淘宝特价版联合120万产业带商家推出“ 1 元购物节”

今日，淘宝特价版宣布，联合平台上 120 万产业带商家推出电商史上首个“ 1 元购物节”。淘宝特价版将把百万商品一元购物节常态化，每周五上线。
3 月 26 日，阿里正式推出淘宝特价版，上线至今仅仅三个月，在苹果AppStore上的下载量已经连日稳居第一名。淘宝C2M事业部对外透露的数据显示，上线以来淘宝特价版DAU每 20 天翻一番，相比正式上线时实现 10 倍增长。 618 期间，淘宝特价版一天净增 100 万新注册用户。
“可以肯定，这不是BUG，更不是噱头!” 6 月 16 日，阿里巴巴集团副总裁、淘宝C2M事业部总经理汪海(花名：七公)在接受记者采访时说：“依托核心产业带工厂，淘宝特价版上线 1 元包邮商品，数量达到 100 万件。这么多年，电商还从来没有搞过这么大规模库存量的 1 元包邮活动，这是淘宝特价版和核心产业带工厂重新定义电商营销。消费者在规定时间内购买，不用领券，更不需要计算器，手速慢也没关系，库存管够。”
近几年， 618 已经是电商界的一道考试题，在流量越来越贵的年代， 618 活动的数据增长基本可以标志一个平台是否得到市场的认可。
俗话说“上京东，逛淘宝”，我们要买东西时，最常想到的是淘宝京东拼多多这三家。可为什么不是“逛”京东，而是“逛”淘宝呢?
今日，淘宝发布“一亿新生计划”，宣布进军教育领域，上线淘宝教育频道。依托淘宝8亿活跃用户，直播、营销、小程序等工具及“猜你想学”的能力，淘宝将搭建全新的在线教育基础设施，未来三年帮助超1000家教培和知识付费机构获取10万名以上新生。
直播电商很热。但很多人对此的理解是从抖音快手近期的几场“首秀”里得来的;对于深耕 4 年、已然形成规模和生态的淘宝直播，人们反而有太多想当然。
阿里巴巴在杭州宣布成立淘宝教育事业部，正式进军教育行业。淘宝教育事业部总经理黄磊表示，将在未来三年内引入 1000 家头部教育机构，并给机构带来一亿新生。他强调：“一亿新生计划的本质，是通过数字化让教育实现全民普惠。”
很多人说美团没有边界、无限战争，其实论横向打通的能力，王兴不如张一鸣。几乎每过几天，就会看到字节跳动进军某个行业的新闻。最近的消息是字节跳动投资了某个火锅店。当然，这更像是字节跳动给员工的内部福利。
去年 7 月份，我还在新榜做咨询顾问时，曾经参与过「 2019 年内容产业流量分析」的研究，感兴趣可以拉到最后阅读原文复习。
在阿里，有个牛人只靠着写好代码这一件事就成为阿里巴巴合作人，他就是被称为“淘宝扫地僧”的多隆(蔡景现)。
即使李佳琦、薇娅等主播的带货数据令人眼馋，也太难复制。对于大多数淘宝商家来说，如何脚踏实地借助直播带货风口赚钱才是正经事。
【TechWeb】6月10日消息，日前有网友发现，淘宝上出现了一家名为“交个朋友专属店”的淘宝店铺。注册信息显示，该店铺属于成都天生骄傲科技有限公司，开设时间为5月28日。此前，罗永浩转战直播带货后的认证信息则为“交个朋友科技首席推荐官”。而店铺售卖的商品除了饮料零食之外，还有锤子科技的周边产品，包括服饰等。天眼查显示，成都天生骄傲科技有限公司和“交个朋友”以及罗永浩此前的锤子科技都有密切联系。其中，北京交个
618 将至，当天猫、拼多多、京东、苏宁、国美等巨头激战甚酣之时，悄咪咪地，抖音正在将它对电商的野心不断付诸行动。
一年一度的618电商大促已经到来，目前任天堂Switch在天猫1598 元包邮即可购买到，以下是详细购买方法介绍。Nintendo Switch是任天堂最新一代的混合型游戏设备，产品采用了掌机/家用机二合一设计，Switch的运算核心均集中在掌机本体部分，连接电视的「主机」底座可以将游戏画面以1080P的标准输出至电视。
今日，淘宝发布“一亿新生计划”，宣布进军教育领域，上线淘宝教育频道。
近日，网友苟晶在网上发文称，当年因为高考被顶替两次的事情想替自己讨回一个公道。苟晶高考被顶替是怎么回事呢？后来她的生活怎么样呢？
B站的另一大商业化法宝——“悬赏计划”也正在加速推进中。有知情人士透露，B站的“悬赏计划”已经从简单的“UP主推荐”广告发展出了更直接的带货模式，目前已进入第三期内测招商，视频和直播间可挂淘宝链接。用户在观看视频及直播时可直接找到商品链接入口，点击即可跳转至第三方电商平台商品详情页。
这两年，创业之风一直在吹，大家都在很多人都在追求自己做老板，从而实现财务自由。新手总是在项目之间徘徊，因为他们不知道项目的背后是需要流量支撑起来的。
不少淘宝商家都遇到一个困扰，就是商品图片中使用到一些字体可能有侵权的风险，有时候一次侵权就需要付出很多的代价。如何在淘宝页面上使用字体时免受侵权风险呢，这里我们推荐字体超市的商业字体，让各位设计淘宝页面时不再有这样的困扰。
【TechWeb】6月16日消息，根据官方公布的消息，中科可控将联合淘宝展开一场特惠活动，包括Suma系列工作站产品。其中，中科可控W330-E30是专门面向企业级CAD 应用而专门设计的工作站平台。它基于新一代强劲性能3000系列处理器开发，采用全新设计的高主频CPU，提供8核处理能力，主频3.0GHz-3.6GHz，是目前提供单线程工作能力最强的国产X86计算平台。据介绍，中科可控W330-E30高性能、高主频的CPU可以胜任3D建模过程中对单线程处理能
“今天直播已经不是你做不做的问题，而是怎么做的问题。”在微信的直播间中，直播培训商李峰向观众布道。去哪家平台作做?在李峰看来这也是不用想..
英雄联盟S11有望仍在中国举办。据ESPN消息，英雄联盟S10 全球总决赛可能不会取消，但会采用集中比赛制。也就是会在比赛开始前几周，参加全球总决赛..
据外媒ESPN报道，拳头游戏旗下的年度赛事全球总决赛将可能连续两年在中国举办，也就是S10和S11都在中国举行，而原计划S11总决赛举办地北美赛区则被..
7月10日消息，爆料人@RODENT950爆料，Mate 40、Mate 40 Pro均为双曲面屏。@RODENT950称Mate 40、Mate 40 Pro采用的是瀑布屏。这是Mate系列第一次全..
【TechWeb】7月10日消息，据国外媒体报道，随着5G网络覆盖范围的扩大和5G智能手机的增多，5G用户数量也在不断增加，全球首个推出5G商用服务的韩国..
在世界人工智能大会上，中国文物学会会长、故宫博物院学术委员会主任单霁翔就“AI+文化”——让文化遗产资源“活起来”为主题展开分享。单霁翔表示..
【TechWeb】7月10日消息，明天 全国大学英语四、六级考试（CET）开考。不同于往年6月、12月各一次考试，受疫情影响，今年原定于6月的考试，被拆分..
DoNews 7月10日消息（记者 吴丽）7月10日，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地..
【TechWeb】7月10日消息，网络大病救助平台360大病筹推出大病儿童专项救助行动“宝贝计划”。据悉，该计划将联合全国各地医院、地方媒体以及基金会..
【TechWeb】7月10日消息，据国外媒体报道，亚马逊计划设立至少1亿美元的股票奖励，以留住Zoox的900多名员工。今年6月26日，亚马逊同意支付超过10亿..
【TechWeb】7月10日消息，近日，便利蜂联合国漫《大理寺日志》于华北、华东两地推出夏季“治愈水”—冰糖葫芦风味拿铁，该咖啡系季节限定款，暂定..
一个曾经月入十万的中年人，能承受几次创业失败?赵晓刚的答案是，三次。在农村老家人眼里，赵晓刚是一个货真价实的“成功人士”：他是个北京女婿..
催收是一件很正常的事，催收员也是一份很正当的工作。但是，你要是使用：故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款，这就属..
6 月 19 日，工信部官网公布《在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业名单》的通知，为榜单中企业积极响应、主动作为、攻坚克难、开..
7月16日,由酷我畅听推出的广播剧《十万个冷笑话》即将正式开播!就在今天,官方正式放出了定档PV,西游记篇与怪兽女友篇的主角们悉数登场,联袂奉上了..
7月10日消息，饿了么宣布全面升级，从餐饮外卖平台升级为生活服务平台，此次升级涵盖四大方面：从送餐升级到提供同城生活全方位服务、个性化推荐、..
今年第一季度开始，随着世界各国疫情的爆发，世界房地产进入同一个世界。封闭之下，全球的房产市场随着疫情开始洗牌。在疫情和经济的双重下行压力..
以 “智联世界 共同家园”为主题的 2020 世界人工智能大会正如火如荼，首次“云端漫步”的线上展厅形式，一扫疫情阴霾，开启最新的AI“穿越之门”..
随着我国经济发展进入新常态，经济增速放缓和人口红利消退的问题日益凸显，这意味着企业通过营销获得新用户的难度日益增大，市场营销进入了“增量..
6 月 27 日，vivo服务日活动官方认证地摊手机美容中心亮相深圳、西安、长沙、南宁、安阳、齐齐哈尔全国六大城市，免费为用户提供贴膜、除菌、加香..