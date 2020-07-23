工信部：5G手机今年出货量达8623万部

《向往的生活》第四季已经渐入尾声，新一期预告片里，老舅陈赫还有“心火烧”鼻祖宋丹丹再次光临新蘑菇屋，有故人久别重逢，带来新的故事，这才是让人期待让人热爱的生活啊。行走的广告机何老师还特意预告了京东小魔方的“向往的5G手机”大势新品赏，用大牌5G新机刷新体验，还有 0 元试先用后付、以旧换新至高补贴 4000 元、以旧换新、 10 万京豆免费送、摇一摇逛5G新品赢京豆等全新服务和玩法，向往的5G生活就在眼前了，冲鸭! 吃