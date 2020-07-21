蚂蚁集团IPO估值至少2000亿美元 今日概念股上演涨停潮

站长之家(ChinaZ.com) 7月21日 消息：7 月 20 日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。据报道，该集团寻求IPO估值至少 2000 亿美元，约1. 4 万亿元，将是A股市场首家互联网巨头。一旦蚂蚁集团登录科创板，其市值将超茅台。

上市消息发布后，一张阿里秋招内推群的聊天截图在网上热传，知情人士称上市消息公布后蚂蚁集团整层楼都在欢呼，调侃称这是财富自由的声音。

据天眼查信息显示，目前，蚂蚁集团旗下拥有支付宝、余额宝、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。由 32 名股东组成，大股东阿里巴巴持股33%，君瀚和君澳持约50%股权。君瀚属于马云及阿里系、蚂蚁系员工，君澳属于阿里巴巴合伙的部分成员。员工是该集团最大股份所有人。因此，阿里系及员工持有蚂蚁集团83%股权，其中马云持股约8.8%，拥有50%表决权。按蚂蚁最后一轮融资估值 1556 亿美元计算，马云所持估值为 137 亿美元。

据统计，A股蚂蚁集团概念股共 40 只，市值共计近 2 万亿元。其中，中国人寿、中国人保、新华保险直接参股，合集持股1.72%。间接参股的有绿地控股、张江高科、巨人网络等;蚂蚁集团参股的包括恒生电子、卫宁健康、朗新科技等;财通证券、申通地铁等与其有业务合作。

其中，恒生电子实际控制人是马云，蚂蚁集团间接持股20.62%。 7 月该公司股价创历史新高，全年累计涨幅78.81%。

除恒生外，另有 8 只蚂蚁集团概念股发布中报业绩预告，东港股份、合肥城建、佳都科技预告净利润翻番。 7 月 21 日，包括科蓝软件宇信科技、张江高科、高伟达、新开普等蚂蚁金服概念股在开盘后大面积涨停。