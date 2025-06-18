山姆·奥特曼称Meta用上亿美元“挖角”失败：OpenAI人才没人跳槽

近日，Meta首席执行官马克·扎克伯格正大力招兵买马，意图为旗下新成立的“比较优秀智能团队”招募先进AI研究人员。据悉，这支由前Scale AI CEO亚历山大·王（Alexandr Wang）领导的团队，将直接在扎克伯格办公室附近办公。为了吸引OpenAI和谷歌DeepMind的人才，Meta甚至开出了高达 1 亿美元的薪酬包。

OpenAI CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）在与其兄弟Jack Altman共同录制的一期播客中证实了这一消息。这期节目于本周二上线。奥特曼表示，Meta确实对OpenAI团队展开了猛烈“挖角攻势”，但至今未能成功挖走任何核心成员。他也不忘顺势嘲讽了一番Meta。

“Meta已经开始向我们团队很多人提出比较优秀夸张的报价，”奥特曼在节目中表示，“比如 1 亿美元的签约金，还有更高的年薪……但到目前为止，我们特出秀的人还没有一个被他们挖走，我对此感到非常高兴。”

奥特曼认为，员工们之所以选择留下，是因为他们相信OpenAI实现通用人工智能（AGI）的概率更大，也认为OpenAI未来会成为更有价值的公司。他还指出，Meta只关注高薪酬，而不是推动AGI的使命，这样的文化恐怕难以长久。

据知情人士透露，Meta曾试图挖走OpenAI的首席研究员Noam Brown以及谷歌AI架构师Koray Kavukcuoglu，但都未能成功。

奥特曼还强调，OpenAI的创新文化是公司成功的关键之一，并直言Meta目前在AI上的进展“没有达到他们自己希望的水平”。他表示自己尊重Meta的一些做法，但也不客气地说：“我不认为他们是一家擅长创新的公司。”他进一步补充称，光靠追赶别人的AI技术是不够的，企业必须真正创新，才能在这场竞赛中领先。

这番言论无疑揭示了Meta在构建“AI比较优秀智能实验室”过程中所面临的难题。虽然Meta最近不仅挖来了包括DeepMind的Jack Rae和Sesame AI的Johan Schalkwyk，还向Scale AI投入巨资，但与OpenAI、Anthropic、DeepMind这些“全速运行”的竞争对手相比，Meta仍有很长的路要走。据悉，OpenAI即将在未来几个月推出一个开源AI模型，这有可能进一步加大Meta在AI赛道上的压力。

有趣的是，奥特曼还在播客中透露，他对AI驱动的社交媒体应用颇有兴趣。他描述了一种利用AI根据用户真实兴趣定制内容流的社交平台，区别于当前算法驱动的“默认信息流”。

据称，OpenAI正在内部开发一款AI社交应用，而Meta也在通过“Meta AI”应用测试AI驱动的社交网络。不过目前来看，Meta AI的一些功能让用户感到困惑，部分过于个性化的聊天内容甚至被分享到公开平台，引发争议。

至于AI社交网络是否真的会成为下一个“流量爆款”还有待观察。但可以确定的是，扎克伯格与奥特曼之间在AI人才和产品上的正面对决，才刚刚开始。

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