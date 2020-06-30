拼多多股价刷新历史新高，市值达1079.18亿美元

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拼多多股价刷新历史新高，市值达1079.18亿美元

2020-06-30 21:50 · 稿源：站长之家

拼多多股价盘中涨至 90 美元，股价刷新历史新高，现涨3.02%，市值达1079. 18 亿美元。

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