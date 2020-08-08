360金融品牌升级 启用“360数科”为新品牌

在2020世界人工智能大会上，360金融首席科学家张家兴博士在企业级AI架构专场中发表金融领域的数据AI融合中台演讲，分享360金融在人工智能应用的实战经验。张家兴认为，“原本在金融里的决策是基于人的理性的决策，但随着人工智能的发展，我们逐渐转变为用机器学习模型做抉择。这种决策超越了人的理性，可以称为超理性决策，其特点是基于数据和不可解释，效果上优于人的理性决策。”据悉，目前市场上采取?