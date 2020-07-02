支付宝：7月1日至7月14日将发放千亿 “免息生活费”

今日，支付宝宣布将通过“借呗”向全国范围内符合条件的用户提供金额 1000 元~ 10000 元、免息期 1 周至 2 个月不等的“免息生活费”，并针对湖北地区用户翻倍免息期。此次支付宝将在全国提供的“免息生活费”总额约 1000 亿元。自 7 月 1 日至 7 月 14 日，用户在支付宝内搜索“免息生活费”即可查看自己获得的免息生活费金额、期限。
今日，支付宝宣布将通过“借呗”向全国范围内符合条件的用户提供金额 1000 元~ 10000 元、免息期 1 周至 2 个月不等的“免息生活费”，并针对湖北地区用户翻倍免息期。此次支付宝将在全国提供的“免息生活费”总额约 1000 亿元。自 7 月 1 日至 7 月 14 日，用户在支付宝内搜索“免息生活费”即可查看自己获得的免息生活费金额、期限。
近日，支付宝宣布，将通过“借呗”向全国范围内符合条件的用户提供金额1000元~10000元、免息期1周至2个月不等的“免息生活费”。对于疫情过后急需周转的个人及家庭而言，
疫情一过，炎炎烈日就来了。这个六月，受“烤”验的不仅仅是你的耐热能力，肌肤也饱受艳阳的眷顾。发热、发痒、过敏、掉皮，你的皮肤是否总是补水不吸收？经常泛红敏感问题不断？熬夜刷剧的黑眼圈在阳光下更明显了？不想见光死，那还犹豫什么，是时候让自己再度散发光芒啦！全体女生，美团医美福利大放送来咯~与其pick 爱豆小姐姐，不如pick青春靓丽的自己。 6 月 1 日起，美团开启 618 医美钜惠活动，活动期间，用户可在此享受超?
随着国内汽车市场竞争环境的加剧，没能抵御住市场寒冬的车企也开始出局。与以往不同的是，这家成立于2016年的造车新势力，首款车型还未量产上市，就面临着出局淘汰的命运。6月13日，博郡汽车创
支付宝首页再次改版，新增“好生活”板块，以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地上线。“好生活”里展示的服务包括餐饮、酒店、旅游等。此前，今年 3 月，支付宝宣布升级为数字生活平台后，动作不断。比如首页增加更多生活服务入口、升级数字市民中心、置顶“出行”入口、新增“最近使用”功能、“应用中心”升级等。
今日，支付宝首页新增“好生活”板块，首次以瀑布流的方式展示各类生活服务，目前已在北京、上海、杭州等地上线。“好生活”里展示的“摊位”包括餐饮、酒店、旅游等。
支付宝 717 生活狂欢节是什么？据了解，为响应政府号召、复苏经济，协助广大商家疫情后恢复经营，阿里巴巴、蚂蚁金服官方出资补贴，打造「717 生活狂欢节」。从 7 月 1 日开始，全国版消费券正式开始发放，规模达到 100 亿元。以下是支付宝717生活狂欢节消费券领取入口：
住房公积金为中华人民共和国的一种用于住房的社会福利。公积金是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。随着近些年移动互联网发现，现在使用支付宝也可以方便地进行各种信息服务的查询。那么支付宝App上怎么查询？下文就来带大家了解一下。
100亿消费券开抢！从7月1日起，每天早上 8 点、12 点，上支付宝搜索「717」可以领取三张消费券，分别是满 10-2，30-5，60-10，可以连续领 17 天，当天领券，当天使用。以下是那么支付宝全国版消费券领取之后如何使用？以下是具体的领券流程、时间和使用方法介绍。
支付宝717消费券怎么领？据了解，为响应政府号召、复苏经济，协助广大商家疫情后恢复经营，阿里巴巴、蚂蚁金服官方出资补贴，打造「717 生活狂欢节」。从 7 月 1 日开始，全国版消费券正式开始发放，规模达到 100 亿元。以下是支付宝717消费券怎么领的详细介绍。
支付宝近日推出了一款夜光收钱码，专门适合在夜间灯光不佳的场景下使用的一种二维码，那么这个夜光的收钱码在哪里可以申请领取呢，这里我们来看下具体的领取方法。
今日， 12306 官方支付宝小程序已正式上线。据了解，这是 12306 继官网及App外的首个站外官方服务渠道。用户在最新版支付宝首页顶栏的“出行”页面即可买火车票或退改签，或上支付宝搜“12306”一键购票。 12306 官方支付宝小程序通过支付宝实名认证即可登录。
随着疫情形势的新变化，不少用户开始预约检测服务。最近一周，“核酸检测”搜索量上涨500%，通过天猫、支付宝小程序等在阿里健康进行核酸检测的预约量，增长近 10 倍。
6月15日支付宝宣布从7月1日开始，在支付宝上将会连续17天发放全国版消费券，支持全国跨城通用，对于很多用户和商家来说，此次发券补贴总规模达 100 亿。
DoNews 7月1日消息（记者 程梦玲）支付宝发布微博称，“希望天下无假章”并配图。图片内容为“近日腾讯状告老干妈拖欠广告费，贵阳警方通报系有人用伪造老干妈公章与腾讯签约”以及“支付宝宣布用区块链解决金融萝卜章、假合同问题”。近日，腾讯状告老干妈拖欠广告费，老干妈称腾讯遭遇诈骗一事有了最新进展。贵阳警方通报，3人伪造老干妈印章与腾讯签订合同，已被刑拘。而支付宝在图中所提的“用区块链解决供应链金融‘萝卜章、?
今天支付宝全国版消费券来了！这是继国内 100 多个城市陆续发放本地版消费券后，消费券的首次全国性动作，支持全国通用。支付宝宣布，从 7 月 1 日起，连续 17 天发放全国通用的消费券，每天上午 8 点、中午 12 点，上支付宝搜“717”开抢，一键领三张，当天领当天用。此次发券补贴总规模高达 100 亿。该券在全国的黄焖鸡米饭、过桥米线、兰州拉面、沙县小吃、麻辣烫、盖浇饭、煎饼果子、肉夹馍等小店都能使用。
企查查信息显示，近日，支付宝(杭州)信息技术有限公司发生工商变更，井贤栋卸任法定代表人，同时退出董事长一职，均由胡晓明接任。
接近蚂蚁的消息人士称，经国家市场监督管理总局核准，蚂蚁的全称已从“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”，改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”，下一步将办理工商登记变更。
支付宝马上就要在7月1日开启717生活狂欢节，每个人都可以领取全国版的消费券，很多人还不清楚支付宝717全国版消费券在哪里领取，下面就来为大家分享一下717全国版消费券领取入口。
2015年1月，支付宝正式上线芝麻信用分，如今已经全面融入我们生活的各个角落，支持免押金骑单车/租赁、信用住酒店、享有花呗/借呗，甚至出国签证等等，都大有用处。其实在2018年1月，微信就推
6月28日起，广铁管内穗深城际、广佛肇城际、莞惠城际开通支付宝扫码乘车，乘客无需提前购票，刷支付宝就能直接乘车。据广铁集团客运部介绍，旅客只需要打开支付宝首页搜索“广铁城际通”，按照提示刷脸完成身份认证，开通相关功能。出行当天就能直接使用支付宝刷码进站，无需提前买票。
“中国太缺水，污水必须资源化。如果不尽快从国家层面采取强有力的举措，污水资源化的目标是无法实现的。”日前，高科技环保企业碧水源董事长文剑..
近日，爱钱进APP爆雷，据媒体报道，有超过 10 万人被爱钱进骗超过 100 亿元，大量投资者血本无归。目前，该平台已被北京警方立案侦办。..
时至今日，腾讯悄悄投出了中国互联网“半壁江山”，一个更加庞大的腾讯系帝国正在渐次展开：目前市值排名靠前的互联网公司中，除了阿里和腾讯自己..
【TechWeb】7月2日，荣耀正式发布年度旗舰荣耀30系列最新产品——荣耀30青春版。荣耀30青春版，荣耀30青春版共有三个版本，6GB RAM+64GB ROM版本售..
DxOMark刚刚公布了小米10 Pro的自拍评测，给出了总分83分、拍照84分、视频81分的成绩，表现平平，接近三星Galaxy A71等中端手机，或苹果iPhone XS..
2020年6月份之后，国内5G发牌就超过一整年了，今年推出的手机中基本上都是5G的了，只有千元级手机还是4G的。那5G手机何时杀到千元级，尤其是999元..
晚些时候，老干妈店铺又重新上架了 1000 瓶辣椒酱组合装产品，并发公告表示：千元套餐只是促销，并无他意，将在晚上的淘宝直播里继续售卖。..
今天下午，荣耀发布了荣耀30青春版、荣耀X10 Max两款新机，会后接受媒体采访时，谈及5G手机竞争，赵明强调，最重要的不是靠噱头博眼球，还是要踏踏..
今天下午，荣耀举办了夏季5G新品发布会，发布了荣耀30青春版、荣耀X10 Max两款新机。会后，荣耀总裁赵明在线上接受了媒体群访。近日，网上曝光了赵..
7月2日下午，荣耀推出了两款新手机，其中一款荣耀X10 Max是7.09英寸的大屏手机，也是5G时代第一款（有可能是唯一一款）大屏手机，这也是荣耀继续荣..
今天，乐视网发布公告称截至目前尚未收到任何来自贾跃亭先生或贾跃亭债务处理小组的有关公司股东的赔偿计划或者安排，无法判断是否未来乐视网股东..
7月2日晚，雷军在微博晒出自己购买的友商新机Redmi 9，精致的让他有点惊讶。雷军自称，最近一两年比较少关注入门机，前几天在小米商城上预订了一台..
论佛系网红，大概没人能跟李子柒相比了。这几天，李子柒麻烦不断，从“端午节视频遭韩国人举报下架”的谣言，到“越南博主抄袭李子柒”的风波，微..
今日，贾跃亭通过个人微博发布公开信——《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》。信中，贾跃亭提到，有朋友劝过自己放弃FF..
根据工信部数据，2020年5月份，我国户均移动互联网接入流量(DOU)首次突破10GB大关，达到了10.05GB。相比于2019年5月份的7.81GB，这一数字增长了28..
本以为随着警方的通报，腾讯和老干妈的合同纠纷案能够告一段落，却没想到事件却愈演愈恶劣。剧情简直是跌宕起伏，一波三折，话题是一个接着一个。..
DoNews 7月2日消息（记者 吴丽）天眼查数据显示，6月29日，珠海巨人科技实业有限公司发生工商变更，史玉柱卸任法定代表人、执行董事，由史玉飞接任..
凤凰网科技讯 7月2日晚间消息，字节跳动副总裁再度回应称，腾讯攻击我“知识储备不足，记性还不好”，依据是：字节跳动也申请冻结过其他公司资产。..
7月2日，据外媒报道，联发科（MediaTek）正式推了其智能电视旗舰芯片S900，该系列芯片支持8K视频解码和高速边缘AI运算，并支持Wi-Fi 6。报道称，联..
DoNews 7月2日消息（记者 程梦玲）天眼查数据显示：近日，百度时代网络技术（北京）有限公司发生工商变更，原百度集团副总裁韦方卸任监事，新增梁..