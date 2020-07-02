支付宝：7月1日至7月14日将发放千亿 “免息生活费”

疫情一过，炎炎烈日就来了。这个六月，受“烤”验的不仅仅是你的耐热能力，肌肤也饱受艳阳的眷顾。发热、发痒、过敏、掉皮，你的皮肤是否总是补水不吸收？经常泛红敏感问题不断？熬夜刷剧的黑眼圈在阳光下更明显了？不想见光死，那还犹豫什么，是时候让自己再度散发光芒啦！全体女生，美团医美福利大放送来咯~与其pick 爱豆小姐姐，不如pick青春靓丽的自己。 6 月 1 日起，美团开启 618 医美钜惠活动，活动期间，用户可在此享受超?