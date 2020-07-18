苹果iPhone第二大代工厂商和硕计划在印度建立工厂

据国外媒体报道，苹果公司智能手机代工厂商和硕联合科技公司(Pegatron)计划在印度开设一家工厂。知情人士透露，和硕联合已经在印度的钦奈(Chennai)注册了自己的印度子公司。目前，该公司的管理层正在与印度多个州政府展开讨论，以寻找合适的地点来建立工厂，然后该公司将把工厂及其机械搬来。
据国外媒体报道，苹果公司智能手机代工厂商和硕联合科技公司(Pegatron)计划在印度开设一家工厂。知情人士透露，和硕联合已经在印度的钦奈(Chennai)注册了自己的印度子公司。目前，该公司的管理层正在与印度多个州政府展开讨论，以寻找合适的地点来建立工厂，然后该公司将把工厂及其机械搬来。
6 月 29 日据IT时报消息，上海苹果代工厂昌硕的驻厂工作人员透露：「昌硕有三款iPhone12 在打样，且每款都有4G、5G两个版本。」此前，有外媒爆料iPhone12 将推出4G、5G两个版本，最便宜的4G版 iPhone12 定价为 549 美元（约合人民币 3890 元），比最便宜的5G版iPhone12 低 100 美元。
近日，外媒报道称，iPhone 12除了5G版之外，还将推出4G版，进一步拉低入手门槛。据《IT时报》报道， 走访苹果上海代工厂佐证，目前昌硕工厂正在打样的iPhone 12有5G和4G两个版本。据悉，一些设
立讯精密将以 33 亿元人民币的价格收购纬创(Wistron)的iPhone制造业务，从而成为首家代工苹果设备的中国内地厂商。
据国外媒体报道，三星电子（Samsung Electronics）正在寻求将其设施从中国转移到其他国家，计划在印度北方邦建设一座智能手机OLED屏幕工厂，用于制造相关的模组，将在2021年投入运营。三星电子预计将获得7亿美元的税收激励。
【TechWeb】6月25日消息，据国外媒体报道，去年部分建成并开始生产国产Model 3的特斯拉上海超级工厂，今年开始进行大规模的施工，外媒最近几个月也在持续关注工厂的建设进展。正在施工中的特斯拉上海超级工厂在特斯拉上市超级工厂的施工，外媒近几个月重点关注的是Model Y的生产厂房，但也有注意其他的建筑，电池组装工厂旁的一栋建筑，日前就进入了外媒的视野。从外媒的报道来看，特斯拉上海超级工厂电池组装厂房旁，一栋新的建?
【TechWeb】6月28日消息，据国外媒体报道，在苹果等厂商的带动下，越来越多的智能手机采用OLED屏幕，对OLED屏幕也有了更大的需求，屏幕供应商也在建设更多的OLED屏幕工厂。外媒的报道显示，正在寻求转移部分制造工厂的三星电子，拟在印度建设一座智能手机OLED屏幕工厂。从外媒的报道来看，三星电子是计划在印度北方邦建设一座智能手机OLED屏幕工厂，用于制造相关的模组，将在2021年投入运营。外媒在报道中还表示，三星电子在印度?
【TechWeb】7月7日消息，据国外媒体报道，在电动汽车的发展浪潮中，新兴厂商特斯拉走在行业的前列，传统汽车厂商也在大力向电动汽车转型，在研发电动汽车的同时，他们也在将部分燃油汽车工厂，改造为生产电动汽车的工厂。在去年宣布将摩泽尔的兹威考(Zwickau)工厂改造为电动汽车生产工厂之后，大众又在将德国的另一座工厂进行改造，以在未来生产电动汽车。从外媒的报道来看，大众新加入改造的，是位于德国西北部埃姆斯河畔的埃姆?
【TechWeb】7月12日消息，据外媒报道，富士康计划投资10亿美元，扩建其在印度的一家工厂，用于组装苹果手机。富士康报道称 ，富士康在中国制造的一些苹果手机机型将转移到印度生产。不过由于谈判还在进行中，细节尚未敲定。对此，富士康方面向媒体回应称，“不评论任何有关既有及潜在客户、产品、供应链伙伴的市场传言。”此前，富士康董事长刘扬伟曾表示，将加大在印度的投资，但没有透露细节。数据显示，印度是全球第二大智能手
为确保英博集团出品的奶粉高品质，整合三大奶粉御用工厂安嘉、优贝特、优贝康和两大专属优质牧场黑龙江嫩江平原及铁力农场，年产能力高达3 万多吨，能满足市场百亿元的产品供应，确保市场供应及时，不断货，品质高水平。优贝特乳业集团拥有三家生产基地的全产业链乳制品生产加工及销售企业，公司占地面积4.3万平方米，建筑面积2.1万平方米，年设计产能8000吨。公司高标准建设的质检中心总投资达1500万元，配备了高端进口仪器150台?
为确保英博每嘉奶粉高品质，整合三大奶粉御用工厂安嘉、优贝特、优贝康和两大专属优质牧场黑龙江嫩江平原及铁力农场，年产能力高达3 万多吨，能满足市场百亿元的产品供应，确保市场供应及时，不断货，品质高水平。优贝特乳业集团拥有一个牧场和三家生产基地的全产业链乳制品生产加工及销售企业，公司占地面积4.3万平方米，建筑面积2.1万平方米，年设计产能8000吨。公司高标准建设的质检中心总投资达1500万元，配备了高端进口仪器15
烟酰胺单核苷酸（NMN）这种产品在刚刚被基因港公司生产出来进入国内时，还只被视为一种普通的营养保健品，但随着我国健康保健意识的兴起，以及抗衰老理念的兴盛，烟酰胺单核苷酸（NMN）便迅速成为了大众眼中的明星。 基因港创始人王骏教授 为满足国人日渐壮大的抗衰老需求，同时也是为了规范国内的烟酰胺单核苷酸（NMN）市场，基因港公司2018年末投资20亿元在宁波建造了一座规划产能为100吨的烟酰胺单核苷酸（NMN）工厂，这将极大
如果特斯拉在德州特拉维斯县建造一座价值 11 亿美元的新汽车工厂，那么将可以享受当地政府将巨额免税补贴。
马斯克暗示将在亚洲建立新工厂，但具体地点尚未确定，且暂时不会考虑在中国。马斯克表示，有在亚洲建厂的计划，但是首先需要完成柏林工厂和第二家美国工厂的建设。目前，特斯拉正忙于柏林工厂建设和德克萨斯州奥斯汀的筹建工作中。为了完成交付目标，上海工厂也在扩建中。除了电动轿车的生产外，特斯拉Cybertruck的投产也正式提上了日程，这意味着，特斯拉的确需要更多的工厂来支
上个月底，印度电子信息技术部宣布，禁止包括TikTok、微信、茄子快传、UC浏览器、微信、QQ、快手和美图等在内的59款中国应用。此外，印度报业托拉斯（PTI）称，印度将检查所有从中国购买的电力
TikTok给印度用户的通知凤凰网科技讯 北京时间7月2日消息，就在印度封禁中国公司开发的59款应用两天后，苹果公司和谷歌公司也开始遵守印度政府的命令，阻止印度用户访问这些应用。UC浏览器、茄子快传、跨境电商平台Club Factory以及其他被印度封禁的中国应用已经从苹果印度App Store、谷歌印度Google Play商店下架。谷歌发言人在一份声明中称，公司评估了印度政府的临时命令，暂时阻止用户在Google Play上访问这些应用。苹果为了遵
7月14日消息，据国外媒体报道，随着上海工厂的持续扩张，电动汽车制造商特斯拉在中国启动招聘。据报道，特斯拉中国分公司已在中国沿海省份发布了招聘销售和交付人员的广告。广告显示，该公司正在广东、福建、江西、湖南、广西和海南等地招聘送货体验专家和产品专家。特斯拉的上海超级工厂是该公司在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第三家?
6月28日消息，据国外媒体报道，随着柱子和横梁通过火车运抵现场，特斯拉柏林超级工厂的建筑结构将很快开始建设。去年11月12日，特斯拉CEO马斯克在德国柏林举行的颁奖典礼上宣布，该公司的欧洲超级工厂将建在德国柏林。该工厂是特斯拉的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。自今年1月份以来，特斯拉一直在大力推进该项目。该公司从2月份开始
6月24日消息，据国外媒体报道，苹果在当地时间周一的全球开发者大会上，公布了自研基于ARM架构Mac处理器的计划，首款自研芯片Mac计划今年年底出货，并在两年的时间里完成过渡，Mac产品线届时就将全部采用自研芯片。众所周知，苹果有芯片设计能力，但并没有制造的能力，Mac转向自研芯片，芯片代工商就将成为一大受益者。而外媒在报道中表示，苹果自研的基于ARM架构的Mac处理器，将由目前在芯片工艺方面走在行业前列的台
7月2日消息，据国外媒体报道，在基础施工超过1个月、多台塔吊组装完成之后，特斯拉柏林超级工厂终于出现了开始建设厂房的消息。特斯拉柏林超级工厂开始建设厂房，源自社交媒体上出现的工厂建设进展的照片。出现在社交媒体上的照片显示，特斯拉柏林工厂，已开始进行地面厂房的施工，现场可以看到有1台起重机在吊装立柱，12根已经竖起，一排有8根，另一排有4根。社交媒体上的照片是在当地时间7月1日出现的，从施工的进展
【TechWeb】6月23日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉目前还未公布柏林超级工厂的建设进展，但周边的特斯拉爱好者们，已多次操控无人机光顾这一区域，并在社交媒体上通过图片公布了工厂的建设进展。当地时间周一，又有特斯拉柏林超级工厂建设进展的图片在社交媒体上公布，相关的图片也是在周一拍摄。从最新公布的图片来看，特斯拉柏林超级工厂施工的机械明显增多，现场有多台挖机、推土机在进行施工，现场也有多辆渣土车?
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今年 7 月份以来，A股上证指数在历经了半年的涨涨跌跌之后，终于突破 3000 点并连续上涨，最高冲到3458. 79 点的高位。虽然“ 716 茅台事件”让A股..
2020年7月17日，镜像网络MW测试网络正式上线90天，官方发布了一份数据报告，各项数据超出预期，表现优异。截止至7月16日12：00点(UTC+8)，镜像网络..
7月17日，“奔跑吧 台铃”——2020超级品牌嘉年华在全国一百多座城市拉开帷幕，首站洛阳启动仪式上，台铃营销公司总经理陈迎升宣布“台铃719粉丝节..
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7月17日，据外媒报道，联合国环境规划署和国际能源署（IEA）共同发布的一项报告指出，如果全球采取协调一致的行动推动实现节能和气候友好型制冷转..
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