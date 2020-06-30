国美零售完成向京东发行1亿美元可转债

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国美零售完成向京东发行1亿美元可转债

2020-06-30 20:47 · 稿源：站长之家

国美零售于港交所发布公告称，向京东发行 1 亿美元可转债，认购协议项下的先决条件已全部根据认购协议达成，且完成已于 2020 年 6 月 30 日落实。

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