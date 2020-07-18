苹果iPhone第二大代工厂商和硕计划在印度建立工厂

【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉目前还未公布柏林超级工厂的建设进展，但周边的特斯拉爱好者们，已多次操控无人机光顾这一区域，并在社交媒体上通过图片公布了工厂的建设进展。当地时间周一，又有特斯拉柏林超级工厂建设进展的图片在社交媒体上公布，相关的图片也是在周一拍摄。从最新公布的图片来看，特斯拉柏林超级工厂施工的机械明显增多，现场有多台挖机、推土机在进行施工，现场也有多辆渣土车?