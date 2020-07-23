福布斯2020中国慈善榜出炉：许家印登顶 马云位列第五

站长之家(ChinaZ.com) 7月23日 消息：今日，福布斯发布了《 2020 中国慈善榜》，榜单显示，上榜的100 位企业家(企业)现金捐赠总额为179.1 亿元，与去年的191. 7 亿元相比，下滑6.6%。是继2011、2017、2018、2019 年之后，总捐赠金额第五次突破100 亿元。今年的入围门槛为1，000 万元，低于去年的1，800 万元。今年的慈善榜中捐赠过亿元的企业家有35 位，捐赠总额高达150.9 亿元，他们的捐赠金额占到总额的84%。

恒大集团董事局主席许家印，以30. 1 亿元的总捐赠额，继续蝉联 2020 中国慈善榜首善。加上2012、2013、2018、 2019 年，这已经是许家印第五次荣登慈善榜榜首。

碧桂园董事局主席杨国强家族以15. 2 亿元的捐赠总额位列榜眼。自 1997 年第一笔大额捐赠算起，杨国强、杨惠妍带领碧桂园集团及国强公益基金会为社会累积捐赠超 64 亿元。

排名第三的企业家来自融创中国的董事长孙宏斌， 2019 年，融创中国在扶贫、教育、环境保护等领域，累计捐赠13. 9 亿元。

此外，珠江投资的朱孟依现金捐赠总额为 12 亿元，阿里巴巴马云捐赠总额为11. 175 亿元。

从捐赠方向来看，教育和扶贫为今年慈善捐赠的两大主要方向，合计占比超六成。教育领域以35.5%的占比名列第一，成为企业家进行公益慈善的首选领域。

从上榜企业的行业集中度来看，房地产、多元化和互联网名列前三。从上榜企业分布的城市来看，深圳、北京、广州成为捐赠企业最多的前三大慈善地区。