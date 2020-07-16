寒武纪：股票将于7月20日在科创板上市

今日，寒武纪发布公告称，公司股票将于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。
【TechWeb】7月7日消息，昨日晚间，寒武纪披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为64.39元/股。公告称，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 3 发行价格为 64.39 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。据悉，本次科创板上市发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为3,405,910万股，?
【TechWeb】7月8日消息，投资者今起可申购寒武纪股票。寒武纪申购代码787256，申购价格64.39元，单一账户申购上限0.6万股。按本次发行价格64.39元/股和4010万股的新股发行数量计算，预计寒武纪募集资金总额25.82亿元，而此前寒武纪招股书披露预计募集资金28.01亿元。此次募资不及预期。寒武纪战略配售投资者包含中信证券、联想北京、美的控股、OPPO移动、中证投资。寒武纪科技由陈天石和陈云霁联合创立于2016年，陈天石和陈云霁两
AI芯片研发商寒武纪发布公告披露网上中签结果，中签号码共有 19432 个，每个中签号码只能认购 500 股寒武纪A股股票。
DoNews 7月7日消息（记者 刘文轩）寒武纪表示首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，确定发行价格为人民币64.39元/股，发行规模为25.82亿元人民币，对应的公司市值为257.62亿元人民币。寒武纪此次公开发行股票4010万股，约占发行后公司总股本的比例为10.02%，全部为公开发行新股。本次网下发行申购日与网上申购日同为7月8日。募集资金将全部用于与公司主营业务相关的项目，即新一代云端训练芯片及系统项目、新一代云端推理芯片?
独角兽企业在科技创新上不断“越过山丘”，是杭州打造数字经济第一城、完善智慧城市建设的重要动力。 6 月 29 日，在第四届万物生长大会现场，“杭州独角兽企业榜单”正式发布，共计 31 家企业上榜。结婚服务平台婚礼纪再次入选杭州独角兽企业榜单。据介绍，本届大会由杭州市人民政府、中国投资发展促进会主办，杭州市科技局、杭州市发改委等承办。杭州市高科技投资有限公司董事长、杭州市创业投资协会轮值会长周恺秉在分析榜单时?
房价增速放缓、二手房交易量下滑、住宅租赁价格普降……房产业无疑是今年上半年承压最大的行业之一。而逆势之下，贝壳找房的IPO传闻却再一次浮现。
据新京报报道，今日，针对“自如启动上市”的传闻，自如相关负责人回应称：“目前没有上市时间表。”
此前有媒体报道称娃哈哈正在考虑进行IPO，募资额可能超过 10 亿美元。对于哇哈哈上市的传闻，娃哈哈创始人宗庆后对媒体表示，没有这回事。
今天，京东正式在港交所挂牌交易，发行价为 226 港元，上市首日盘前股价上涨5.75%，报 239 港元。截至发稿，京东集团股价涨3.19%报233. 2 港元，目前总市值为7206. 75 亿港元。
雨风二十年，今日尝滋甜；上市科创板，扩展不差钱；技术再创新，实力上楼层；中华有品牌，扬名世人前。 2020 年 6 月 29 日，福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请顺利通过上海证券交易科创板股票所上市委员会审核。本次拟公开发行不超过 1204 万股A股股票，预计募集资金总额为 4. 07 亿元，募集资金将主要用于PDF产品研发及升级项目、文档智能云服务项目、前沿文档技术研发项目和全球营销服务网络及配
6 月 18 日，17 周岁的京东集团正式在港交所挂牌上市，代码为 「9618.HK」，发行价定为每股 226.00 港元，开盘价 239 港元，较发行价上涨 13 港元，涨幅 5.75%。以开盘价计算，京东港股市值达 7432.62 亿港元，成为今年香港市场集资总额最大的公司。
今晚，瑞幸将正式退市。这个沸沸扬扬上演了两年多的资本闹剧，似乎终将收场。2019 年 5 月，创立仅 18 个月的瑞幸在美股上市。但在 2020 年 1 月底，做空机构浑水发布报告显示，这家公司疑似存在财务造假。 2 个月后，瑞幸官方承认存在“ 22 亿元财务造假”，公司股价闪崩80%，并在不久后便收到来自于纳斯达克的退市通知。
2020 年的618，平台、厂商各方All in，试图弥补疫情在上半年带来的损失。在淘系、京东、苏宁、拼多多等电商平台主战场外，抖音、快手等短视频平台不再满足只做流量入口，也加入纷纷进场。
据路透社报道，两位知情人士透露，视频网站哔哩哔哩正考虑加入其他在美上市中国公司行列，在香港二次上市，最初出售10%股份。
暴风集团(300431)6月30日晚间公告，截至目前，公司尚未聘请到首席财务官和审计机构，无法在6月30日前披露2019年年度报告。根据规定，公司股票将于7月1日起停牌。深交所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
DoNews 7月4日消息（记者 程梦玲）早前有消息称，娃哈哈正在考虑进行IPO，募资额可能超过10亿美元（现约合70.65亿元人民币）。有知情人士透露，娃哈哈最快可能在明年上市，娃哈哈正与一个顾问合作进行股票出售的准备工作。尽管尚未做出最终决定，娃哈哈已将香港地区列为潜在的上市地点之一。针对这一消息，在娃哈哈公司相关人员回应称是传闻，尚未收到IPO的任何相关信息后，娃哈哈创始人宗庆后也随即给予否认，称“没有这回事”。
耳东影业是 2015 年成立、总部设在北京的影视文化集团，其核心业务板块涉及影视文化产业链上下游领域，包括投资和制作电影及连续剧、电影院经营和管理、以及艺人管理。据耳东影业上市资料披露，电影及连续剧投资及制作管理业务是公司收入的主要来源，其在总收入中所占比例在2017- 2019 年分别为100%、97%、88.6%；公司强大的实力据耳东影业上市资料披露，该公司投资的电影包括《叶问4》、《我和我的祖国》、《银河补习班》、《老师
一份新的报告说，全球10个最大的上市公司中，有超过8个由于忽视基本的域名安全措施而冒着域名劫持和其他恶意活动的风险。CSC的数字品牌服务（DBS）部门在一份最新发布的2020年域名安全报告中说，企业域名安全实践的不足使企业针对互联网的数字财产威胁，包括域名和域名系统（DNS）劫持，网络钓鱼和其他欺诈活动。总部位于特拉华州的专家威尔明顿（Wilmington）表示，其数据揭示了领域安全成熟度的巨大差异。威尔明顿
爱美是女人的天性，即使是怀孕及哺乳期间，很多妈妈既担心营养摄入不足影响宝宝生长发育，又害怕营养补充过多而增重发胖。洞悉妈妈们的需求，经过多年策划和筹备，2020年7月，英博凭借三大雄厚生产工厂及两大牧场的资源优势和顶尖研发实力，深入洞悉当代家庭营养需求，以做婴幼儿配方奶粉的严谨态度，正式向市场推出全新成人粉系列产品，上线英博燕窝酸妈妈配方羊奶粉，预计7月底到达市场。核心营养素添加维生素K2、水解性乳清蛋白
6 月 3 日，淘宝在全国 16 城上线了“小时达”服务频道。消费者搜索某商品后，可以进入“小时达”入口，选择分钟级配送商品，实现“即买即得”;
【TechWeb】7月16日消息，针对3·15晚会曝光的趣头条广告乱象，趣头条方面发布声明称，针对中央电视台3.15 晚会报道的关于趣头条平台广告问题，我..
凤凰网科技讯 7月16日晚间消息，今日晚间的 315 晚会中，报道了在线职业教育培训网站嗨学网退费难的问题。凤凰网科技查询工商信息显示，嗨学网曾多..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚315晚会的“没完没了的变速箱故障”调查中，曝光了上汽五菱的宝骏560汽车存在变速箱问题，虽然五菱曾多次召回汽车，..
最近登录QQ邮箱的网友会发现，其中有一条公告写到：“很抱歉通知你，QQ邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线，对你造成的不便敬请谅..
作为被央视315点名的唯一汽车品牌，曾有神车之名的宝骏560让一些车主伤心了，花了14万买的车结果变速箱多次故障都修不好，2018年突然停产，投诉就..
今晚的央视315晚会点名曝光了多家企业的质量问题，其中互联网企业趣头条被曝存在广告猫腻问题，随后趣头条股价暴跌20%。刚刚趣头条率先发表公告，..
DoNews 7月16日消息（记者 丁凡）今晚315晚会，通用五菱宝骏汽车被点名，多名车主反应宝骏560车型变速箱出现问题，在向4S召回维修之后变速箱的问题..
从郎朗吉娜以京东国际体验官的身份揭开 415 京东国际进口日的开始，每月 15 日的京东国际进口日就开始与浪漫结缘， 7 月 15 日，京东国际爱妻月高..
【TechWeb】今年7月16日的315晚会点名了一台自主品牌汽车：宝骏560。不少消费者反应的买车没多久，就遇到了在路上突然失去动力的情况，据调查，宝..
【TechWeb】 7月16日，2020年3·15晚会点名趣头条广告乱象被曝光，对此，趣头条发布声明称，针对中央电视台3.15晚会报道的关于趣头条平台广告问题..
7月16日晚上，央视315晚会上对趣头条平台上的广告问题进行了报道，在当晚趣头条回应央视报道，表示正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现..
凤凰网科技讯 7月16日消息，今晚播出的315晚会中，报道“嗨学网退费为何这么难”。凤凰网科技查询中国裁判文书网发现，近年来关于嗨学网退费难的诉..
7月16日下午，在荣耀MagicBook新品发布会上，荣耀还带来了两款平板，分别是荣耀平板6与荣耀平板X6，起售价最低1099元。我们快科技已经拿到了荣耀平..
Google 联合创始人 Larry Page 和 Sergey Brin 在 2004 年公司上市时说，他们的搜索结果展示是最好的，广告很少，很有用，也不突出。Page 还表示，..
微软计划在今年晚些时候推出最新的游戏机Xbox Series X，作为Xbox One的继任者，旧版游戏机必然会在某个时间点被淘汰。然而，澳大利亚网站Press S..
根据第三方调查数据显示，全球每 10 台设备中就有 7 台运行 Chrome 浏览器。很多人使用它来日常上网的同时，也有很多人依靠它来管理自己的密码。C..
凤凰网科技讯 7月16日晚间消息，针对315晚会报道嗨学网退费难问题，嗨学网日前回应表示，已于第一时间成立特别工作组，对相关事件展开调查，并将及..
DoNews7月16日消息（记者 翟继茹）16日，在315晚上，国际连锁餐饮品牌汉堡王被曝光，汉堡王所谓的“皇冠标准”，开始让人质疑和唏嘘。首先，是在食..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚，中央广播电视总台央视315晚会曝光了趣头条平台广告乱象，指出赌博广告堂而皇之登上其平台。值得注意的是，趣头条..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚315晚会的“没完没了的变速箱故障”调查中，曝光了上汽五菱的宝骏560汽车存在变速箱问题。五菱随后回应被315晚会点..