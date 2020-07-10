淘宝特价版联合120万产业带商家推出“ 1 元购物节”

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 淘宝最新资讯 > 正文

淘宝特价版联合120万产业带商家推出“ 1 元购物节”

2020-07-10 11:31 · 稿源：站长之家

今日，淘宝特价版宣布，联合平台上 120 万产业带商家推出电商史上首个“ 1 元购物节”。淘宝特价版将把百万商品一元购物节常态化，每周五上线。


网友热搜:

淘宝评论100字好评手机淘宝开店流程图淘宝roi是什么意思淘宝店铺怎么获得自然流量淘宝客一个月能赚200吗淘宝个人店铺发票淘宝客服催付话术900句淘宝站内推广方法淘宝双11淘宝直播
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM