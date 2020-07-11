阿里速卖通俄罗斯公司3-4年内上市 营业额将达100亿美元

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 阿里巴巴最新资讯 > 正文

阿里速卖通俄罗斯公司3-4年内上市 营业额将达100亿美元

2020-07-11 10:48 · 稿源：站长之家

全球速卖通（AliExpress）俄罗斯公司CEO德米特里·谢尔盖夫表示，该公司计划在未来3~ 4 年内进行IPO，到 2022 年至 2023 年，全球速卖通俄罗斯公司年营业额将达到 100 亿美元。

网友热搜:

阿里巴巴员工牌阿里巴巴纪录片第二部阿里巴巴目标客户阿里巴巴上市视频纪录阿里巴巴币最新进展阿里巴巴股价阿里巴巴贸易通手机版阿里巴巴副总裁肖马云购买阿里巴巴商标阿里巴巴香港上市
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM