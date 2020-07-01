中文在线：2020年上半年扭亏为盈，盈利2500万元

因为疫情让今年的高考时间与众不同，猿辅导给高考的学子准备了一场别出心裁的还原考试，模拟考对于学生们来说绝对不是一个新名词了。但是在线模拟考你听过吗？为了将学子们的压力转化为动力，猿辅导为本届考生准备了猿题库线上英语模拟考。猿辅导为考生准备猿题库线上英语模拟考我们无法预知自己一个月以后的今天自己是什么心情，但是我觉得，后面三十天里的每一天，多努力一分，那便多一点面对高考的底气。就好像不曾有人想到，高