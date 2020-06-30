国美零售完成向京东发行1亿美元可转债

入夏的赤峰骄阳似火，连日居高不下的气温让人忍不住有些心浮气躁。而在赤峰市尚品数码城店里，却有这么一位陈先生，全然不顾令人焦躁的天气，正兴高采烈与周围的人分享他刚刚的经历。“我看上了这款机械键盘，可惜现在店里没有我想要的颜色。这么热的天，又不想改天再出门，还以为只能退而求其次，买其他颜色了。结果刚刚店员教我，可以在云货架上下单自己想要的颜色，我就按照指导下单啦，现在下单下午就能收到了，这个体验是真不