亚马逊在美国电子商务领域占据主导地位， 2019 年的在线净销售额(不包括第三方)达到737. 5 亿美元。排在第二位的..
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四川西部文献修复中心，有位工作 8 年的老师傅杨世全，他曾是一名的哥，因兴趣转行做修复师，并以满分成绩上岗。因工资远低于之前，杨世全还要兼职..
2020 年 8 月 4 日，全球首位图灵奖女性得主法兰·艾伦（Frances E. Allen）在她 88 岁的生日这一天去世。作为编译程序组织和优化算法的先行者，她..