寒武纪：股票将于7月20日在科创板上市

耳东影业是 2015 年成立、总部设在北京的影视文化集团，其核心业务板块涉及影视文化产业链上下游领域，包括投资和制作电影及连续剧、电影院经营和管理、以及艺人管理。据耳东影业上市资料披露，电影及连续剧投资及制作管理业务是公司收入的主要来源，其在总收入中所占比例在2017- 2019 年分别为100%、97%、88.6%；公司强大的实力据耳东影业上市资料披露，该公司投资的电影包括《叶问4》、《我和我的祖国》、《银河补习班》、《老师