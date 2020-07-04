腾讯直播推出“蓝V权益”，7月20日起可免费入驻

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腾讯直播推出“蓝V权益”，7月20日起可免费入驻

2020-07-04 16:18 · 稿源：站长之家

7月3日，腾讯直播团队发布消息称，将于 2020 年 7 月 20 日起开启免费入驻通道，让更多企业和个人参与到直播电商中，优化电商直播生态，促进线上直播的发展。

腾讯

同时腾讯直播官方表示推出的还有“蓝V权益”，腾讯直播蓝V用户可自动开通小程序跳转带货资格，实现从看点直播跳转到商家自有小程序带货，并享受平台定制的专属公域流量扶持方案。

【以下是腾讯直播官方公告原文】

亲爱的腾讯直播商家及内容创作者们：

       为响应“建议大力发展直播电商，释放消费潜力”的号召，腾讯直播将于 2020 年 7 月 20 日起开启免费入驻通道，让更多企业和个人参与到直播电商中，优化电商直播生态，促进线上直播的发展。

       具体政策如下：

        1、免费入驻。自 2020 年 7 月 20 日 0 点起，用户下载腾讯直播APP，完成实名认证即可拥有直播权限和电商带货能力。

        2、蓝V权益。如您想要拥有更多权益，可通过上传企业营业执照、法人身份证等信息，缴纳 599 元/年的认证费用，升级为腾讯直播蓝V用户，享受 6 大权益：

蓝V标识：个人中心头像上带有蓝V认证标识。

小程序跳转：自动开通小程序跳转带货资格，实现从看点直播跳转到商家自有小程序带货。

专属公域流量扶持：平台制定蓝V专属公域流量扶持方案。

优先参与官方活动：优先参与腾讯直播官方发起的活动。

专属客服：专属人工客服答疑。

功能优先体验：优先体验腾讯直播产品新功能。

  ※蓝V专属公域流量扶持方案，请留意“腾讯直播助手”公众号政策推送。

    3、自动升级。在 2020 年 7 月 20 日 0 点前缴纳 599 元/半年技术服务费的商家和内容主们，将自动升级为腾讯直播蓝V用户，尊享 6 大蓝V权益!

       此外，腾讯直播官方推出《腾讯直播小课堂》课程，免费为所有用户提供腾讯直播产品功能介绍、电商能力和直播带货技巧等，详见腾讯直播APP-个人中心-直播小课堂。

       如您有任何疑问，可通过腾讯直播APP-个人中心-帮助与反馈，与我们取得联系!

腾讯直播团队

2020 年 7 月 3 日

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