国美零售完成向京东发行1亿美元可转债

国美零售于港交所发布公告称，向京东发行 1 亿美元可转债，认购协议项下的先决条件已全部根据认购协议达成，且完成已于 2020 年 6 月 30 日落实。
“跑男来了!”浙江卫视爆款综艺节目《奔跑吧》“跑男团”元老级明星将首次合体亮相国美直播间，共同开启综艺直播带货秀。届时，“大黑牛”李晨、“小猎豹”郑恺、Angelababy杨颖三位“跑男元老”与“新生代嘉宾”宋妍霏，以及浙江卫视主持伊一、沈涛、陈欢，国美零售总裁王俊洲将同台battle，上演联袂上演一场集综艺明星、明星主持人、企业总裁为一体的“乐选好物，向美好奔跑”综艺购物直播嘉年华活动，助力国美618。当晚 19 点 3
6月24日午间有媒体报道称，国美创始人黄光裕已于近日出狱，国美或将于今晚发布公告。而在今天国美系多个股票都出现上涨，其中截至6月24日下午15时，国美零售股票上涨16.67%，国美金融科技涨幅甚至已超50%。
6月11日消息（记者 丁凡）今日，国美零售和有“家庭投影界的劳斯莱斯”之称的视听品牌——美国PLANAR举行了战略合作新闻发布会，宣布国美零售成为PLANAR在中国的独家合作伙伴，并推出了一款98寸巨幕电视，售价19999元。PLANAR是一家美国老牌专业显示器和数字标牌供应商，在专业显示（B端）领域有着一定的口碑。在2015年的以后，被国内LED屏领先企业利亚德以10亿元人民币全资收购。通过这次收购利亚德方面希望扩大LED显示产?
6月15日，快手联合京东零售共同启动“双百亿补贴”，并将在6月16日以“京东快手品质购物节”的形式落地第一场大型活动。用户在快手搜索“616”即可到达活动主会场，带有“百亿补贴”及“京东专供”标签的就是本次“双百亿补贴”的核心会场。这是快手电商首次启动大规模补贴计划。当前，拼多多、聚划算、京东都启动了“百亿补贴”计划，“百亿补贴”成为一线电商标配。本次快手与京东的“双百亿补贴”主要针对在快手直接销售的京东?
随着各产业的逐步复苏，新基建的项目落成正在逐步铺开。5G作为新基建建设的核心技术之一，5G基站的建设与网络覆盖，将移动数据数量级的提升，为多样的大数据应用打下基础。“大数据”这一网络热词也不再只是一个空泛的概念，高速度、大带宽的网络支持下，人们抛去了对“大数据”传输时效性与准确性的顾虑，逐步侧重于大数据的管理和分析。杰和科技作为国内嵌入式计算机行业的佼佼者，凭借20余年嵌入式计算机研发背景和能力，近年来
入夏的赤峰骄阳似火，连日居高不下的气温让人忍不住有些心浮气躁。而在赤峰市尚品数码城店里，却有这么一位陈先生，全然不顾令人焦躁的天气，正兴高采烈与周围的人分享他刚刚的经历。“我看上了这款机械键盘，可惜现在店里没有我想要的颜色。这么热的天，又不想改天再出门，还以为只能退而求其次，买其他颜色了。结果刚刚店员教我，可以在云货架上下单自己想要的颜色，我就按照指导下单啦，现在下单下午就能收到了，这个体验是真不
6月16日下午，上海浦东陆家嘴的一家苹果零售店遭到了一名男子的破坏，店内有数台Mac以及iPhone遭到破坏，随后该男子被警方带走，并表示他神志不清，无法正常交流。
苹果零售店在世界各地已经成为地标般的存在，其昂贵的装修价格也为人津津乐道，而在6 月 16 日下午，据媒体报道有网友发现位于浦东陆家嘴的苹果零售店App Store国金店暂时性关闭。一段网络视频显示，店内多台设备被砸，情况不明。
“持续了四个半小时的直播略感疲惫，但更多的兴奋和欣慰，‘北居红梅姐’的独播首秀还算完美，希望我这个店长在‘网红’的道路上越走越顺吧”， 5 月 30 日，居然之家北四环店总经理苏红梅完成直播后接受采访时表示，整整持续了四个半小时，收获了近 5 万人观看，互动次数更是达到了37. 9 万，引导成交金额 233 万元。 居然之家北四环店在居然之家全国 300 余家门店中一直被当做一个“异类”，他的标签很多，“居然之家全国第一店?
天眼查数据显示，6月2日，甘南州小陌甘甜科技有限公司成立，注册资本500万人民币，法定代表人为陌陌联合创始人雷小亮，该公司经营范围包括综合零售；卫生洁具零售；家具零售；食品、饮料及烟草制品专门零售；五金零售；医药及医疗器材专门零售等，该公司由天津小陌范式科技有限公司全资持股，后者是北京陌陌科技有限公司全资子公司。
亚布力中国企业家论坛理事陈显宝、正略集团董事长赵民、渤海银行副行长杜刚、SAP全球副总裁、大中华及亚太区首席营销官孙丽军等30多位亚布力论坛企业家日前走进居然之家新零售数字化门店——北京金源店探访居然之家数字化变革。多位亚布力论坛企业家表示，亚布力企业家访学计划之所以第一站选择居然之家作为探访对象，是因为居然之家作为先行者，其经验具有重要的参考价值，对后来者具有示范性的作用。 用数据摸清需求 拥有十万平
会员制是帮助企业建立忠诚顾客群体的重要工具。据统计，如果一家企业至少有70%的顾客消费是由会员或回头客带来的，那么其营销活动的投入会降低很多。但绝大部分零售商并没有真正树立“既卖商品，又提供服务”的用户意识，他们仅仅是想把商品卖出去，从顾客口袋里拿到更多的钱。这样的思路下，零售业的会员制是很难做好的。通过数月的调研，我们总结出本土化会员制存在的三大问题。1. 大众普遍不适应商场会员准入制从国外引入的会员
近日，一场主题为“赋能星火·点亮未来”的丰猫零售5. 0 战略发布会在深圳市福田区京基滨河时代广场举行。 会议由新明华区块链技术有限公司主办，金沙江资本、德丰产业投资等机构以及来自全国各地的近百位企业家出席了本次活动。 会议重点分享了基于区块链底层技术的智能可信积分在分布式商业领域的融合创新，以及丰猫零售5. 0 生态赋能小微商企转型数字经营。 随着全球商业对区块链应用关注与创新发展，越来越多的区块链落地应用
随着经济发展，人们的生活水平不断提升，对家居环境的关注从过去的“实用性”向“个性化、人性化、多样化”发展。“家”不在只是一个居住的地方，而是承载了对“家”的美好幻想与追求。 企业介绍： 成都生活例子家居以“家、生活”的理念改变传统的家居行业，注重用户体验及产业协作，率先以新零售的行业思维进行渠道拓展，为用户提供高颜值、高性价比的产品及体验式的购物环境。 经过 5 年的发展，逐渐发展为以实木家具为主体，?
受新冠疫情影响，苹果此前关闭美国多家零售店，而就在重开之际，乔治·弗洛伊德之死又引发了黑人抗议活动，苹果线下店铺再度被迫关闭。现在，苹果计划在美国和加拿大重开 70 多家门店。
今晚，达达集团将在纳斯达克上市，达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺发布内部信称，再过十天，达达集团就要六岁了，京东到家和达达快送，已经成长为中国最大的本地即时零售和开放配送平台。
微软将关闭实体店是怎么回事？ 美国微软公司 26 日宣布，将永久关闭其全球实体店铺，把零售业务转移到线上。微软在全球有 116 家门店，其中 107 家在美国。微软以零售环境的变化、新型冠状病毒以及自身收入模式的变化为由，宣布将永久关闭全球所有直营零售店铺。
据外媒The Verge报道，微软今天正式宣布计划将永久关闭美国和全球所有的Microsoft Store，除了四个地点将被重新设计为不再销售产品的体验中心使用。据报道，得以保留的四个体验中心分别位于
2020年5月29日,国内领先的运营商中立与云中立互联网数据中心服务提供商之一世纪互联集团(Nasdaq:VNET)宣布整合IDC零售及创新业务为新零售事业群,任命申元庆先生为世纪互联IDC新零售事业群执行董事长。申元庆先生此前曾担任京东云总裁,期间带领团队完成了京东云从产品化再到商业化的蜕变,并将业务由公有云扩展至专有云、行业云等全业态云服务,同时也成功的启动集团及投后企业迁移上云。在加入京东云之前,申元庆先生曾在微软总部及区
今日，微软宣布将永久关闭其全球绝大部分Microsoft Store实体店。微软称永久关闭这些实体店将在第二季度产生约4.5亿美元的税前费用。
DoNews 6月30日消息（记者 吴丽）6月30日，老干妈官微发布声明称：经核实，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就“老干妈”品牌签署《联合市..
铠侠(原东芝存储)官方宣布，将于2020年7月1日完成对建兴科技公司(Lite-On)旗下SSD业务、固态存储技术公司的收购。2019年8月30日，铠侠宣布出资1.6..
DoNews 6月30日消息（记者 吴丽）6月29日，“中消协点名得物App”相关热搜内容，以及中国消费者协会在其发布的《“618”消费维权舆情分析报告》一..
乐视1354项商标以1. 31亿元成交是怎么回事？据京东拍卖平台显示，乐视网信息技术（北京）股份有限公司持有的商标 1354 项（其中五项已注销）已于今..
国美零售于港交所发布公告称，向京东发行1亿美元可转债，认购协议项下的先决条件已全部根据认购协议达成，且完成已于2020年6月30日落实。..
TikTok在印度已经无法继续运行，因为包括Airtel和Vodafone在内的大多数互联网服务提供商似乎已经阻止使用该应用程序。一些位于印度的TikTok用户在..
58 同城今日发布文化、体育、娱乐行业就业大数据，数据显示： 3 月，招聘需求环比上升61.44%，求职需求环比上升超177%;北京招聘求职需求大，签约艺..
日前，浙江省消保委对中国联通浙江分公司就腾讯王卡套餐“专属流量不专属，免流软件不免流”等相关问题进行了约谈，并提出了整改要求。近日，中国..
近日，中国广告协会发布了首份《网络直播营销行为规范》(下称：《规范》)，将从 2020 年 7 月 1 日起实施。《规范》对直播电商中涉及的商家、主播..
如果你要问电动牙刷哪个牌子好?相信很多人都说飞利浦，国际大牌有保障。国际大牌其实买的就是个牌子，还是一样国内三角洲代工。国人口腔因地域差..
如今数字货币不再是人们口中的“纸面财富”，随着世界范围内越来越多的品牌和商家支持数字货币交易，这个庞大生态离中本聪的野心又近了一步。但不..
受疫情的影响，以及办公软件频发的安全事件，十年前提出的“零信任”安全理念在 2020 年再度成为社会焦点，但如何将“零信任”这种能兼顾办公协同..
凤凰网科技讯 6月30日消息，有网传消息称爱奇艺平台迷雾剧场目前已停播。目前迷雾剧场已播出了《十日游》、《隐秘的角落》，《非常目击》、《沉默..
针对“中消协点名得物App”的负面舆情，得物App今日在官微做出回应，中消协提到的三起用户售后案例均已在此前及时处理完结。..
没有一丝风。酷热的烈日之下，三个充电桩孤零零伫立在广场一角，只有一辆私家车正在充电，银白色的车身与骄阳相互映衬，蒸腾着令人烦躁的热气。..
近日，有触手直播员工在互联网职场社交平台爆料，称触手直播老板召开了视频会议，全员离职，只保留了法务。也有主播在微博爆料，其拖欠 2 月工资至..
来自行业跟踪公司OpenSignal的一份报告显示，韩国智能手机用户接入5G网络服务的频率远低于预期，5G用户仅能在15%的时间内使用5G网络。韩国于去年 ..
6 月 29 日，裁判文书网一份裁判文书显示，腾讯请求查封老干妈 1624 万财产，法院裁定同意。 6 月 30 日，腾讯回应称系因老干妈拖欠千万元广告费，..
凤凰网科技 6月30日讯 今日信息服务商科睿唯安发布了《亚太知识产权2020年度报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出亚太区域在知识专利方面取得..
据第一财经报道，针对有关腾讯起诉老干妈并要求法院冻结后者千万资产等事宜，今天下午，老干妈公司相关负责人回应称，并没有与腾讯有任何的合作，..