腾讯张军回应字节跳动副总裁吐槽：知识储备不足

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腾讯张军回应字节跳动副总裁吐槽：知识储备不足

2020-07-02 10:54 · 稿源：站长之家

今日，针对字节跳动副总裁的吐槽，腾讯公司公关总监张军回应称：“知识储备不足，记性还不好，这可咋整”。昨日晚间，针对“腾讯与老干妈广告乌龙”事件，字节跳动副总裁表示，基础事实都没调查清楚，就可以直接启用公检法手段，竟然还成功冻结了对方 1600 万元!说明这家公司已经形成了用公检法打击一切不利于它的日常思维，而且简化到连调查都懒的去调查了。

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