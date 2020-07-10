淘宝特价版联合120万产业带商家推出“ 1 元购物节”

【TechWeb】6月10日消息，日前有网友发现，淘宝上出现了一家名为“交个朋友专属店”的淘宝店铺。注册信息显示，该店铺属于成都天生骄傲科技有限公司，开设时间为5月28日。此前，罗永浩转战直播带货后的认证信息则为“交个朋友科技首席推荐官”。而店铺售卖的商品除了饮料零食之外，还有锤子科技的周边产品，包括服饰等。天眼查显示，成都天生骄傲科技有限公司和“交个朋友”以及罗永浩此前的锤子科技都有密切联系。其中，北京交个