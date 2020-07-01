中文在线：2020年上半年扭亏为盈，盈利2500万元

中文在线发布公告称，预计 2020 年上半年的净利润为 2500 万元- 3000 万元。公司上年同期亏损1. 51 亿元。报告期内，公司“文学+”业务的收入大幅增长，致净利润较上年同期有较大幅度的增长;游戏业务亏损金额较上年同期有较大幅度的下降;报告期内，公司股权投资收益对净利润的影响金额约为 3100 万元。
中文在线发布公告称，预计 2020 年上半年的净利润为 2500 万元- 3000 万元。公司上年同期亏损1. 51 亿元。报告期内，公司“文学+”业务的收入大幅增长，致净利润较上年同期有较大幅度的增长;游戏业务亏损金额较上年同期有较大幅度的下降;报告期内，公司股权投资收益对净利润的影响金额约为 3100 万元。
“播客的听众是很多的，但就像雪花牛里的脂肪，细细碎碎地融入到了肌肉里。”这句话来自“小宇宙播客App” 6 月 4 日发布的一条微博。
Epic平台上免费领取到《方舟生存进化》之后要怎么把游戏的语言设置成中文呢，在游戏初始默认是英文语言，这里我们来了解下降方舟的语言设置成中文的详细步骤。
2020年6月2日，无畏契约Valorant也就是瓦罗兰特这游戏正式的公测了，很多玩家都选择在外服玩，但是遇到一个比较头疼的问题，那就是不知道怎么设置中文，所以今天就来为大家带来无畏契约Valorant设置中文的图文教程。
从接触到播客这种媒介，到创建自己的播客网站并成为一名主播，梦妮只用了半年时间。“我们对社会议题有观点，我们想要做有价值的东西，作为青年人，我们不想沉默”。
今日，网易CEO丁磊在快手发布第一则短视频，宣布将在6月11日晚8点直播带货，全是历史超低价。丁磊表示，如果不是超低价就“扣钱”。此外，网易工作人员还表示，丁磊本次直播还会卖猪肉。
QuestMobile日前发布《 2020 年Q1 中国移动互联网黑马榜盘点报告》显示：疫情期间，在线教育产品积极上线各类网课和直播资源，随着教育部统一部署“停课不停学”等在线学习政策落地，典型产品用户规模一路攀升。其中，腾讯课堂周日均活跃用户规模呈几何倍数增长，跃居教育学习行业周日均活跃用户规模排行榜TOP1，周日均活跃用户规模复合增长率稳居教育学习行业排行榜TOP2，增长率为38.6%。 今年 2 月，腾讯课堂获人力资源社会保障
由于语言原因，中文歌曲很少有能在欧美市场获得听众的青睐，不过就在近日费玉清的一首《一剪梅》却在欧美十分火爆，甚至在多个国家的Spotify榜单上排名第一，甚至连中国网友也没想到火爆的原因是因为歌词中的一句话。
受疫情影响，在线教育市场在今年迎来了第二春。作为办公产品的钉钉，意外扛起了直播授课的大旗，专业的在线教育平台也欣欣向荣。风口之下，各个视频平台跃跃欲试，哔哩哔哩、快手、抖音、斗鱼、虎牙等视频直播平台陆续上线了在线教育版块，着手进军在线教育领域。
互联网红利已枯竭，该如何寻找第二增长曲线?图 /IC Photo文/DoNews 谢媛媛责编/杨博丞近期国内两家头部互联网音乐公司异常繁忙。腾讯音乐忙着与唱片公司进行资本绑定，网易云则在不断购买新的版权资源，可见扩大曲库依然是平台发展的基础。但作为全球第一个实现盈利的互联网音乐平台，腾讯音乐并非通过在线音乐服务成长为巨头。其多元化的业务和独特的商业模式，经常会被外界拿来与最大的流媒体音乐服务商Spotify比较。Spotify一直
在线K歌市场很久没有新故事了。具体久到什么程度?可能是当Z世代发现酒吧、迪厅不能去了，想打开k歌软件解个馋的时候，惊觉热歌排行榜一水在回顾留声岁月。事实上，进入成熟期的在线K歌下半场，巨头已经形成相对成型的商业模式，对产品层面的创新已经从期待惊喜转为寻求平衡。
当钱女士在 2019 年 3 月，毅然决定辞去在某线上教育大机构的高管工作，只身投入下沉市场创业做在线英语培训时，她大概没有想到，后面巨头们这么快就会带着大军逼近。
《新世纪福音战士》(EVA)是一部在动漫史上有着极高地位的“神作”，TV版上映至今 25 年，它依然是风靡世界的经典动画之一。也正因如此，每次EVA推出新的周边都能大卖，与EVA联名推出定制产品的合作厂商也数不胜数。为什么大家对OPPO手环EVA限定版的印象会比较深一些?OPPO 手环EVA限定版是一款融入设计考究、融入了超多EVA元素的联名产品。打开包装时，盒内的手环会随着左右两边盖子的打开缓缓升起，充满仪式感。它的外观设计灵感来
为了帮助广大学员提升成绩，在以后的学习竞争中发挥自身实力，学而思网校致力于通过互联网大数据平台为学生提供高质量的教学资源，并且平台深耕于网络直播教学，深入研究课程内容，开设一系列实用课程。课程涵盖了小学、初中、高中多年级全部学科，能为广大学员提供更加专业的课程指导。学而思网校在在线教育领域深耕多年，有丰富的教学经验。不过，时代在变化，学员对于在线教育学习的要求也在改变。顺应时代发展，不断为学生提供
受疫情的影响，在线教育流量得到暴增，各种APP、在线教育平台更是如井喷式涌现，让家长在选择时茫然失措。尤其是各种各样的大班、小班、 1 对1、AI互动班，总之琳琅满目，让家长眼花缭乱，不知道该如何选择。以行业“顶流”小狸AI课为例，我们来了解一下它为什么能在众多品牌中脱颖而出？掌门教育倾心打造AI课程产品小狸AI课由中国在线教育领导企业掌门教育潜心打造，专注3- 8 岁智能启蒙教育，为中国孩子提供全智能化、系统性在线
因为疫情让今年的高考时间与众不同，猿辅导给高考的学子准备了一场别出心裁的还原考试，模拟考对于学生们来说绝对不是一个新名词了。但是在线模拟考你听过吗？为了将学子们的压力转化为动力，猿辅导为本届考生准备了猿题库线上英语模拟考。猿辅导为考生准备猿题库线上英语模拟考我们无法预知自己一个月以后的今天自己是什么心情，但是我觉得，后面三十天里的每一天，多努力一分，那便多一点面对高考的底气。就好像不曾有人想到，高
今日，迪士尼英语发布了《致迪士尼英语学员及家长的一封信》称，全国迪士尼英语中心自2020年1月以来一直未开放。经过慎重考虑后，公司决定将不再重新开放迪士尼英语中心。
受疫情出现反复的影响，北京中小学再次停课，各年级一律恢复居家上课，校外培训机构停止线下课和集体活动，教育防疫战仍然任重道远。教师的在线教学素养再次面临考验，成为社会各界关注的重要问题。年初疫情初发，线下教师转入线上，“上课忘记打开摄像头”，“课堂上无关人员乱入镜头”等现象霸占热搜榜。疫情初次“大考”暴露出许多教师在在线教学方面存在的困难，在线教学也并非只需简单地将教学活动平移至线上，而是需要具备线
受疫情影响，互联网经济整体增速放缓，新的营销困境也随之而来。流量是企业的核心困境，而营销渠道是流量的新动能。丐帮设计率先打破了数字化营销的技术壁垒，通过强大的人工智能技术，研发出能随时满足用户需求的设计共享平台。人人都是设计师提到设计，我们会想到什么？是长城、金字塔那样的伟大建筑？是每年巴黎时装周的高定新款？还是埃舍尔的矛盾空间？是，却不止如此。工薪族如何做出精美被老板夸赞的PPT？自媒体人怎样作图?
日前，北京再次叫停了原本逐渐开始复课的线下校外培训机构，而全国大部分城市的线下机构自疫情发生后，已有大半年时间未能恢复往常的线下培训，既定的招生计划基本全部泡汤。当线下教育行业迎来“至暗时刻” ，在线教育异军突起成为刚需，并由此逆势而上迎来爆发式增长。从 2013 年开始，在线教育发展迅速，经过多年的市场开拓，目前一二线城市的市场已逐渐饱和，三四线市场发展空间大，并且伴随着整个互联网的下沉，在线教育机构?
【永中云转换是将永中文档转换服务部署在公有云(华为云等)上，通过管理中心进行管理，提供文档在线预览接口，供广大系统、网站和App用户调用。专业团队维护，值得信赖。可以集成到网站或系统中，让您的网站或系统具备强大的文档在线预览功能，方便最终用户即时查阅文档内容。】踏入六月的尾声，各大高校陆续送走了特殊的一届毕业生，其他年级的同学也在无感中迎来学期末。今年受疫情的影响，许多学校同这几年流行大势的在线教育平?
东芝是NAND闪存的发明人，1987年推出了全球首个NAND芯片，迄今已经33年了。如今继承东芝衣钵的是铠侠存储，他们提出了一种大胆的SSD技术—&m..
凤凰网科技讯 7月1日晚间消息，荣耀宣布将在7月2日召开新品发布会，正式推出荣耀X10 Max 大屏手机。此前荣耀曾经宣称，荣耀X10 Max 将会是 2020 年..
7月1日晚，瑞幸咖啡发布公告称宣布内部调查基本完成。伪造交易始于 2019 年 4 月，公司 2019 年净营收被夸大约21. 2 亿元人民币，公司的成本和费用..
腾讯和老干妈之间的“闹剧”引发各界高度关注。根据警方通报，曹某、刘某利、郑某君三人伪造老干妈公司印章，冒充市场经营部经理，与腾..
7月1日晚间，瑞幸咖啡宣布内部调查已经基本完成，特别委员会发现早在2019年4月，伪造交易就已经开始了。根据瑞幸咖啡特别委员公布的调查结果，公司..
在网络上，大家都知道“南山必胜客”腾讯法务的厉害，今天腾讯因为老干妈广告被骗的事成为全网吃瓜的焦点，各路互联网厂商都蹭热点了。..
今天Intel公司也传出了断供中国第一大服务器厂商浪潮的消息，联系到之前华为、中兴公司的遭遇，这让很多人担心国内公司被美国卡脖子。幸运的是，国..
今天是海南离岛旅客免税购物新政实施的第一天，本次新政将海南离岛免税商品品种由 38 种增至 45 种，将每人每年免税购物额度从 3 万元提升至 10 万..
黄峥卸任拼多多CEO是回事？7 月 1 日，在上市即将满两年之际，新电商平台拼多多开始新一轮的架构调整。拼多多创始人、董事长黄峥通过致全员信的..
京东数字科技控股股份有限公司拟赴科创板上市，四家券商与公司签署了辅导协议。刘强东担任该公司董事长，该公司估值超过 1300 亿人民币。..
据天眼查数据显示， 6 月 28 日，呼和浩特市圆汇物流有限公司成立，该公司注册资本 1 亿，法定代表人为吴益林，经营范围包括道路普通货物运输;仓储..
华为在开源软件上又迈出了坚定一步，正式宣布开源数据虚拟化引擎openLooKeng，开源社区官网（https://openlookeng.io）同步上线。openLooKeng致力..
今日晚间，瑞幸咖啡发布公告称，宣布内部调查基本完成。伪造交易始于 2019 年 4 月，公司 2019 年净营收被夸大约21. 2 亿元人民币，公司的成本和费..
海南免税iPhone便宜2500元是怎么回事？为什么这么便宜？据了解，7月1日是海南离岛旅客免税购物新政实施的第一天。新政将海南离岛免税商品品种由 3..
瑞幸咖啡晚间发布公告，宣布内部调查基本完成，公司伪造交易始于 2019 年 4 月。瑞幸咖啡特别委员会还发现， 2019 年净营收被夸大约21. 2 亿元人..
律师称李子柒维权难度较大是怎么回事？近日有网友在社交媒体上称，有越南博主抄袭李子柒 ：镜头语言和叙事节奏太像了。厨房，妆发，衣服，狗，还有..
中文在线发布公告称，预计 2020 年上半年的净利润为 2500 万元- 3000 万元。公司上年同期亏损1. 51 亿元。报告期内，公司“文学+”业务的收入大幅..
国家新闻出版署今日公布 2020 年 7 月份国产网络游戏审批信息，其中包含网易的《时空中的绘旅人》、腾讯控股的《最强魔斗士》。..
7 月 1 日，拼多多创始人黄峥致全员信宣布卸任CEO，另外，经董事会批准公司联合创始人、原CTO陈磊将出任首席执行官，黄峥则继续担任董事长。..
黄峥表示，拼多多将继续建立和完善合伙人制度。拼多多在 2018 年 7 月上市的时候，设立了合伙人制度的架构，但具体怎样选拔合伙人，合伙人担当的责..