工信部：5G手机今年出货量达8623万部

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 工信部最新资讯 > 正文

工信部：5G手机今年出货量达8623万部

2020-07-23 11:36 · 稿源：站长之家

今日，工信部信通司司长、新闻发言人闻库表示，目前，有 197 款5G终端拿到了入网许可，5G手机今年的出货量也非常好，已经有 8623 万部出货了。

网友热搜:

什么手机有5g网络5g卡要换手机吗5G手机处理器国内有5g手机吗会有5g手机换机潮吗红魔5G游戏手机新品发布会华为5g手机4g网能用吗免费领取5g手机卡首批5G手机到位5g需要换手机吗5g要来了换手机吗2019最新款5g手机上市
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 华为：截至今年一季度末5G手机出货量超三星

    今日，华为终端相关负责人在华为云互联网峰会表示，截至今年一季度末，华为5G手机中国市场份额已达63%，全球5G手机出货量份额达40%，领先三星，市场第一。截至一季度末，华为5G手机全球发货量超过 1500 万台。

    华为 5G 三星

  • 华为5G手机出货量超越三星：全球市场第一 份额达40%

    综合国内媒体报道，华为终端相关负责人7月17日在华为云互联网峰会表示，截至今年一季度末，华为5G手机中国市场份额已达63%，全球5G手机出货量份额达40%，领先三星，市场第一。截至一季度末，华为

    华为 华为5G 5g手机

  • 中国信通院：6月国内手机出货量2863.0万 5G手机占比超六成

    7月10日，据中国信通院最新发布的报告，2020年6月，国内手机市场总体出货量2863.0万部，同比下降16.6%；1-6月，国内手机市场总体出货量累计1.53亿部，同比下降17.7%。2020年6月，国内手机上

    信通院 5G手机 手机出货量

  • 中国信通院：6月国内手机出货量2863.0万 5G手机占比超六成

    【TechWeb】7月10日消息，中国信通院发布2020年6月国内手机市场运行分析报告。2020年6月，国内手机市场总体出货量2863.0万部，同比下降16.6%；1-6月，国内手机市场总体出货量累计1.53亿部，同比下降17.7%。2020年6月，国内手机上市新机型47款，同比增长23.7%。1-6月，上市新机型累计216款，同比下降12.2%。5G手机方面，2020年6月，国内市场5G手机出货量1751.3万部，占同期手机出货量的61.2%；上市新机型24款，占同期手机上市新机?

    5G 手机出货量 中国信通院

  • 华为5G手机出货量超三星成为全球第一 中国市场份额达63%

    7月17日消息，据国外媒体报道，截至今年第一季度末，华为5G手机全球出货量超过三星，成为全球第一。华为表示，截至今年第一季度末，该公司5G手机全球出货量超过1500万部，在全球5G手机出货量中占有40%的份额，在中国5G手机市场占据63%的份额。IDC的数据显示，2020年第一季度，中国5G手机的出货量约为1450万部，占整个市场的21.8%。今年4月底，Strategy Analytics公布的最新研究显示，2020年第一季度，全球5G智能手机出

    华为 华为5G 5G手机

  • 工信部与广电总局携手：2G、3G网络退出 5G提速

    在工信部的推动下，移动、联通、电信三大运营商正在大力发展5G。在这个方向中，广电总局也跟工信部成了盟友，工信部清退2G、3G网络，广电系也在加紧清退模拟电视，尽快让出700MHz的5G黄金频段。

    3G网络 5G网络

  • 消息称5G iPhone今年出货量与最初预计相比可能减半

    7月1日消息，据国外媒体报道，供应链的消息人士称，今年，苹果5G iPhone的出货量可能会比最初预计的减少50%。消息人士透露，苹果公司计划今年只出货1500万至2000万部支持mmWave的5G iPhone，而此前的预期为3000万至4000万部，降幅为50%。5G iPhone的出货量预期被大幅下调，可能有多种原因。其中一个原因可能是由于受到新冠疫情影响，许多客户可能面临着意想不到的财务压力，这可能会阻止部分潜在客户升级；另一个可能?

    iPhone12 苹果 5G

  • 99%的用户今年没必要上车5G5G手机+4G套餐更香

    7月14日，回收宝手机价值研究院发布了“2020年上半年手机价值指数”白皮书。回顾了上半年的新机市场与二手机市场，为消费者还原了今年手机市场的全貌。白皮书显示，从今年年初开始，

    5G套餐

  • 工信部：中国每周新增1.5万5G基站 5G用户数达6600万

    在今日的国新办发布会上，工信部副部长辛国斌，部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌，部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍 2020 年上半年工业通信业发展情况。中国工业和信息化部信息通信发展司司长闻库表示，目前我国5G用户数已达 6600 万，每周5G基站新增1.5万站。

    工信部 5G基站 5G用户数

  • 工信部：石墨烯热控材料在华为5G产品中得到创新应用

    【TechWeb】6月23日消息，据工信部消息，继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板华为MatePadPro5G，搭载了超厚3D石墨烯散热技术，总厚度达到400μm。该技术以石墨烯为原料，采用多层石墨烯堆叠而成的高定向导热膜，具有机械性能好、导热系数高、质量轻、材料薄、柔韧性好等特点。在电子设备高性能、小型化的发展趋势下，散热设计在电子设备开发中的重要性持续提升。随着5G手机换机潮和基站建设

    华为 5G 石墨烯

  • 工信部：石墨烯散热技术在华为5G产品中得到创新应用

    今日，工信部表示，继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板华为MatePadPro5G，搭载了超厚3D石墨烯散热技术。

    工信部 华为

  • 喜提865！三星Galaxy Z Flip 5G现身工信部

    今日，据工信部网站信息显示，三星Galaxy Z Flip 5G已经通过认证，或许在不久之后就将与我们见面。认证信息显示，三星Galaxy Z Flip 5G的机身

    三星手机 GalaxyZFlip5G

  • 工信部：上半年新建5G基站25.7万个 累计达41万个

    今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工信部副部长辛国斌表示，上半年新建5G基站25. 7 万个，截至 6 月底累计达到 41 万个。

    工信部 5G基站 5G

  • 在京东小魔方5G手机大势新品赏以旧换新，华为、vivo大牌5G新机即刻入手

    《向往的生活》第四季已经渐入尾声，新一期预告片里，老舅陈赫还有“心火烧”鼻祖宋丹丹再次光临新蘑菇屋，有故人久别重逢，带来新的故事，这才是让人期待让人热爱的生活啊。行走的广告机何老师还特意预告了京东小魔方的“向往的5G手机”大势新品赏，用大牌5G新机刷新体验，还有 0 元试先用后付、以旧换新至高补贴 4000 元、以旧换新、 10 万京豆免费送、摇一摇逛5G新品赢京豆等全新服务和玩法，向往的5G生活就在眼前了，冲鸭! 吃

    京东小魔方

  • 三星Galaxy S20 5G系列与你分享：如何两步选好5G手机

    工欲善其事必先利其器，比喻的是要做好一件事，准备工作非常重要。那么这句话用在当前，是不是可以说成在几乎所有人都知道5G高速普及的今天，如果你想拥有更加优质的网络体验，你需要一款优异的5G手机？或许很多人都表示，目前仍然处在观望期，无论是对运营商的套餐还是手机厂商频繁推出的产品，似乎还有很多人都处于看到别人乐在其中时，自己才会试探性的行动起来的状态。作为处在游离于4G升5G之间的用户，我们不妨先来看看近期公

    三星GalaxyS20 三星GalaxyS205G版

  • 中国信通院：2020上半年中国智能手机出货量2.5亿台 5G机型占比25.6%

    DoNews 7月14日消息（记者 丁凡）今日，中国信息通信研究院（CAICT）发布了上半年中国智能手机市场的数据。根据数据，今年上半年中国智能手机出货2.489亿台，同比下降了 16.1%，不过5G机型的销量有所上升。数据显示，上半年中国智能手机出货中，国产手机占比达到91%。此前，第一季度智能手机出现了萎缩。值得一提的是，5G机型出货量有所回升，环比增长12.2%，至1750万台。5G机型上半年共计出货了6360万台。

    智能手机

  • 荣耀赵明：5G手机占比已接近50％

    7月2日下午，荣耀发布了两款5G新机荣耀30青春版、荣耀10X Max两款入门级的5G手机，价格分别只要1699元起、1899元起，再一次拉低了5G手机的门槛。现在，几乎每一家手机品牌都在高呼进军5G，荣耀

    荣耀 赵明 荣耀30青春版

  • 坚果Pro 4？坚果首款5G手机敲定

    5G时代各大手机品牌陆续推出5G手机，现在坚果5G手机也即将登场。6月30日消息，坚果手机产品经理朱海舟在与网友互动时透露，发布会日期已经大概确定，但是还不允许公布。不出意外，这将是坚果

    坚果 锤子科技

  • 5G套餐降价至69元/月 消费者不换5G手机的理由并非价格贵

    近日，有媒体报道称，三大运营商将原本百元以上的5G套餐纷纷拉低到百元以下。其中中国移动折扣力度最大，目前最便宜的5G套餐只要69元。中国联通、中国电信5G套餐优惠力度也不小，中国联通5G畅

    5G套餐 5G手机

  • 荣耀老熊科普：5G大屏手机为什么能比4G手机还省电？

    明天下午2点半，荣耀将举办线上发布会，正式带来荣耀30青春版和荣耀X10 Max两款5G新机。其中，荣耀X10 Max配备7.09英寸RGBW护眼阳光屏，支持DCI-P3广色域与780尼特高亮度，内置5000mAh容量大电

    荣耀老熊 5G大屏手机 省电
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
雷军人民日报撰文 美团月付提额 阿里认证平台 高考分数线 中通快递用假人安检 网络安全攻防大赛 慢动作摄影挑战赛 联发科天玑 智能学习平台 iOS1351 英伟达收购arm 自建FTP服务器 无锋科技

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM