阿里速卖通俄罗斯公司3-4年内上市 营业额将达100亿美元

全球速卖通（AliExpress）俄罗斯公司CEO德米特里·谢尔盖夫表示，该公司计划在未来3~ 4 年内进行IPO，到 2022 年至 2023 年，全球速卖通俄罗斯公司年营业额将达到 100 亿美元。
全球速卖通（AliExpress）俄罗斯公司CEO德米特里·谢尔盖夫表示，该公司计划在未来3~ 4 年内进行IPO，到 2022 年至 2023 年，全球速卖通俄罗斯公司年营业额将达到 100 亿美元。
今天，阿里巴巴股价高开3.46%，报233. 2 港元。截至发稿，阿里巴巴股价报236. 4 港元，涨4.88%，目前总市值为 50736 亿港元，超越腾讯重返中国市值第一大公司。截至发稿，腾讯股价报524. 5 港元，目前总市值为 50109 亿港元。
截至目前，腾讯控股港股涨幅扩大至3.1%，市值 46717 亿港元。阿里巴巴港股股价现报216. 2 港元，市值 46400 亿港元。
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。孙正义称“作为董事，我从阿里‘毕业’了，软银仍将尽可能长期地持有阿里巴巴股票。”据悉，今日马云也将从软银董事会辞职。对此，孙正义在会上对马云的贡献表示了感谢。
7月8日上午，腾讯控股股价一路高涨，开盘价515.5港元，至截稿时已达543.0港元，涨幅5.23％，市值达到5.19万亿港元，而且还在持续上涨中。相比之下，阿里巴巴当前股价为236.2港元，今日涨幅1.6
据日本媒体报道称，日本首富、软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。他表示：“作为董事，我从阿里‘毕业’了。”5月18日，软银
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。
近日，阿里巴巴旗下智能搜索APP夸克宣布推出高考频道，提供备考指南、志愿辅导、模拟填报、AI录取预测等免费的一站式信息查询与智能工具。据悉，夸克搜索近日推出的“高考频道”，聚合全面、专业、权威的各类高考信息资讯
DoNews7 月 3 日消息（记者 翟继茹）3日，阿里巴巴宣布与江西合作打造的全国首个省级“区块链+政务服务”基础平台，“赣服通”小程序3. 0 升级版在支付宝上线。支付宝方面介绍，区块链具有防篡改、可追溯等技术特点，适合在跨部门协同、跨行业互认等方面应用。目前，江西省户政、交管、卫健、医疗、社保等行业 56 项全省性服务已可实现“无证办理”。除此之外，阿里巴巴集团、蚂蚁集团还与江西签署了六项合作，包括重点在城市大脑?
6月30日消息，2020年BrandZ最具价值全球品牌100强排行榜发布。今年有创纪录的17个中国品牌进入了BrandZ全球100强榜单，比去年增加了两个。中国也成为上榜品牌数量第二多的国家：位于拥有51个上
【TechWeb】7月10日消息，阿里巴巴集团对外发布2020财政年度报告，董事会主席兼首席执行官张勇在致股东的信中表示，要让阿里巴巴的能力成为中小企业发展的能力，成为社会发展的动力，因为“社会好了，阿里才会更好”。值得注意的是，这是张勇作为阿里巴巴集团董事会主席第一次发布致股东的信。张勇在信中说，“20年来，阿里巴巴一直在为数字经济时代的到来做准备。一路以来，我们不仅在互联网中构建起全新的商业世界，也在努力帮?
截至恒指开盘，阿里巴巴涨7.15%，报254. 8 港元，市值近5. 5 万亿港元。
据36氪报道，阿里巴巴旗下某电商平台即将上线外贸频道，给予外贸转内销专区频道级入口。业内人士分析，该平台极有可能是近期大火的淘宝特价版。
今日，阿里巴巴表示，孙正义辞职后，董事会将由 10 名成员组成，其中包括 5 名独立董事。软银仍然有权提名一名董事进入董事会。今日早些时候，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。
今日，中国远洋海运集团与阿里巴巴、蚂蚁集团签署三方战略合作协议，将共同推动航运物流区块链合作和应用，开展未来基于全球航运物流网络的合作。根据协议，中远海运将联合蚂蚁集团共同研究和推动航运物流区块链在中国的部署落地，推动航运、港口、物流、金融等领域以区块链技术为基础的战略连接。双方还将加强在智慧航运、智慧港口和供应链金融方面的合作，共同推动航运操作流程和单证数字化。
6月29日，格兰仕宣布阿里巴巴集团达成了合作协议，双方将在在产品创新、新品研发、IoT技术应用等领域开展全方位数字化合作。阿里表示，与家电领军企业格兰仕的合作，是阿里巴巴发挥数字化优势
小商品城对外发布公告称，为高质量高水平建成世界“小商品之都”，实现实体贸易链数字化，全面提升贸易便利化自由化，让数字贸易更好地推动实体经济发展，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里”）共同出资设立合资公司，并签署合资协议，约定合资公司注册资本为人民币5000万元，公司出资2550万元，持股比例为51%，阿里出资2450万
阿里巴巴集团发布2020财政年度报告，董事会主席兼首席执行官张勇发表致股东信。信中，张勇判断，面向未来的最大确定性，就是整个经济和社会生活全面走向数字化的大趋势。他指出：“在日新月异的数字化浪潮中，只有那些真正从零到一、从无到有、持续为客户创造价值的创新，才经得起历史的考验。”张勇认为，竞争让阿里巴巴成为造风者，但阿里巴巴发展的动力并不来源于竞争。这家公司的独特之处，正是
昨晚，美股中概股继续爆发。其中，阿里巴巴暴涨了9%，股价达到 257 美元，市值增长至 6900 亿美元，也就是说，阿里巴巴昨夜暴增了近 600 亿美元市值，约合 4000 亿人民币。京东大涨6%，市值突破 1000 亿美元。
阿里巴巴集团发布 2020 财政年度报告，阿里巴巴集团发布董事会主席兼首席执行官张勇发表首份致股东信。张勇在股东信中表示：「我们将一如既往建设好面向数字经济时代的基础设施，为未来投入，为未来孵化，让阿里的创新为社会带来更多美好。」
昨日，瑞幸咖啡发布声明称，公司将于 6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。瑞幸咖啡全国 4000 多家门店将正常运营，近 3 万名员工仍将一如既往的为用户提供优质产品和服务。6 月 27 日晚间，瑞幸咖啡宣布，已决定撤回之前举行听证会的请求，公司股票将于 2020 年 6 月 29 日开盘时停牌。受此影响，瑞幸咖啡开盘跌29.3%，开盘后触发熔断。
DoNews 7月11日消息（记者 丁凡）近日，一款型号为M2007J1SC的小米智能手机出现在工信部网站上，已经获得认证，具体型号未知。但根据外媒的爆料称..
7月11日消息，理想汽车正式向美国证券交易委员会提交招股说明书，将通过纳斯达克市场首次公开募集资金，股票代码为LI。这也意味着理想汽车将成为中..
DoNews 7月10日消息（记者 丁凡）得益于特斯拉股价的飙升，CEO马斯克的财富在本周五增加了61亿美元。马斯克目前是全球第七大富豪，排名超越了股神..
据外媒7月10 日消息，美国当地时间 10 日，亚马逊要求其员工从手机上删除视频分享应用TikTok，原因是出于安全考虑，但亚马逊随后又撤回了这一要求..
据 wccftech 报道，自 2015 年发布以来，用户一直在抱怨无法对 Windows 10 更新进行控制。而微软官方今日发布推文称，Windows 10 会为用户提供暂停..
日前，爆料大神Evan Blass（@ evleaks）援引安卓开发者Till Kottmann的爆料显示，联想正在开发一款全新的安卓平板电脑，可能命名为Lenovo Yoga X，..
【TechWeb】7月11日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉的股价在周五大涨并创下新高，也推升了其CEO埃隆·马斯克（Elon Musk)的身价，并缩小..
7月11日，vivo正式发售X50 Pro+，其售价4998元起（8GB+128GB版本）。vivo X50 Pro+定位是“专业影像旗舰”，主摄使用1/1.3英寸GN1超感光..
据外媒报道，两位消息人士称，富士康计划投资最多10亿美元扩建印度南部的一家iPhone组装厂。此举是苹果公司逐步将生产转出中国的举措之一，该公司..
全球速卖通（AliExpress）俄罗斯公司CEO德米特里·谢尔盖夫表示，该公司计划在未来3~4年内进行IPO，到2022年至2023年，全球速卖通俄罗斯公司年营业..
7今年以来，科创板共受理 199 家企业IPO注册申请，计划募资合计为1909. 16 亿元。若加上创业板试点注册制下已受理的 270 家IPO注册申请企业，今年..
最近，微博上一位名为「 努力做个小太阳的晨小晨 」的博主，引发了无数争议。..
华为与该公司的关系不止于此。灿勤科技的第一大客户十分神秘，代号为H。招股书显示，该公司近三年来自第一大客户H的营收占比逐年上升，最高达91.3..
据报道，近日，阿里巴巴集团向美国证监会(SEC)提交财年报告。报告显示，截至7月2日，马云持股降至4.8%，蔡崇信持股降至1.6%，软银所持股份比例降至..
PWABuilder 是微软旗下的一款开发人员工具，可帮助开发者构建渐进式 Web 应用(简称 PWA)并发布到应用商店中。与此同时，Bubblewrap 也是谷歌旗下的..
日前，我们把从广州市人民政府网站获悉，2020年7月7日，15届113次市政府常务会议审议通过了《广州市人民政府关于禁止黑烟车上路行驶的通告》（以下..
对于那些还没有准备好想要更新系统的用户来说，微软终于做出让步了。在用户的强烈抗议、一些诉讼以及政府调查之后，微软开始更加关注更新过程，从..
相信不少电子邮件用户都有这样的烦恼，经常收到一些无用的甚至是潜在的恶意邮件。面对源源不断的促销邮件，可能会让人删到手软，该如何杜绝这个问..
【TechWeb】7月11日消息，据外媒报道，美国当地时间周五，亚马逊通知员工卸载TikTok，如果员工的移动设备上装有TikTok，必须不晚于7月10日卸载，以..
“我觉得自己体量太小了，得不到平台认可，那就自己争口气。就算平台不给流量，自己也要做出一点成绩让大家看到。”..