支付宝：7月1日至7月14日将发放千亿 “免息生活费”

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支付宝：7月1日至7月14日将发放千亿 “免息生活费”

2020-07-02 17:31 · 稿源：站长之家

今日，支付宝宣布将通过“借呗”向全国范围内符合条件的用户提供金额 1000 元~ 10000 元、免息期 1 周至 2 个月不等的“免息生活费”，并针对湖北地区用户翻倍免息期。此次支付宝将在全国提供的“免息生活费”总额约 1000 亿元。自 7 月 1 日至 7 月 14 日，用户在支付宝内搜索“免息生活费”即可查看自己获得的免息生活费金额、期限。

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